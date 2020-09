Immobilienkauf - der Makler als Zünglein an der Waage

Der Kauf einer Immobilie stellt für viele Menschen einen Höhepunkt im Leben dar. Ein Eigenheim zu erwerben ist immerhin keine Aufgabe, die man nebenbei erledigt. Die Frage, ob ein Makler unterstützend wirken soll oder ob im Alleingang agiert wird, stellt sich dabei immer wieder.

Die Suche nach der Nadel im Heuhaufen

Immobilien gibt es wie Sand am Meer. Besonders in großen Städten wie Berlin ist der Immobilienmarkt sehr unübersichtlich. Bevor ein Kauf stattfinden kann, müssen viele Aspekte geklärt und berücksichtigt werden. Und dabei geht es nicht nur um die Finanzen.

Immobilienmakler wie napa-immobilien.de sind in dieser Situation immer eine gute Unterstützung. Für sie stellt der Kauf und Verkauf von Immobilien das tägliche Geschäft dar. Sie kennen den Markt und können den Interessenten deshalb Schritt für Schritt zur passenden Immobilie führen.

Durch Gespräche und erste Besichtigungen wird das Angebot deutlich eingegrenzt. Der Kunde erfährt, welche Immobilien in seiner gewünschten Gegend zur Verfügung stehen und welche Kaufkriterien mit diesen Immobilien einhergehen. Es kann geschaut werden, was für das bereitgestellte Budget erhältlich ist und ob eventuell Anpassungen vorgenommen werden müssen. Zudem klärt der Makler alle Belange mit dem Verkäufer, trägt alle benötigten Unterlagen zusammen, vereinbart alle Termine und kümmert sich auch um den Kauf beziehungsweise Verkauf. Denn damit der Notar den rechtskräftigen Vertrag aufsetzen kann und entsprechende Änderungen im Grundbuch vorgenommen werden, müssen im Vorfeld viele andere Aspekte geklärt werden. Mit ausreichend Fachwissen und letztendlich auch einem großzügigen zeitlichen Rahmen.

Warum nicht ohne Makler?

Um Geld zu sparen, wollen viele Immobilienkäufer auf die Hinzunahme eines Maklers verzichten. In der Regel erweist sich das jedoch als unklug. Denn ohne Makler fehlt der Experte, der den Kauf begleitet. Viele Fehler können passieren, die am Ende teuer bezahlt werden müssen. Wer am Makler spart, kommt deshalb in der Regel nicht günstiger. Ganz im Gegenteil.

Beim Immobilienkauf fließt meist sehr viel Geld. Geld, für das man hart gearbeitet hat, dass man sich bei einer Bank über viele Jahre leihen muss und das mit entsprechenden Zinsen zurückgezahlt werden muss. Dieses Geld darf nicht leichtfertig eingesetzt werden. Denn wenn es verloren geht, kann auch ein Makler nichts mehr retten.

Empfehlenswert ist es deshalb immer, eine Immobilie in Zusammenarbeit mit einem Makler zu kaufen. Besonders bei solch angespannten Immobilienmärkten wie Berlin und dem dazugehörigen Umland.

Wie den passenden Makler finden?

Um sich für einen guten Makler entscheiden zu können, muss zuerst geschaut werden, wo eine Immobilie gekauft werden soll. In welchem Stadtteil soll das Objekt stehen? Was darf es kosten?



Welcher Baustil wird bevorzugt?

Anhand dieser Kriterien kann dann nach einem Makler geschaut werden, der entsprechende Voraussetzungen erfüllt. Nicht jeder Makler ist in jedem Stadtteil tätig. Aus diesem Grund müssen zuerst Vorüberlegungen getätigt werden, damit der Makler ganz gezielt ausgewählt werden kann.

