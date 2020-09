Online Casinos – ein stetig wachsender Trend, doch wie finde ich das Richtige?

Jeder hat ja schon einmal davon gehört wenn nicht sogar selbst schon mal in einem Online Casino sein Glück versucht. Der Trend ist stetig am Wachsen, Angebote werden ständig größer und vielfältiger und es gibt viel zu beachten, um seriöse Online-Casinos zu finden. Welche Aspekte sind hier zu beachten um nicht an den falschen Anbieter zu geraten?

Glücksspiellizenz ist Vorraussetzung Für Spieler aus Deutschland gilt zu prüfen, ob eine EU-Lizenz des Casino, vorliegt. Ausgenommen ist hier nur Schleswig-Holstein, da es dort eine eigene Lizenzierung gibt. Um eine gültige Lizenz zu erwerben, wird unter Anderem geprüft, ob eine wirtschaftliche Stabilität und Leistungsfähigkeit des Unternehmens besteht und die Glücksspielgesetze eingehalten werden. Es wird auf den Casino-Seiten immer eine Lizenznummer angegeben, die man auf der Webseite der zuständigen Regulierungsbehörde, dabei handelt es sich um Zulassungsstellen der Casinos, nachkontrollieren kann. Außerdem ist sinnvoll nach bekannten Regulierungsbehörden zu schauen, da man so ganz gut die Seriosität der Casinos erkennen kann. Ist man neu in diesem Metier, ist ein ausführlicher Online Casino Ratgeber Goldwert. Dort werden seriöse Online-Casinos aufgeführt und nach verschiedenen Gesichtspunkten bewertet: Ruf des Anbieters



Angebote und Vielfalt von Spielen Faszination und Vielfalt der Spiele Die Nachfrage nach Online-Casinos befindet sich in stetigem Wachstum und damit auch die Vielfalt an Spielen. Für den Einen spielt die Vielfalt eine große Rolle, weil es darum geht möglichst viel Verschiedenes auszuprobieren. Andererseits kann es auch sein, wenn man völlig neu in diesem Metier des Glücksspiels ist, dass man sich noch nicht festlegen möchte und probiert, was Einem am Besten liegt. Hierfür ist bestens gesorgt mit den verschiedensten Ausführungen von Roulette, Poker, Blackjack und diversen Spielautomaten. Hier muss jeder für sich selbst herausfinden, ob man lieber alleine spielt oder live mit anderen Spielern mit sogenannten Live Dealer Spielen z.B. über Live- Schaltungen in echten Spielbanken. Ebenfalls nicht zu verachten sind gute Bonusangebote von Freispielen über ein Startguthaben bis hin zu Promotionsangebote. Hier sollte man abwägen, was man für am Sinnvollsten erachtet und sich die Konditionen genau durchlesen. Nur Runterkommen oder doch eine Spielsucht Online Casino, Faszination des Bling - Bling. Die aufwendig gestalteten Spiele in zig Designs, verhelfen oft zur Möglichkeit mal runterzukommen und nach einem langen Tag ganz einfach abzuschalten. Sollte sich aus dem schnellen Spiel doch eine Gewohnheit oder vielmehr eine Sucht ergeben, ist bei seriösen Online Casinos eine Spielsuchtprävention eingerichtet.

Hierfür gibt es Organisationen, welche mit den Online Casinos kooperieren. Auswahl an Bezahlmethoden Möchte man mehr als nur die Demo Spiele nutzen, ist es erforderlich eine Einzahlung zu tätigen. Es funktionieren diverse Möglichkeiten wie Neteller, Skrill, paysafecard, Kreditkarte und die gute alte Banküberweisung. Wobei man hier dazu sagen muss, dass Diese am längsten dauert, was von Nachteil sein kann, wenn man sofort mit dem Spielen beginnen möchte. Außerdem ist zu Beachten ob es Limits für Ein- und Auszahlungen gibt und ob Gebühren bei Auszahlungen anfallen. Fazit Aufgrund der vielfältigen Aspekte, die zu beachten sind, um ein seriöses Online Casino zu finden, ist es ratsam einen Ratgeber zu nutzen.

Es werden viele Faktoren aufgeführt, um sich sicher zu sein, dass das eingesetzte Geld nicht in betrügerische Hände gelangt und verschwindet.

Insbesondere wenn man neu in der Welt der Casinos ist und viele Fakten sowie Gesichtspunkte nicht kennt.