Internet-Verlosungengewinnen? So geht's

Heutzutage zwingt einen das öffentliche Leben in Zeiten globaler Pandemien immer häufiger, sein Glück im Privaten zu suchen. Leider gelingt das nicht immer und irgendwann sind auch die kreativsten Ideen etwas verstaubt. Umso schöner ist es dann, wenn man durch neue, moderne Ansätze etwas frischen Wind durch sein Leben sausen lassen kann.

Das Stichwort ist hier der Wettbewerb. Und zwar ist hier von einem Wettbewerb im Internet die Rede, dem Gewinnspiel. Egal ob Verlosungen oder einfache Multiple-Choice-Gewinnspiele: Der Anreiz, mit etwas Glück einen oder gleich mehrere tolle Preise zu gewinnen, ist häufig Grund genug, sich die Sache einmal genauer anzuschauen.

Und hier das große Geheimnis: Es ist gar nicht so schwer und auch gar nicht so selten, dass man bei einem Gewinnspiel tatsächlich den Hauptgewinn zieht. Dabei helfen einige Tipps und Tricks.

Mitmachen!

Zunächst einmal ist allerdings wichtig, dass man dem Los aufs Glück auch eine Chance gibt. Sich die Sache nur von außen anzuschauen und dann zu kneifen hat noch keinem geholfen. Man muss sich wohl oder übel auch auf die Risiken einstellen. Getreu dem Motto: Alle würden es machen, wenn es einfach wär.

Gewinnen macht süchtig

Außerdem ist es für regelmäßige Gewinnspielteilnehmer kein Geheimnis mehr, dass man ab einem gewissen Punkt fast gar nicht mehr aufhören kann, so groß ist die Freude über jeden einzelnen Jackpot. Ob es eine DVD ist, eine neue Digitalkamera, Gutscheine für den Drogeriemarkt oder sogar ein nagelneues Auto: Wenn es einmal geklappt hat, dann klappt das auch nochmal. Nur so denken Gewinnertypen und was gibt es denn Schöneres, als sich zufrieden lächelnd die Hände zu reiben und motiviert auf Mehr zu sein?

Welche Tipps und Tricks gibt es denn jetzt?

Zunächst einmal sollte man so viele verschiedene Teilnahmemöglichkeiten nutzen wie es geht. Bei vielen Gewinnspielen gibt es beispielsweise die Möglichkeit, neben dem Telefon auch online und per Postkarte teilzunehmen. Meint man es ernst mit der Teilnahme, sollte man auch alle diese Optionen nutzen.

Auch könnte man beispielsweise alle Mitglieder des Haushalts mit einspannen, dann hat die Sache auch noch etwas Familiäres und man kann den Gewinn mit seinen Mitmenschen teilen. Dies funktioniert, indem beispielsweise mehrmals pro Haushalt angerufen, eine Postkarte erhält und online teilgenommen wird, mal auf den eigenen Namen, mal den auf den Namen des Partners oder der Eltern - jeweils.

Ein heißer Tipp ist auch, sich für Gewinnspiele eine eigene E-Mail-Adresse anzulegen, um im privaten, “eigentlichen” Postfach nicht ständig und andauernd Werbe-E-Mails zu erhalten. Muss man eine Telefonnummer angeben, empfiehlt sich eine Handynummer, da Festnetznummern bei Callcentern für Werbetelefonate bevorzugt werden.

Ebenfalls sehr empfehlenswert ist, sich bei den Postkarten viel Mühe zu geben und gleichzeitig viel Zeit zu lassen. Man kann die Karten nämlich meist auch selber basteln und möglichst auffällig gestalten, damit sie bei den Organisatoren des Gewinnspiels aus der Masse an Einsendungen optisch heraussticht. Außerdem kann man seine Chancen auch noch durch ein leicht verzögertes Abschicken erhöhen. Trifft die Postkarte mit der richtigen Antwort mit einer der letzten Fuhren Einsendungen bei den Organisatoren des Gewinnspiels ein, ist nicht mehr viel Glück nötig, damit die Karte ziemlich weit oben im Berg von Postkarten liegen bleibt. In Kombination mit der farblichen und kreativen Gestaltung erhöhen sich die Gewinnchancen hier um ein Vielfaches.

----