Höcke: Lukrative Weiterverwendung

Nicht erst seit Ursula von der Leyen haben wir gelernt: Egal, was gewisse »Spitzenpolitiker« anrichten, es gibt immer eine lukrative »Weiterverwendung« für sie. Im Gegensatz zur freien Wirtschaft ist hier eine echte Qualifikation ist völlig irrelevant — entscheidend sind die politischen Netzwerke. Dies berichtet Björn Höcke (AfD) in seiner Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Nun ist ausgerechnet Deutschlands peinlichste Außenministerin UN-Präsidentin geworden. Der grüne »Bacon der Hoffnung« hat damit die erfahrene Diplomatin Helga Schmid aus dem Rennen geworfen. »Feministische Außenpolitik« heißt: Ideologie schlägt Kompetenz. Annalena Baerbock wird nach der Besoldungsgruppe B9 versorgt — das sind ohne Zuschläge mindestens 13.000 Euro im Monat.

Das zahlt — neben Miete und weitere Pauschalen — der deutsche Steuerzahler. Ob zu den Zulagen auch weiterhin eine Visagistin gehört, ist nicht bekannt. Sie hatte sich das ja 136.500 Euro im Jahr kosten lassen.

Robert Habeck hat scheinbar wenig Lust, sich einfach mit seinem Bundestagsmandat zu begnügen: Ihm winkt ein Posten als Gastdozent in Berkley. Eigentlich wollte er ja Bundeskanzler werden, aber der Wähler nahm dieses »Angebot an die Menschen von Deutschland« nicht wahr — im Gegenteil: Er konnte bei der Bundestagswahl nicht einmal seinen Wahlkreis 1 Flensburg-Schleswig gewinnen, aber das war egal: Er zog über die Liste ein. Die eigentliche Wahlkreisgewinnerin Petra Nicolaisen (CDU) fiel dem neuen Wahlrecht zum Opfer. Sollte Habeck für seine neue Karriere wie angekündigt sein Bundestagsmandat niederlegen, würde von der grünen Kandidatenliste Mayra Vriesema nachrücken. Die Flensburger werden also auch künftig von einem Abgeordneten vertreten werden, den sie nicht gewählt haben (und den die meisten wahrscheinlich gar nicht kennen dürften).

Da war ja noch dieser hysterische Pharmalobbyist mit zweifelhaften Bezug zu Ehrlichkeit … Wer sich gefreut hatte, endlich nichts mehr von Karl Lauterbach hören zu müssen, hat sich getäuscht. Er wird weiterhin tun, was er am besten kann: Panik schüren. Bei der neu gegründeten Pan-European Commission on Climate and Health der WHO wird er uns etwas über die gesundheitlichen Auswirkungen von Wetter erzählen. Sein Bundestagsmandat wird er behalten — der arme Kerl muß ja von etwas leben."

Quelle: Björn Höcke