Heilende Transmission zur Auflösung des Phantoms der Operation

Karma Singh hat diese Woche in unserem Studio eine neue Heilungs-Transmission aufgenommen, die Dir sanft dabei helfen wird, in das Loch einzutreten und so die Angst zu beseitigen. Das Gegenmittel gegen Angst ist Frieden. Auch das ist in die Übertragung eingebaut. Im Anschluss zum nachfolgenden Textbeitrag von Karma Singh sind die Beschreibung und die Transmission, aufgeteilt in zwei Videos, zu finden.

Karma Singh schreibt zur neuesten Transmission der Fernheilungs-Serie: "Die Operation besteht darin, den Menschen Angst einzujagen, damit sie vor dem Nichts davonlaufen; sie dazu zu bringen, alle sozialen Bindungen aus Angst vor dem Nichts zu zerstören. Ich weiß nicht genau, wie oft das Pharmakartell dies im letzten Jahrhundert getan hat, aber ich erinnere mich an acht solcher Ereignisse von etwa 1964 bis 2009. Wie viele mehr es noch waren, ist von geringem Interesse, und damals habe ich, wie die meisten anderen Leute auch, die Propaganda einfach ignoriert. Das war dem Pharmakartell und den Bankern, denen es gehört, nicht gut genug; sie wollen, dass jeder jeden sogenannten Impfstoff nimmt, den sie jemals hergestellt haben. Das Marketingproblem, das sie haben, besteht darin, dass es keine stichhaltigen Beweise dafür gibt, dass die Viren, die sie unschädlich machen sollen, überhaupt existieren! Alles ist Rätselraten, Vermutungen und Anmaßungen: Im Jahr 2016 entschied das höchste deutsche Gericht, dass diese nicht als Beweise gelten, weil sie keine nachweisbaren Fakten sind. Ein weiteres Problem besteht darin, dass alle epidemiologischen Beweise einheitlich zeigen, dass die einzige erkennbare Wirkung von Impfungen in der Verbreitung und Verursachung von Krankheiten besteht (siehe www.tprip.de ). Als klar wurde, dass sich immer mehr Menschen dessen bewusst wurden, war ihnen klar, dass sie etwas Enormes tun mussten oder Milliarden an Gewinn verlieren würden. Coronagänseblümchen ist die von ihnen gewählte Methode. Dabei müssen wir ein paar Dinge beachten: Es gibt über 1100 verschiedene mutmaßliche Corona-"Viren". Die Coronatests ergeben ein positives Ergebnis, egal welches es "findet", d.h. der sogenannte Test ist NICHT spezifisch für COVID-19. Die Coronagänseblümchen ist eine der vielen bekannten "Grippevarianten"; es ist bekannt, daß es sich um eine besonders milde "Grippeform" handelt.

Die Corona-"Viren" sind seit mindestens zehn Jahren bekannt. Jedes Jahr sterben zwischen 290.000 und 500.000 alte und gebrechliche Menschen während des "Grippeprozesses", d.h. ihr System stand am Rande des Zusammenbruchs mit anderen Krankheiten, und die "Grippe" war einfach zu viel. Selbst einschließlich der falschen Zahlen, die vom Pharmakartell und der satanischen Sekte, die es kontrolliert (auch über den satanischen Tempel im Robert-Koch-Institut in Berlin), diktiert wurden, beläuft sich die gegenwärtige Zahl der Todesopfer (Donnerstag, 9. April, 16 Uhr) auf nur 229.381 - weniger als die Hälfte der Anzahl für ein schlechtes Grippe-Jahr.

Grippe ist keine Krankheit, sondern ein natürlicher Entgiftungsproze. Deshalb fühlst Du Dich nach einem Grippefall leichter und siehst jünger aus. Die sogenannten "Viren" sind Abfallstoffe, die Ihr eigener Körper im Rahmen des Entgiftungsprozesses produziert, d.h. sie kommen NICHT von außen. Erkältungen und Grippe sind die häufigsten kleineren "Störungen des körperlichen Wohlbefindens" auf der ganzen Welt. Jede Grippesaison bringt ein etwas anderes "Virus" hervor, da in jedem Winter andere Probleme gelöst werden. Das macht die Grippe zu einem idealen Instrument der Panikmache, da sie die Möglichkeit bietet, zu behaupten, dass die "diesjährige Variante" eine brandneue, super-tödliche Variante sei. Es hat nie lange gedauert, bis frühere Versuche dieser Art auf die Nase fallen, da die Menschen schnell erkennen, dass die prophezeite Zahl der Todesopfer einfach nicht eintritt. Du erinnerst Dich vielleicht an SARS, das Millionen Menschen töten sollte, aber selbst nachdem die Zahlen "aufbereitet" wurden, erreichte es kaum achttausend Leute (0,00011% der Weltbevölkerung). Angesichts dieses konstanten Misserfolgs und der Wahrscheinlichkeit, daß die Menschen im Allgemeinen bald aufhören würden, ihre Lügen zu glauben, beschlossen sie, den ganzen Haufen zu sprengen, und organisierten eine Dosis Massenhysterie unter Verwendung aller Politiker, die sie im Laufe der Jahre gekauft hatten, um ihr Programm voranzutreiben. Der Höhepunkt ihres Erfolges ist nun vorbei, da es immer mehr echten Wissenschaftlern und echten Journalisten gelingt, die Wahrheit ins öffentliche Forum zu bringen. Erst in dieser Woche gaben hochrangige Gesundheitsbeamte in Deutschland bekannt, dass die "Grippe-Todesrate in dieser Saison bei 0,3 % liegt - weniger als ein Drittel der typischen Todesrate". Sogar Politiker beginnen sich zu fragen, ob der "Notfall" real oder imaginär ist. Angesichts ständig sinkender Zahlen von Kranken und Toten und hunderter leerer Krankenhäuser bleibt ihnen nur noch die Angst. Darauf drängen sie mit größter Anstrengung, um ihr Programm zur Anschaffung der Massenarmut aufrechtzuerhalten, indem sie das Rückgrat der Wirtschaft zerbrechen. Was ist Angst? Sie ist das Einzige, was ein Mensch erleben kann, der keine Existenz hat! Die Angst ist nur ein Loch in Deinen Energiefeldern. Es ist nichts darin, und nichts kann es betreten, außer Du selbst. Sobald Du das tust, ist die Angst verschwunden, denn das Loch ist nicht mehr da."

Quelle Karma Singh / ExtremNews