US-Corona-Experte: „Impfstoffe töten mehr Menschen, als sie retten“

Mit 16 zu 2 Stimmen wurde der BionTech/Pfizer-Antrag für die Auffrischungsimpfung ab 16 Jahren vom Expertengremium der US-Arzneimittelbehörde FDA abgelehnt. Nur für Personen ab 65 Jahren bzw. Risikogruppen wird es voraussichtlich eine Notfallzulassung geben, da sich die FDA normalerweise an die Empfehlung des Experten-Gremiums hält. Die Begründungen und Aussagen der Experten bergen jedoch Sprengstoff. Sie befanden die Datenlage zur Sicherheit der Auffrischungsimpfung für nicht ausreichend und auch die langfristige Wirksamkeit sei fraglich. Im Mainstream wird behauptet, dass der dritte Stich zugelassen worden wäre.



Corona-Impfungen töten Menschen

Besonders explosiv sind die Aussagen des Direktors des COVID-19 Early Treatment Fund (Fonds für die frühzeitige Behandlung von COVID-19), Steve Kirsch. Er erklärte, dass die Corona-Impfstoffe in Wahrheit mehr Menschen töten als retten:

„Ich werde mich heute auf den Elefanten im Raum konzentrieren, über den niemand gerne spricht: dass die Impfstoffe mehr Menschen töten, als sie retten. Uns wurde vorgegaukelt, dass die Impfstoffe vollkommen sicher seien, aber das stimmt einfach nicht. Im sechsmonatigen Bericht von Pfizer sind zum Beispiel viermal so viele Herzinfarkte in der Behandlungsgruppe aufgetreten, das war nicht nur einfach ein Missgeschick. Das VAERS (US-Meldesystem für Impf-Nebenwirkungen) zeigt, dass Herzinfarkte nach diesen Impfstoffen 71-mal häufiger auftreten als bei anderen Impfstoffen.“

My testimony for the FDA VRBPAC committee on Friday. Speaking against the booster. Have a look and let me know what you think! https://t.co/XQ86cmVXUd pic.twitter.com/ZpmhizDLNC

Kirsch erklärte weiter, dass “selbst wenn die Impfstoffe einen 100-prozentigen Schutz bieten“, würden zwei Menschen getötet, um ein Leben zu retten. Vier Experten seien mit unterschiedlichen Datenquellen (nicht aus den USA) annähernd auf „die gleiche Zahl von Todesfällen im Zusammenhang mit Impfungen, nämlich 411 Todesfälle pro eine Million Dosen gekommen.“ Aufgrund der Corona-Impfungen seien daher bereits 115.000 Menschen gestorben, führte Kirsch aus.

Beunruhigende Daten aus Israel

Besonders die Daten aus Israel sind Kirschs Meinung nach besorgniserregend. Wie Wochenblick kürzlich berichtete, hat Israel in der 35. Woche 2021 die höchste jemals dort erreichte Zahl an Infizierten erreicht. Und das, obwohl knapp 63% der Israelis bereits doppelt geimpft waren.

Kirsch meinte zu Israel: „Die realen Zahlen bestätigen, dass wir mehr Menschen töten, als wir retten. Und ich würde mir gerne die Daten des israelischen Gesundheitsministeriums zu den über 90-Jährigen ansehen, wo wir in den letzten vier Monaten von einer Impfquote von 94,4 Prozent auf 82,9 Prozent gesunken sind. Im optimistischsten Fall bedeutet dies, dass 50 Prozent der Geimpften und 0 Prozent der Ungeimpften gestorben sind. Solange man das der Öffentlichkeit nicht erklären kann, kann man die Auffrischungsimpfungen nicht genehmigen.“

In diesem Tweet ist ein Video eingebettet, dem die Hauptaussagen von Kirsch auf Englisch zu entnehmen sind. Im Tweet steht: „Während einer FDA-Sitzung ließ Steve Kirsch, Geschäftsführer des COVID-19 Early Treatment Fund, heute eine Bombe nach der anderen platzen und bestätigte damit alles, was wir Bösen über die Gefährlichkeit der Gerinnselimpfung gesagt haben. Die Beweislast liegt bei denen, die sagen, dass sie sicher ist.“

During an FDA meeting today, Steve Kirsch, executive director of the COVID-19 Early Treatment Fund dropped bomb after bomb validating everything that us bad ones have been saying about how dangerous the clot shot actually is. The burden of proof is on those who say it’s safe. pic.twitter.com/4Xs1Ti5s8X

— 𝕴𝖆𝖓 𝕭𝖔𝖞𝖑𝖊 (@TheGeekHoard) September 18, 2021