Geld sparen im Internet: 5 Tipps mit großem Einsparpotenzial!

Das Internet bietet mittlerweile zahlreiche Möglichkeiten verschiedene Aufgaben des Alltags im virtuellen Raum zu erledigen. Dazu gehört nicht nur das Online-Banking, das Shoppingerlebnis von Lebensmitteln, Haushaltswaren, Kleidung und Elektronik, sondern auch das Unterhaltungsangebot. Die meisten Menschen hierzulande nutzen dabei das Internet nicht nur für mehr Komfort im Alltag und ersparen sich dadurch vielerlei Wege, sondern können unter den richtigen Voraussetzungen auch eine Menge Geld einsparen. Ob beim Einkauf im Internet oder der Unterhaltung – fast überall gibt es Lösungen, die das Budget der Haushaltskasse deutlich schonen können. Gerade in Zeiten einer steigenden Inflation und immer höheren Ausgaben ist es vielen Verbrauchern wichtig verschiedene Einsparungen vorzunehmen. Wir haben Ihnen im Folgenden einen Ratgeber entworfen, der Sie mit fünf Tipps unterstützt, um im digitalen Bereich viel Geld im Alltag sparen zu können. Von Gutscheinaktionen, Bonusprogrammen und Preisvergleichen gibt es hier eine Anleitung, die Ihnen monatlich mehrere Hundert Euro einsparen kann.

Tipp 1: Bonusaktionen und Gutscheincodes nutzen

Es gibt gleich zahlreiche Gelegenheiten, um die Kosten im Online-Bereich zu drosseln. Allen voran dienen Gutscheincodes dazu den Einkauf beim Shoppingvergnügen deutlich günstiger zu gestalten. Doch lässt sich nicht nur in den Online-Shops durch Gutscheinaktionen viel Geld sparen, sondern auch im Unterhaltungsbereich. Für viele Menschen ist das Wetten auf Sportereignisse zu einem echten Hobby aufgestiegen, was dafür sorgt das Spektakel auf dem Fußballplatz, auf der Rennstrecke und dem Tennis-Court mit zusätzlicher Spannung und Nervenkitzel aufzuwerten. Auch hier kann man durch einen Sportwetten Bonus ganz einfach das Spielguthaben vergrößern und damit ein paar Wetten mehr im Online-Bereich ohne Mehrkosten tätigen. Sport-Fans sollten demnach nicht auf die Bonusaktionen der Wettbetreiber verzichten, um Geld sparen zu können.

Tipp 2: Preis im Internet unbedingt vor dem Kauf vergleichen

Ehe man einen Einkauf im Internet abschließt, gilt es einen Preisvergleich zu starten. Dies gelingt entweder auf Preisvergleich-Portalen im World Wide Web oder bei der manuellen Suche über eine Suchmaschine. Hier lässt sich ein großes Einsparpotenzial verzeichnen, denn nicht selten gibt es große Preisunterschiede für ein und dasselbe Produkt im Internet.

Tipp 3: Mit der Newsletter-Anmeldung Geld sparen

Wer einen Newsletter abonniert, erhält nicht nur regelmäßig Informationen über Produktneuheiten und besondere Angebote, sondern kann auch die Kosten beim Online-Einkauf senken. Für die Anmeldung eines Newsletters gelingt es meistens einen Sofortrabatt von zehn Prozent beim nächsten Einkauf zu erhalten, wodurch sich eine große Ersparnis erzielen lässt. Die Eingabe der eigenen Mail-Adresse stellt hierbei keinerlei Risiko dar und ermöglicht es weiterhin sicher im Internet surfen zu können. Denn der Newsletter lässt sich jederzeit ganz einfach abbestellen. Hierfür muss man nur in einem Newsletter bis ans Ende scrollen, so dass sich dieser ganz einfach per Mausklick abbestellen lässt.

Tipp 4: Cashback-Systeme können sich auszahlen

Bei weiter explodierenden Preisen kann es sich durchaus lohnen auf ein paar Cashback-Systeme zurückzugreifen, um die Haushaltskasse zu schonen. Dabei werden bei jedem Einkauf in verschiedenen Geschäften und Online-Shops Prämien-Punkte gutgeschrieben, die sich entweder bei nachfolgenden Einkäufen verrechnen lassen oder attraktive Geschenke bieten.

Tipp 5: Kundenkarten sorgen für exklusive Angebote

Eine Kundenkarte bietet Mitgliedern exklusive Preisvorteile zum Nulltarif. Immer mehr Händler bieten Kunden mittlerweile eine Kundenkarte an, so dass sich in regelmäßigen Abständen verschiedene und exklusive Sonderangebote nutzen lassen.



