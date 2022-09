Rauchen: So kann man dennoch Geld sparen

Besonders wenn es um das Rauchen geht, sind gute Tipps in Bezug auf das Geldsparen schnell zur Hand. Der Beliebteste: hör doch einfach mit dem Rauchen auf. Doch so einfach ist das nicht. Einerseits gibt es viele Raucher, die das Rauchen als Genuss und nicht als Sucht ansehen. Auf der anderen Seite muss es jedem selbst überlassen sein, ob er raucht oder eben nicht.

Wie lässt sich Geld beim Rauchen sparen?

Gehen wir davon aus, dass man aufgrund der Sparmöglichkeiten nicht mit dem Rauchen aufhört, so gibt es doch trotz allem viele Möglichkeiten, gutes Geld zu sparen, ohne die Qualität der Raucherzeugnisse zu reduzieren. Denn Geld sparen kann man auch, wenn man die Marke wechselt und vielleicht zu einem günstigeren Produkt greift.

Möglich ist es zum Beispiel, Tabak zu kaufen, um selbst Zigaretten zu drehen beziehungsweise zu stopfen. Industrielle und fertig hergestellte Zigaretten sind um einiges teurer als loser Tabak und Zigarettenhülsen, die in der heutigen Zeit sogar schon mit Filter ausgestattet sind und somit ein leichtes Stopfen ermöglichen. Die Filter an den Hülsen haben die gleiche Qualität, wie die Filter, die die fertigen Zigaretten haben. Und da es auch denselben Tabak zum Stopfen gibt, ist das Kaufen von Tabak für eine großzügige Ersparnis beim Rauchen ein absolut empfehlenswerter Tipp.

Je nach Zigarettenkonsum lassen sich hier viele hundert Euro aber auch tausend Euro im Jahr sparen. Ein kleines Rechenbeispiel zur Veranschaulichung soll zeigen, wie hoch die Ersparnis wirklich ist.

Ausprobieren lohnt sich

Man kauft eine Dose Tabak, eine Packung Hülsen mit Filter und eine Stopfmaschine. Wer die manuelle Stopfmaschine nutzt, zahlt nur wenige Euro dafür. Auch für die Hülsen mit Filter sind nur wenige Euro notwendig. Und der Tabak in der Originalgröße reicht für etwa 290 bis 300 Zigaretten.

Allerdings dauert es dann ein wenig, bis man die Ersparnis sieht. Deshalb wollen wir ein Rechenbeispiel geben: wer am Tag eine Schachtel Zigaretten raucht, wird das Jahr über mehr als 7.000 Zigaretten benötigen. Die Ersparnis beim Stopfen liegt pro Zigarette bei rund 23 Cent. Rechnet man diese 23 Cent mal der 7.000 Zigaretten, die pro Jahr konsumiert werden, ist das eine Ersparnis von über 1.600 Euro. Nur als Ersparnis und nicht als Kosten, die beim kompletten Aufhören gespart werden.

Sicherlich ist unser Rechenbeispiel relativ weit oben angesetzt. Nicht jeder konsumiert eine Schachtel Zigaretten pro Tag. Aber es ist relativ leicht, von unserem Beispiel herunterzurechnen und so beispielsweise die Ersparnis für eine halbe Schachtel Zigaretten pro Tag zu errechnen.



Tabak gibt es in allen Qualitäten

Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, das Tabak zum Selberstopfen nur in wenigen Ausführungen zur Verfügung steht. Wer zum Beispiel als Lieblingsmarke Marlboro hat, möchte natürlich auch beim Stopfen nicht darauf verzichten. Und das ist auch nicht notwendig. Denn auch Marlboro stellt Tabak in loser Form zur Verfügung. Gleiches gilt für alle anderen großen Marken, sodass hier kein Weise Verzicht geübt werden muss.

Man verzichtet lediglich darauf, zu viel Geld auszugeben. Deshalb empfehlen wir durchaus, das Stopfen in Betracht zu ziehen. Die Qualität und der Genuss beim Rauchen gehen nicht verloren. Das Herstellen der Zigaretten ist in kürzester Zeit erledigt. Und selbst eine schöne Umverpackung in Form von einer Zigarettenschachtel ist immer zur Hand. Deshalb ist diese Kostenersparnis besonders in der aktuellen Zeit ein Tipp, den sich niemand entgehen lassen sollte.



