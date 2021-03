Volksleiden Dauerstress – immer mehr Menschen in Deutschland leiden unter akutem Stress!

Mehr als 80 Prozent aller Menschen in Deutschland leiden unter akuten Stresssymptomen. Durch die gestiegenen Leistungsanforderungen in Beruf und Alltag, sowie der Dauererreichbarkeit durch das Smartphone, fällt es vielen Verbrauchern schwer nach Feierabend abzuschalten. Besonders Arbeitnehmer im Gesundheits- und Pflegebereich sind durch ihre beruflichen Verpflichtungen besonders gestresst und fühlen sich oftmals heillos überfordert.

Dabei ist mit einem dauerhaft erhöhten Stress-Pegel nicht zu spaßen. Denn übermäßiger Stress führt nicht selten zu psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Angstzuständen oder sogar einem Burnout. Wer dem Stress nicht aktiv gegensteuert, läuft Gefahr aufgrund einer psychischen Erkrankung in die Berufsunfähigkeit zu driften. Seit einigen Jahren steigen die Krankmeldungen wegen verschiedener psychischer Krankheitsbilder, die vor allem im Stress seinen Ursprung haben. Doch warum fällt es immer mehr Menschen in Deutschland zunehmend schwerer die Aufgaben in Job und Alltag zu bewältigen? Experten sind sich sicher, dass der gestiegene Leistungsdruck in der Gesellschaft, eine kontinuierliche Selbstoptimierung oder unrealistische Vorbilder die häufigsten Ursachen für das gestiegene Stress-Level in der Gesellschaft sind. Zudem sorgen die digitalen Medien dafür, dass man sich einer ständigen Erreichbarkeit gegenübersteht. Ruhepausen und Auszeiten kommen demnach viel zu kurz. Die gestiegenen Ansprüche an sich selbst und der erhöhte Leistungsdruck im Berufsleben machen es schwer Zeit für dringend benötigte Regenerationsphasen zu finden. Demnach gilt es nach Möglichkeiten zu suchen, um Stress abzubauen und sich eine Auszeit zu nehmen. Aus diesem Grund haben wir Ihnen im Folgenden einen Ratgeber entworfen, der Sie mit einer Reihe von Tipps und Tricks bei der Stressbewältigung im Alltag und Beruf unterstützt. Auf diese Weise wird es möglich seine innere Balance ins Gleichgewicht zu bringen und Stress nicht zum gesundheitlichen Problem aufsteigen zu lassen.



CBD als natürliche Lösung zur Stressbewältigung

Wer häufig über eine innerliche Anspannung, Gereiztheit und sogar Schlafstörungen leidet, sollte sich nicht scheuen nach Mitteln zur Stressbewältigung zu suchen. Dabei muss es nicht zwangsläufig der Griff zu chemischen Präparaten sein, um sein Stress-Level zu senken. Um eine natürliche Lösung zu Stresslinderung zu finden, lohnt es sich über die Einnahme von CBD nachzudenken. Das pflanzliche Extrakt aus der Cannabispflanze ist frei von berauschenden THC und wirkt ausschließlich stresslindernd, angstlösend und hemmt die körperlichen Stresssymptome. Hierfür gilt es allerdings nur auf hochwertige CBD-Öle zurückzugreifen. So lohnt sich ein Blick auf verschiedene Plattformen,wie z.B. www.cbdsfinest.de, um sich einen Überblick von einer Reihe hochwertiger und natürlicher CBD-Produkte zu verschaffen. Auch, wenn es durch die Einnahme von CBD nicht gelingt die Auslöser für Stress in den Griff zu bekommen, hilft CBD immer mehr Menschen in Deutschland, um zur Ruhe zu kommen und den Stress aus Alltag und Job auszublenden. Das aus der Hanfpflanze gewonnene Cannabidiol reagiert sehr positiv auf den Gemütszustand von Menschen. Unzählige Erfahrungsberichte und Studien belegen den sehr positiven Effekt von CBD auf das Wohlbefinden und den Stressabbau. Dabei gelingt es CBD in ganz unterschiedlichen Formen einzunehmen - entweder als Tablette, als Creme oder als Öl.

Mit Yoga und Meditation Stress abbauen

Auch ein regelmäßiges Yoga-Programm kann dabei helfen Stress abzubauen und die Work-Life-Balance wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Die Meditation während des Yoga-Programms hilft dabei abzuschalten und den Stress-Level auf natürliche Weise herunterzufahren. Denn beim Yoga geht es primär nicht um körperliche Fitness, sondern um die Verbesserung der Selbstbeherrschung und Kunst der Gelassenheit. Der Gedankenfluss soll bei verschiedenen Übungen zur Ruhe kommen, so dass man sich während des Yoga-Programms ausschließlich auf die verschiedenen Übungen konzentriert. Die Verbindung zwischen Atem und Bewegung ermöglicht es auf ganz natürliche Weise Stress abzubauen. So eignet Yoga hervorragend, um der Stress-Falle aus Job und Alltag zu entkommen.

Digital Detox sorgt für mehr Ruhe und Entspannung

Auch, wenn sich nur noch die wenigsten Menschen heutzutage ein Leben ohne Smartphone vorstellen könnten, kann es sich zum Wohle der Gesundheit durchaus lohnen das Smartphone einfach einmal auszuschalten. Denn die meisten Menschen fühlen sich allein durch die bloße Anwesenheit des Smartphones in einem Gefühl der Dauererreichbarkeit. Auch, wenn es nicht einfach ist das Smartphone links liegenzulassen, ist ein Digital Detox oftmals der einzige Weg, um für eine kurze Auszeit zu sorgen. Demnach sollte man sich nach Feierabend einen zeitlichen Korridor schaffen, indem das Smartphone immer ausgeschaltet bleibt. Demnach heißt es einfach die Füße hochzulegen und sich zu entspannen, anstatt durch das Smartphone dauerhaft erreichbar zu sein.

Die Energiereserven beim Kurzschlaf aufladen

Wer kennt es nicht: Nach der Arbeit fühlt man sich nur noch erschöpft und ist für rein gar nichts mehr zu gebrauchen. Doch hält auch der Alltag noch einige Aufgaben bereit, die es zu erledigen gilt. Um die Akkus von Körper und Geist wieder aufzuladen, kann sich ein kurzes Schläfchen durchaus auszahlen. Ein Forscherteam aus Frankreich hat herausgefunden, dass ein kurzes Schläfchen von 15 bis 20 Minuten wahre Wunder bewirken kann. Ein kurzer Schlaf senkt dabei vor allem bei Personen zwischen 25 und 35 Jahren die Stresshormonwerte, so dass sich auf ganz natürliche Weise Stress abbauen lässt.



Einen Ausgleich von Job und Alltag finden

Auch die Monotonie in Job und Alltag sind nicht gerade förderlich für ein stressfreies Leben. Wer jeden Tag dieselben Aufgaben und Pflichten zu erledigen hat und nur wenig Zeit findet, um das zu tun, was einem Spaß macht, braucht sich nicht über einen erhöhten Stress-Pegel zu wundern. Demnach gilt es einen Ausgleich zu finden, um Stress auf ganz natürliche Weise abbauen zu können. Sport, ein neues Hobby oder lediglich ein kurzer Spaziergang in der Natur sind Dinge, die wirklich gegen Stress helfen. So gilt es unbedingt einen Ausgleich vom Stress zu finden, um ein Ventil zur Stressbewältigung zu nutzen.

Sich hin und wieder selbst etwas gönnen

Harte Arbeit, viele Verpflichtungen im Alltag und kaum Freizeit – so gestaltet sich das Leben von vielen Menschen in Deutschland. So ist es wichtig sich selbst hin und wieder in den Mittelpunkt zu stellen und sich etwas zu gönnen. Damit man überhaupt weiß, wofür man so hart arbeitet und im Alltag alles in die Waagschale wirft, sollte man sich ab und an selbst belohnen. Durch kleinere Geschenke an sich selbst gelingt es sich eine Freude zu machen. Dies schüttet Glückshormone aus, wodurch Stress abgebaut werden kann.



----