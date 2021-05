4-Europe: Vielen Dank für Ihre Zeit dieses Interview zu führen.

Sophia: Sehr gerne.

4-Europe: Die COVID-Restriktionen haben viele Unternehmen vor neue nie da gewesene Herausforderungen gestellt, wovon auch Gesundheits- und Vitalitätszentren wie ÁYIO-Q betroffen sind. Aufgrund der Reiseeinschränkungen können die nach geistiger und körperlicher Gesundheit strebenden Menschen nicht wie früher die begehrten Heilquellen mit all den Annehmlichkeiten aufsuchen.

ÁYIO-Q scheint darauf die richtigen Antworten gefunden zu haben, indem seit kurzem die ÁYIO-Q Online-Programme angeboten werden. Sie wurden vom hohen Interesse überwältigt. Damit scheinen Sie einen Nerv getroffen zu haben. Warum haben viele Menschen ein hohes Interesse? Es sind doch nur Online-Programme die ein Schlammbad, Entspannungsmassage und vieles mehr vor Ort nicht ersetzen können.

Sophia: Die ÁYIO-Q Vitalitätsprogramme hatten vor Ort von Beginn an einen ganzheitlichen Ansatz, der Körper und Geist gleichermassen berücksichtigt. Das hat sich schnell herum gesprochen. Viele Menschen kamen nicht nur wegen den von Ihnen aufgezählten körperlichen Annehmlichkeiten zu uns. Sie bewerteten zudem das vermittelte ÁYIO-Q-Wissen von unschätzbarem Wert. Die COVID-Restriktionen hinderten uns nicht daran das Wissen heraus zu geben. Da ist das Internet und die digitale Kommunikation ein ideales Medium.

Sie haben recht! Eine Entspannungsmassage oder ein Schlammbad können aus der Ferne nicht genommen werden. Allerdings existieren viele Alternativen mit ähnlichen Effekten und Vorteilen, die sehr einfach und von Jedem zuhause umgesetzt werden können. Man muss nur wissen um welche Möglichkeiten und Techniken es sich handelt. Das erfahren die Teilnehmer innerhalb der ÁYIO-Q Online-Programme.

4-Europe: Der Erfolg gibt Ihnen recht. Wer wendet sich an ÁYIO-Q?

Sophia: Die Teilnehmer kommen aus allen Gesellschaftsschichten. Es sind Arbeiter, Selbstständige, Akademiker, Prominente, Sportler, Junge gleichermaßen wie Ältere, und viele mehr. Es sind Menschen, die nach geistiger und körperlicher Gesundheit und Kraft streben, da spielt der Stand in der Gesellschaft keine Rolle. Menschen, die Antworten auf bestimmte Fragen bekommen wollen kommen zu ÁYIO-Q.

4-Europe: Welche Fragen sind das?

Sophia: Neben der Frage wie sie einen gesunden Zustand erreichen können, kommen zum Beispiel Fragen nach Phänomenen auf die immer wieder eintreten, aber für sie nicht erklärbar sind.

4-Europe: Können Sie ein Beispiel machen?

Sophia: Natürlich. Ein Phänomen ist zum Beispiel, dass jeder der gerade das Interview hört, oder diese Zeilen liest ÁYIO-Q bis an sein Lebensende nicht mehr vergisst. Menschen, die einmal ÁYIO-Q gehört oder gelesen haben, müssen immer wieder daran denken. Dabei gibt es eine Besonderheit, was auch als zweitrangiges Phänomen bezeichnet wird. Das faszinierende daran ist, dass wenn den Menschen ÁYIO-Q durch den Kopf schiesst, in ihnen ein positives Gefühl aufkommt.

4-Europe: Jetzt übertreiben Sie aber! Sie sagen, jeder Leser der diese Zeilen liest ÁYIO-Q nicht mehr vergisst und der Begriff immer wieder gedanklich mit einem guten Gefühl aufkommt?

Sophia: Ja, genau das passiert. Eine Übertreibung ist das keineswegs. Die Leute haben von ÁYIO-Q gehört oder darüber gelesen, wie es jetzt in diesem Moment der Fall ist. Aus ihnen unerklärlichen Gründen kommt in den unterschiedlichsten Lebenssituationen ÁYIO-Q in positiver Hinsicht gedanklich auf. Die Betroffenen beschreiben das Gefühl oft mit einer Art innerem Wissen, dass ÁYIO-Q das ist wonach sie suchten.

4-Europe: Das klingt faszinierend und zugleich unglaublich.

Sophia: So reagieren viele Leute, weshalb sie ÁYIO-Q im Internet aufsuchen, sobald das besagte Phänomen auftritt. Sie wollen mehr drüber erfahren. Im übrigen sind Journalisten und Pressesprecher wie Sie ebenfalls von diesem Phänomen betroffen (lächelt).

4-Europe: Ehrlich gesagt habe ich kein Problem damit, wenn ÁYIO-Q mir gedanklich wiederkehrend mit einem guten Gefühl aufkommt. Können Sie bitte andere Beispiele von Phänomenen dieser Art nennen?

Sophia: Schauen Sie! Selten trifft man einen Menschen, der nicht eine aussersinnliche oder aussergewöhnliche Erfahrung hatte. Hier ein paar Beispiele: Man denkt an einen guten Freund. Fast im gleichen Moment klingelt es an der Tür und genau dieser Freund steht davor. Innerhalb eines Gespräches denkt man etwas, was der Gesprächspartner instand ausspricht. Man denkt an eine Person, oder wünscht sie zu sprechen und kurz darauf ruft diese Person an. Man fühlt wie jemand einen beobachtet, schaut nach hinten und genau das ist der Fall. Man hat ein Vorhaben lange geplant und freut sich darauf, wie zum Beispiel eine Motorrad-Tour. Einen Tag vor dem Ereignis rät eine innere Stimme das Vorhaben abzusagen, was mit einem starken Gefühl verbunden ist. Sie folgen dem geistigen Vorschlag. Am nächsten Tag stellt sich heraus, sie wurden vor einem Unglück bewahrt.

All diese Phänomene kommen bei den Menschen auf. Dabei spielt es keine Rolle ob eine schlechte oder gute Schulbildung vorliegt. Ob arm oder reich. Ob Arbeiter oder Vorstand eines Konzernes. All diese Kriterien spielen bei solchen Phänomenen keine Rolle. Das ist auch der Grund, weshalb unsere Teilnehmer aus allen verschiedenen Schichten und Kulturen kommen.

Bei den erwähnten Phänomenen, die nur einen kleinen Auszug darstellen, handelt es sich um Fähigkeiten die jeder Mensch besitzt. ÁYIO-Q zeigt Wege auf, wie die schlummernden Fähigkeiten wiedererlangt werden können.

4-Europe: Sie haben recht! Auch ich kenne das. Mir ist das auch einige Male passiert. Ich dachte an Jemanden und plötzlich traf ich diese Person, oder wurde von ihr innerhalb von Sekunden angerufen. Da habe ich mir auch die Frage gestellt welchen Streich Mutter Natur mir spielt.

Lassen Sie mich zusammenfassen: Sie erklären den Leuten, wie ihre körperliche Kraft optimiert werden kann, so dass ein gesunder Körper entsteht. Und Sie erklären Ihnen Phänomene wie gerade besprochen. Geben Sie dabei nicht geheimes Wissen heraus?

Sophia: Die Menschen haben ein Anrecht sich Wissen anzueignen, welches ihre körperliche und geistige Gesundheit fördert. Die Teilnehmer beginnen in der Regel mit einem Reinigungsprogramm. Dabei wird Körper und Geist unter anderem nach der antiken griechischen Gesundheitskunde revitalisiert. Viele Menschen streben nach hohem Weisheitswissen und sind ständig auf der Suche danach. Sie erkennen nicht, dass dieses Weisheitswissen ständig bei ihnen ist. Die geistigen und körperlichen Reinigungsprogramme von ÁYIO-Q dienen dem Zweck, die Menschen zu befähigen den Zugang zum antiken Gesundheits- und Weisheitswissen wieder zu erlangen. Jeder Mensch verfügt über die innere gute Stimme und Führung. Viele sagen hierzu: mein Schutzengel, Jesus, Gott oder Intuition und vieles mehr. Letztendlich zeigen wir den Leuten den Weg, wie sie diese geistige Stimme immer und in aller Klarheit hören können. Das ist für die meisten unserer Teilnehmer eine ihrer faszinierendsten Reisen.

4-Europe: Können Sie geistige Reinigung näher erklären?

Sophia: Ärgern Sie sich manchmal über etwas oder Jemanden?

4-Europe: Natürlich! Wer tut das nicht?

Sophia: Das ist zum Beispiel eine von unzähligen geistigen Unreinheiten, die die Menschen mit sich schleppen. Sie ärgern sich, fluchen, haben Ängste, die bis in Depressionen reichen, sind niedergeschlagen und was es noch alles Weitere gibt. Befindet man sich in solch einem Zustand ist die Rede von einem unreinen Körper und Geist, weshalb eine Reinigung der richtige Weg ist. Die geistige Reinigung ist all die geistigen Laster wie negative Gedanken zu verstehen und auszuschalten. Der Mensch verfügt über enorme Kräfte und Fähigkeiten, die ohne große Anstrengung ausgeschöpft werden können. Das antike Weisheitswissen von ÁYIO-Q hilft den Menschen das zu erreichen.

Zu wissen wer man ist, was man will und wie man erreicht was man will ist kein Geheimwissen, wie vielleicht viele glauben. Diejenigen, die danach suchen finden es auch.

In diesem Zusammenhang sind schwer erkrankte Menschen nennenswert. Zum Beispiel befinden sich sehr viele krebskranke Patienten, die eine Chemotherapie oder Bestrahlung vor sich haben, in einem Schock- und Angstzustand. Die geistigen ÁYIO-Q Reinigungskurse helfen ihnen ihre Ängste abzubauen und ihre Therapie zu bejahen sowie positiv zu sehen. Das hilft den Betroffenen durch die schwierigste Zeit ihres Lebens zu kommen. Bekannt ist, dass wenn eine positive Einstellung vorliegt die Wahrscheinlichkeit der Genesung steigt. Auch das gehört zur geistigen Reinigung.

4-Europe: Die Krankenkassen müßten ein großes Interesse an einer Zusammenarbeit mit ÁYIO-Q haben.

Sophia: Wir sind in dieser Hinsicht offen.

4-Europe: Das alles klingt sehr spannend. Ich musste an die Phänomene denken, worüber sie vorhin sprachen und bin immer noch davon überwältigt. Verzeihen Sie mir bitte! Die kommenden Tage werde ich daran arbeiten nicht an ÁYIO-Q zu denken. Ich bin gespannt ob das gelingt. Aber so faszinierend die geistige Thematik auch ist, würde der Leser sicher gerne mehr über die Körperreinigung erfahren. Können Sie bitte auf die wichtigsten Punkte eingehen?

Sophia: Das mit dem vergessen von ÁYIO-Q wird Ihnen – zu Ihrem Glück – nicht gelingen, genauso wie ihren Lesern. Da es sich um ein positives Phänomen handelt gehören sie in jedem Fall zu den Gewinnern. (lächelt).

Die ÁYIO-Q Körperreinigung ist ein sehr interessantes Thema. Die Basis ist Wasser, welches von den großen antiken medizinischen Persönlichkeiten als der wichtigste aller Urstoffe des Lebens bezeichnet wurde. Auf unserer Webseite erhalten Interessierte eine gute Einführung in dieses Wissensgebiet. Es gibt schlechtes, gutes und sehr gutes Wasser. Unsere Online-Teilnehmer durchlaufen eine Kur mit hochwertigem Quellwasser aus ihrer Nähe, das sie gezielt täglich in bestimmten Zeitabständen trinken. Das Quellwasser wird zusätzlich auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse von Unreinheiten gereinigt und veredelt.

Das Ernährungsprogramm ist darauf ausgerichtet den Darm, und damit verbunden die restlichen Organe, auf weicher Weise zu reinigen und auf Vordermann zu bringen. Das Quellwasser verrichtet dabei die Basisarbeit. Unterstützend wirken bestimmte frisch gepresste Säfte. Bei der Nahrungsaufnahme gilt es ein paar Kriterien einzuhalten. Das Tolle ist die Umstellung auf gesunde Kost ohne auf seine Lieblingsgerichte verzichten zu müssen. Außer der Arzt hat aufgrund vorliegender Erkrankungen einen Ernährungsplan vorgegeben, der eingehalten werden muss.

Die Haut als größtes Organ wird mit bestimmten Techniken, die innerhalb der Online-Programme im Detail erklärt werden, mit dem gereinigten Quellwasser revitalisiert. Vielen Menschen ist heute unbekannt, welch wichtige Rolle die Haut für die Gesundheit spielt. ÁYIO-Q stellt verschiedene Revitalisierungstechniken vor. Eine ausgeruhte und gesättigte Haut steigert die Wachsamkeit, Aufnahmefähigkeit und das Wohlempfinden enorm, weshalb die Revitalisierungstechniken bei den Teilnehmern sehr beliebt sind.

Hinzu kommen Atemübungen in Verbindung mit Entspannungsübungen, die Körper und Geist in Einklang bringen. Das Ganze wird angereichert mit einigen Geheimnissen aus der antiken Vitalitäts- und Weisheitslehre.

Für Senioren ab 50 Jahre werden einfache Körperübungen, die im Alltag eingebunden werden, vorgeschlagen. Nach nur wenigen Wochen ist trotz der Einfachheit der Übungen der Gleichgewichtssinn geschärft und der Körper erstarkt, was bei vielen den Unternehmungsgeist ankurbelt.

Das sind die Eckpfeiler der ÁYIO-Q Programme.

4-Europe: Viele Anhänger asiatischer Glaubensrichtungen wie Buddhismus und Hinduismus kommen zu ÁYIO-Q, um seine Schriften zu studieren. Zudem beschäftigen sich viele prominente Kreise mit der ÁYIO-Q Weisheitslehre. Warum kommen all diese Leute zu ÁYIO-Q?

Sophia: Das ist eine interessante Frage. Im Westen wurden in den letzten vier Jahrzehnten unzählige Zentren asiatischen Ursprungs eröffnet. Entsprechend hoch ist ihre Anhängerzahl. Jede Religion und Glaubensrichtung, wie der von Ihnen erwähnte Buddhismus und Hinduismus, beinhalten viel Weisheit und Wahrheit. Sie werden in Metaphern, Mythen, langen Umschreibungen und Symbolismus verpackt, was die Leute oft verwirrt und vor mehr Fragen als Antworten stellt. Sie kommen zu ÁYIO-Q, weil es sich um eine reine Lehre handelt. Rein bedeutet in diesem Zusammenhang, direkt und sachlich die Dinge zu erklären, zu entmystifizieren.

4-Europe: Das ist alles sehr interessant. Leider sind wir am Ende unseres Interviews angelangt. Können Sie abschliessend in einem Satz dem Leser vermitteln, bei was ÁYIO-Q ihm hilft?

Sophia: ÁYIO-Q hilft ein gesundes und glückliches Leben zu führen, basierend auf Lebensgrundsätzen, die auf festem unerschütterlichen Fundament stehen und bereits seit vielen Jahrtausenden bestand haben.

4-Europe: Nochmals vielen Dank, dass sie sich die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg.

Sophia: Danke Ihnen