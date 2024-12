Mehr als nur Vermögensaufbau: Experte verrät, warum Pflegeimmobilien eine nachhaltige Investition sind

In der heutigen Zeit ist eine private Altersvorsorge unerlässlich, um den gewohnten Lebensstil auch im Ruhestand aufrechtzuerhalten. Diplom-Kaufmann Nico Niemeier, leidenschaftlicher Investor und ehemaliger Banker, hat sich darauf spezialisiert, seinen Kunden durch sichere und stabile Immobilieninvestitionen eine finanziell sorgenfreie Rente zu ermöglichen. Warum er insbesondere Pflegeimmobilien als empfehlenswerte Anlageoption betrachtet, erfahren Sie hier.

Abteilungsleiter und Geschäftsführer stehen heute trotz hoher Einkommen oft vor einer zentralen Herausforderung: Die gesetzliche Rente wird nicht ausreichen, um ihren gewünschten Lebensstandard im Ruhestand zu sichern. Das liegt nicht zuletzt am demografischen Wandel, der Deutschland eine immer älter werdende Bevölkerung und eine schrumpfende Gruppe von Beitragszahlern beschert. Ein Problem, das viele Menschen ungern wahrhaben wollen – und für das es scheinbar unzählige Lösungsansätze gibt. „Es gibt viele Möglichkeiten, passives Einkommen zu generieren und die Rente aufzustocken – doch nur wenige davon sind tatsächlich stabil, nachhaltig und effektiv“, erklärt Diplom-Kaufmann Nico Niemeier. „Viele Hochverdiener investieren in riskante Anlagen, weil sie glauben, dies gehöre einfach dazu. Die Wahrheit ist jedoch: Die Rente kann auch mit minimalem Risiko und gleichzeitig mit beeindruckender Rendite gestärkt werden.“

„Pflegeimmobilien sind der Schlüssel zu einer abgesicherten Rente“, betont der Unternehmer weiter. „Leider ist diese Möglichkeit viel zu wenig bekannt – ein Umstand, der nicht nur der finanziellen Zukunft vieler, sondern auch der Gesellschaft insgesamt schadet, da Pflegeimmobilien einen erheblichen sozialen Mehrwert schaffen.“ Mit umfassender Beratung und einem breiten Dienstleistungsspektrum hat sich Nico Niemeier das Ziel gesetzt, Menschen zu einer sicheren Altersvorsorge durch Pflegeimmobilien zu verhelfen. Sein Unternehmen gründet sich auf seine langjährige Leidenschaft für Finanz- und Vermögensplanung, die ihn seit Beginn seiner Karriere begeistert. Trotz einer fundierten Ausbildung bei der Deutschen Bank und einem betriebswirtschaftlichen Studium hatte er das Gefühl, noch mehr über privaten Vermögensaufbau lernen zu müssen. Deshalb übernahm er die Initiative und erarbeitete sich sein Finanzwissen selbst – mit dem Ergebnis zahlreicher erfolgreicher Investitionen. Getreu seinem Motto „Nur wer vorlebt, kann überzeugen“ hat Nico Niemeier mittlerweile selbst einen hohen Bestand an zahlreichen Pflegeimmobilien aufgebaut, die ihm ohne zusätzlichen Zeitaufwand ein passives Einkommen bescheren – ohne diese Anlageform könnte er sich eine Altersvorsorge nicht mehr vorstellen. Welche entscheidenden Gründe für die Investition in Pflegeimmobilien sprechen, hat Nico Niemeier im Folgenden zusammengefasst.

Grund 1: Demografischer Wandel als Chance

Deutschland hat die älteste Bevölkerungsstruktur Europas, was die Nachfrage nach Pflegeimmobilien erheblich steigen lässt. Derzeit sind Pflegeplätze knapp – ein Defizit, das mindestens bis 2050 bestehen bleiben soll. Anleger, die schon jetzt in diesen zukunftsträchtigen Markt investieren, positionieren sich also vorteilhaft. Durch Investitionen in Pflegeimmobilien können sie dazu beitragen, diese Versorgungslücke zu schließen und pflegebedürftigen Menschen dringend benötigte Einrichtungen zur Verfügung zu stellen. Dank der hohen und langfristig stabilen Nachfrage bieten Pflegeimmobilien Investoren eine konstante, zuverlässige und maximal steueroptimierte Einnahmequelle.

Grund 2: Sicherheit durch langfristige Pachtverträge mit Pflegeheimen

Eine Investition in Pflegeimmobilien sollte idealerweise mit der Vermietung an erfahrene Pflegeheimbetreiber – wie etwa das Deutsche Rote Kreuz – verbunden sein. Die langfristigen, indexierten Pachtverträge, die in der Regel eine Laufzeit von 20 bis 30 Jahren haben, sichern den Anlegern garantierte monatliche Mieteinnahmen – selbst bei zeitweiligem Leerstand. Auch falls ein Bewohner seine Miete nicht an den Pflegeheimbetreiber zahlen kann, besteht kein Risiko für die Anleger: Schließlich wird laut dem deutschen Sozialgesetzbuch in diesen Fällen eine vollständige Refinanzierung der Mieten der Pflegebedürftigen gewährleistet, der Pflegeheimbetreiber bleibt somit zu jeder Zeit liquide. Damit wird ein Sicherheitsnetz geschaffen, das keine andere Immobilienform in Deutschland bieten kann – und das ist genau das, was sich Anleger wünschen: die Nachhaltigkeit und Planbarkeit der Mietzahlungen.

Hinzu kommen attraktive steuerliche Vorteile: Durch Investitionen in Neubau-Pflegeimmobilien können Anleger außerdem das neue Wachstumschancengesetz der Bundesregierung mit fünf Prozent degressiver AfA, kurz für Absetzung für Abnutzung sowie fünf Prozent Sonder-AfA 7b nutzen. Bei Bestands-Pflegeimmobilien hingegen wird durch sogenannte Sondergutachten gewährleistet, dass die Immobilien innerhalb von 14 Jahren voll abgeschrieben werden können. Es besteht zudem die Möglichkeit zur Rückerstattung von Steuern durch den Immobilienkauf.

Grund 3: Aus einer Privatinvestition einen Mehrwert für die Bevölkerung schaffen

Privater Vermögensaufbau erfolgt in der Regel eigennützig und bietet meist keinen direkten Mehrwert für die Gesellschaft oder das Land. Wer jedoch in Pflegeimmobilien investiert, profitiert nicht nur von der finanziellen Stabilität dieser Anlageform, sondern trägt zugleich zur Schaffung dringend benötigten Wohnraums für pflegebedürftige Menschen bei. Der Anleger unterstützt mit seiner Investition somit unmittelbar die Gesellschaft – ein Aspekt, der viele Menschen dazu bewegt, mit einem guten Gefühl in Pflegeimmobilien zu investieren.

