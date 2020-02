Verbraucher arbeiten bis zu 3,5 Monate nur für Versicherungen, Energie und Co.

Um die Jahresrechnung für Versicherungen, Energie, Finanzen, Internet und Mobilfunk zu begleichen, benötigt eine vierköpfige Familie bei einem durchschnittlichen Nettostundenlohn bis zu 72 Arbeitstage. Das entspricht etwa 3,5 Monaten Arbeit - Verbraucher müssten also bis Mitte April für diese Haushaltsausgaben ackern.1)

Es lohnt sich, unterschiedliche Anbieter zu vergleichen. Denn ein Wechsel aller Verträge in einen der günstigsten Tarife reduziert die Kosten von 8.483 Euro auf 4.160 Euro. Die benötigte Arbeitszeit sinkt auf 37 Tage - bereits jetzt Ende Februar wären diese Kosten für das ganze Jahr gedeckt.

Ein Single benötigt für Versicherungen und Co. bis zu 4.256 Euro und arbeitet dafür 36 Tage. Durch Tarifwechsel kann er die Kosten mehr als halbieren und arbeitet im günstigsten Fall nur noch 17 Tage für die Ausgaben in Höhe von 1.970 Euro.2)

Versicherungen: Familie spart durch Tarifwechsel Verdienst von 25 Arbeitstagen

In einer Familie fallen für Versicherungen bis zu 4.694 Euro jährlich an. Das entspricht etwa dem Verdienst von 40 Tagen. Mit einem Wechsel in die günstigsten Tarife spart sie durchschnittlich 3.003 Euro und ganze 25 Arbeitstage. Einpersonenhaushalte zahlen für Versicherungen bis zu 2.484 Euro im Jahr. Dafür sind 21 Tage Arbeit nötig. Ein Tarifwechsel verringert die erforderliche Arbeitszeit um 14 Tage.

Wechsel von Strom- und Gastarifen: Verbraucher sparen Lohn von bis zu sechs Arbeitstagen

Bis zu 24 Arbeitstage werden für Familien (Stromverbrauch: 4.250 kWh, Gasverbrauch: 20.000 kWh) fällig, um die Strom- und Gasrechnung in Höhe von 2.831 Euro zu begleichen. Bei günstigeren Alternativanbietern kosten Strom und Gas im Jahr 730 Euro weniger - eine Ersparnis von sechs Arbeitstagen.

Ein Single (Stromverbrauch: 1.500 kWh, Gasverbrauch: 5.000 kWh) zahlt bis zu 1.014 Euro für Strom und Gas. Bei den günstigsten Anbietern senkt er diese Ausgaben auf 805 Euro und damit von neun auf sieben Arbeitstage.

Konto, Internet und Mobilfunk: durch günstige Anbieter bis zu fünf Tage weniger arbeiten

Für Girokonto und Kreditkarte kommt nochmal ein guter Arbeitstag hinzu. Diese Kosten müssen nicht sein: Vor allem Direktbanken bieten kostenlose Girokonten mit gebührenfreier Bargeldabhebung. Auch die Kreditkarte gibt es bei einigen Kreditinstituten kostenlos.

Internet und Mobilfunk schlagen für Familien mit bis zu sieben Arbeitstagen zu Buche. Durch einen Tarifwechsel sparen sie 441 Euro und damit vier Tage Arbeit. Singles arbeiten für diese Ausgaben bis zu fünf Tage im Jahr. Mit günstigeren Tarifen reduzieren sie die Zeit auf drei Arbeitstage.

1)Annahmen für die Ermittlung der notwendigen Arbeitszeit: durchschnittlicher Nettomonatslohn in Deutschland 2019 von 2.071 Euro (Statistisches Bundesamt, http://ots.de/Tm3kSP ), Wochenarbeitszeit von 35 Stunden und Arbeitstag von acht Stunden; Tabelle mit allen betrachteten Verträgen unter: http://ots.de/3vBgyy

2)Die Beispiele basieren auf Berechnungen anhand von Durchschnittsprofilen. Informationen zu den Profilen und Tabellen mit den Tarifen sowie weitere Informationen zur Methodik unter: http://ots.de/BuJkzt

Quelle: CHECK24 GmbH (ots)