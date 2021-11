So verdienen Sie Ihre ersten Bitcoins

Die Popularität und das Wachstum von Bitcoin und anderen Kryptowährungen ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Einer der wichtigsten Faktoren ist die Möglichkeit, virtuelles Geld mit einem gewöhnlichen Computer abzubauen. Es liegt auf der Hand, dass eine so einfache, bequeme und sehr effektive Art des Geldverdienens für alle Internetnutzer interessant ist.

Natürlich gibt es viele schwerwiegende Gründe für das rege Interesse an der Möglichkeit, Bitcoins mit speziellen im Internet veröffentlichten Programmen zu verdienen, sowie verschiedene Tauschtransaktionen mit Kryptowährung durchzuführen. Es sei darauf hingewiesen, dass die Anzahl der verschiedenen Möglichkeiten zum Verdienen von Bitcoins ständig zunimmt, was angesichts der zunehmend verbreiteten Verwendung verschiedener Arten von Kryptowährungen für die Durchführung der Finanztransaktionen nicht verwunderlich ist.

Das Hauptmerkmal des Verdienens von Bitcoins mit einem Heimcomputer ist die Vielfalt der Möglichkeiten, an Kryptowährung zu kommen. Dazu gehört das Mining, das eine ausreichende Rechenleistung der eingesetzten Geräte erfordert. Beim Handel an Kryptowährungsbörsen sind die Anforderungen an einen Computer nicht besonders groß. Was das Geldverdienen mit speziellen Werbeseiten, den Faucets, und solchen Plattformen wie Bitcoin Loophole angeht, ist dies selbst mit dem gewöhnlichsten Laptop durchaus möglich.

Wie viel kann man verdienen? Die Höhe des Einkommens hängt von mehreren Faktoren ab. Erstens die vom Besitzer des Computers gewählte Methode zum Erhalten von Bitcoins. Offensichtlich war bis vor kurzem das Mining die profitabelste Option, um Kryptowährung zu erhalten. Heute hat seine Effektivität jedoch merklich nachgelassen, obwohl es in den meisten Fällen die kostengünstigste Art ist, Bitcoins zu verdienen.

Zweitens wird die Höhe der Einnahmen aus der Nutzung von Faucets hauptsächlich durch die Zeit bestimmt, die der Besitzer des Computers damit verbringen kann, um Bitcoins zu verdienen. Drittens kann bei der Durchführung von Tauschgeschäften einerseits die Höhe des erzielten Gewinns am bedeutendsten sein. Andererseits sind aber auch nicht minder gravierende Verluste möglich. Die Wahl einer bestimmten Ertragsoption, die Höhe des Risikos und die Höhe der möglichen Kosten, die der Nutzer zu tragen bereit ist, bestimmen letztendlich die Höhe des endgültigen Ertrags.

Heutzutage werden die Aussichten für das Mining immer weniger attraktiv. Dafür gibt es mehrere Gründe:



Effizientes Mining erfordert immer leistungsfähigere und effizientere Geräte. Für profitables Mining reicht es heute nicht mehr aus, die erforderliche Anzahl von Grafikkarten oder spezialisierten ASIC-Chips zu haben.

Der Bedarf an Pooling. Single Mining gehört allmählich der Vergangenheit an. Eine echte Verdienstmöglichkeit wird heute nur kollektiven Teilnehmern geboten, die in Pools zusammengeschlossen sind, und die Wahrscheinlichkeit, einen Gewinn zu erzielen, steigt direkt proportional zur Anzahl der Teilnehmer.

Verringerung der Menge der produzierten Bitcoins. Dies ist ein objektiver und vorgeplanter Prozess, der zusammen mit einer Zunahme der Zahl der Personen, die Geld verdienen möchten, der Hauptgrund für die Abnahme der Gesamteffizienz des Minings ist.



Unter dem Begriff Mining versteht man die Nutzung der Rechenleistung eines Computers, um Informationen über im Bitcoin-System durchgeführte Finanztransaktionen zu verarbeiten und neue Blöcke zu erstellen, in denen diese Informationen platziert werden. Ein anderer Name für diesen Prozess ist Bergbau, der seine Essenz ziemlich genau widerspiegelt. Um heute im Bergbau tätig zu sein, benötigen Sie leistungsstarke Geräte, was durch das Vorhandensein der oben beschriebenen Gründe für die Abnahme der Bergbaueffizienz erklärt wird.



Gleichzeitig wird zwei möglichen Optionen zum Aufrüsten eines Computers besondere Aufmerksamkeit gewidmet - der Verwendung produktiverer Grafikkarten oder der Verwendung spezieller Geräte für den Bergbau, die als ASICs bezeichnet werden. Es ist wichtig zu verstehen, dass es effizienter ist, verschiedene Geräte für verschiedene Arten von Kryptowährungen zu verwenden. Für das Bitcoin-Mining beispielsweise ist der Einsatz von ASICs profitabler, während sich leistungsstarke und effiziente Grafikkarten am besten für Ethereum eignen.



Derzeit werden Grafikkarten zum Verdienen von Bitcoins immer weniger verwendet. Dies ist angesichts der viel effizienteren ASIC-Bausteine auf dem Markt sinnvoll. Einige Benutzer minen jedoch immer noch mit Grafikkarten, in diesem Fall geht es jedoch in der Regel um das Mining von Ethereum oder ZCash.



