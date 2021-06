Wie erkennt man, wann es Zeit ist, einen Termin im Kinderwunschzentrum zu vereinbaren?

Wenn man schon einige Monate gezielt versucht, schwanger zu werden, und es will einfach nicht funktionieren... So kann schnell der Gedanke an eine künstliche Befruchtung kommen. Wann sollte man sich in ärztliche Behandlung begeben und was kommt auf einen zu?

Der richtige Moment ist von Ihrem Alter abhängig

Vielleicht hat man von seinem Gynäkologen schon gehört, dass man nach einem Jahr regelmäßigen Geschlechtsverkehrs bei einer Häufigkeit von mindestens zweimal pro Woche, ohne schwanger zu werden, Fruchtbarkeitsuntersuchungen durchführen lassen sollte. Die Jahresregel gilt aber nicht für alle Frauen. Wenn man schon seinen 35. Geburtstag gefeiert hat und bereits ein halbes Jahr erfolglos ist, wird ein Kinderwunschzentrum empfohlen. Die Fruchtbarkeit der Frau sinkt in diesem Alter schnell. Deshalb ist es nicht ratsam, die Behandlung aufzuschieben.

Keine Angst vor dem ersten Termin

Zum ersten Besuch im Kinderwunschzentrum brauchen man keinen Überweisungsschein mitzubringen. Das Kinderwunschzentrum bittet wahrscheinlich darum, noch vor dem Besuch einen Fragebogen auszufüllen, der den Ärzten hilft, die beste Behandlung festzulegen. Die Fragen werden vor allem die eigene persönliche Familienanamnese betreffen. Zum ersten Termin sollte man zusammen mit seinem Partner kommen.

Nachdem alle Aufnahmeuntersuchungen erfolgt sind, erstellt der Arzt einen Behandlungsplan. Üblicherweise wird mit einer Intrauterinen Insemination (IUI) begonnen, wobei Spermien direkt in die Gebärmutter eingeführt werden. Diese Methode ist von allen Behandlungsarten am wenigsten invasiv. Bei einem Misserfolg kann die Insemination wiederholt werden und erst nach mehreren Versuchen wird eine In-vitro-Fertilisation (IVF) durchgeführt.

Wie hoch ist die Empfängniswahrscheinlichkeit in Abhängigkeit vom Alter?

Je jünger die Frau ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer Empfängnis und der Geburt eines gesunden Babys. Den meisten jüngeren Frauen werden in erster Linie Behandlungsmethoden empfohlen, die für den Körper weniger belastend sind, wie zum Beispiel die IUI. Bei älteren Frauen wird dagegen direkt mit einem IVF-Zyklus begonnen. Bei Frauen über 40, die keine eigenen Eizellen in ausreichender Qualität produzieren, können Spendereizellen verwendet werden.

Es gibt also genügend, mittlerweile sehr ausgereifte Methoden, somit sollte man nicht die Hoffnung verlieren.

