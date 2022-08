Preise und Mieten für Immobilien in Frankreich

Eine Immobilie in Frankreich zu mieten oder zu kaufen ist sehr sinnvoll. Trotzdem muss man die aktuellen Nachrichten über die Preise dieser Immobilien kennen. Egal, ob Sie etwas mieten oder kaufen, es gibt ungefähre Preise. Ihr Wissen hilft Ihnen dabei, nicht mehr als nötig auszugeben. Hier erfahren Sie, wie hoch die Preise für Kauf und Miete in Frankreich sind.

Immobilienpreise in der französischen Region

Wenn wir über die Immobilienpreise in Frankreich sprechen, ist der Mediantarif hervorzuheben. Hierbei handelt es sich im Übrigen um die Kaufpreise für Häuser wie auch für Wohnhäuser.

Die Preise für Häuser in der französischen Region

Wenn Sie ein Haus in Frankreich beziehen möchten, ist es am besten, wenn Sie sich vorher über die Preise informieren. Die Eigentumswohnungen bewerten die Gutachter auf Grundlage Immobilien Wertermittlungsverordnung in der Region auf 269.728 Euro. 80 % der Häuser, die verkauft werden, werden anhand eines Preisintervalls geschätzt. Dabei handelt es sich um 120.000 Euro bis über 638.000 Euro. Für die Quadratmeterzahl muss man sich an 2 331 Euro orientieren. Ein Haus mit vier Zimmern kann man für 233 k € bekommen, während ein Haus mit fünf Zimmern 265 k € kostet. Wenn du ein Haus mit sechs Zimmern haben möchtest, musst du mit 305 k € rechnen, und für ein Haus mit sieben Zimmern musst du 360 k € einplanen.

Die Preise für Wohnungen in der französischen Region

Der Kaufpreis für eine Wohnung in Frankreich liegt bei 241.666 Euro. Der Großteil der Verkäufe liegt zwischen 98.000 Euro und 620.000 Euro. Was den Quadratmeter angeht, können Sie ihn für 4 211 Euro bekommen. Für eine Einzimmerwohnung auf französischem Boden müssen Sie ein Budget von 128 k Euro haben. Eine Zweizimmerwohnung wird Sie pauschal 190 k Euro kosten. Sie können trotzdem eine Wohnung mit drei Zimmern nehmen, die Sie 260 k Euro kosten wird. Eine Wohnung mit vier Zimmern muss für 334 k Euro genommen werden, eine mit fünf Zimmern für 429 k Euro.

Mieten in der französischen Region

Die Miete betrifft ihrerseits sowohl Häuser als auch Wohnungen.

Monatsmieten für ein Haus in Frankreich

In Frankreich liegt die durchschnittliche Monatsmiete bei 790 Euro. Die meisten Mieten liegen zwischen 480 Euro und 1.627 Euro pro Monat. Das hängt von der gewählten Wohnung ab. Ein Quadratmeter kostet 117 Euro im Jahr. Die folgenden Preise beziehen sich auf die Miete eines Hauses.

Haus mit 4 Zimmern = 820 € ;



Haus mit 5 Zimmern = 940 € ;



Haus mit 6 Zimmern = 1.1k € ;



Haus mit 7 Zimmern = 1.4k € ;



Haus mit 8 Zimmern = 2.2k €.

Diese Beträge sind pro Monat geschätzt.

Monatliche Mieten für eine Wohnung in Frankreich

Die monatlichen Mieten für eine Wohnung können im Durchschnitt bis zu 600 Euro betragen. 80 % der Mieten liegen zwischen 385 Euro und 1.150 Euro. Die Miete für einen Quadratmeter in einem Jahr wird also mit 185 Euro erzielt. Für eine Einzimmerwohnung erhalten Sie in Frankreich 475 Euro. Für eine Zweizimmerwohnung müssen Sie 600 Euro einplanen. Diejenigen mit drei Zimmern werden mit 750 Euro veranschlagt, während vier Zimmer auf 870 Euro kommen. Eine 5-Zimmer-Wohnung können Sie jedoch auch für 910 Euro mieten.

