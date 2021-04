Worauf es bei der Auswahl eines Online Casinos wirklich ankommt

Woher weiß man, welcher Anbieter bei den Online Casinos tatsächlich am meisten taugt? Und worin bestehen überhaupt die Unterschiede zwischen den einzelnen Plattformen? In diesem Artikel erklären wir es Ihnen.

Sicherheit ist das A und O



Jeder, der mit der Idee spielt, sich bei einem Online Casino zu registrieren, möchte natürlich am liebsten das beste Online Casino auswählen. Ob Sie sich bei einem Online Casino registrieren sollten oder nicht, hängt zunächst einmal davon ab, ob die Plattform sicher und seriös ist. Grundsätzlich gelten alle Online Casinos als sicher und seriös, die über eine offizielle Glücksspiel-Lizenz verfügen, die Ihnen von einer anerkannten Aufsichtsbehörde ausgestellt wurde. Anerkannte Aufsichtsbehörden sind beispielsweise die in Malta oder Curacao. Die Aufsichtsbehörden legen in den Lizenzen genau fest, was ein Anbieter darf und nicht darf und welche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden müssen, damit alle Spieler ein sicheres Spielerlebnis erwartet. Die Lizenzgeber prüfen regelmäßig, ob alle Vereinbarungen eingehalten werden. Zuwiderhandeln würde zur Folge haben, dass ein Online Casino seine Lizenz verliert und kein Glücksspiel mehr anbieten darf. Vor allem die Sicherheit Ihrer Daten sowie das Sicherstellen, dass alle Spiele ordnungsgemäß zufällige Ergebnisse produzieren, stehen im Vordergrund. Eine Lizenz dient Ihnen als Spieler also ein Merkmal für sicheres und seriöses Glücksspiel im Internet. Übrigens muss jedes Online Casino, das legal Glücksspiel im Internet betreiben möchte, über eine solche Lizenz verfügen. Im Klartext bedeutet dies, dass Sie, wenn überhaupt, nur auf sehr wenige Plattformen stoßen werden, die über keine Lizenz verfügen.



Angebote mit Mehrwert



Ein Online Casino bietet Spiele von Spieleherstellern an, sprich das Online Casino selbst entwickelt die Spiele in aller Regel nicht selbst. Daher finden Sie bei den verschiedenen Casinos auch immer wieder die gleichen, hochwertigen Spiele von hochwertigen Herstellern. Die Gewinnchancen sind zwar von Spiel zu Spiel unterschiedlich, hängen aber nicht vom Casino selbst ab. Wodurch ein Online Casino sich letztendlich von seiner Konkurrenz abhebt, sind die Aktionen und Angebote sowie eventuell ein VIP-Programm. Durch solche Maßnahmen kann der Anbieter kreativ werden und sich Ideen einfallen lassen, die Sie belohnen. Besonders beliebt sind die klassischen Angebote wie Willkommensbonus bzw. Willkommenspaket, Bonus und Freispiele. Daneben gibt es oft Turnier, die in Zusammenarbeit mit Spieleherstellern laufen und bei denen Gewinne, entweder in Form von Echtgeld-Preisen oder Boni bzw. Freispielen vergeben werden. Bei allen Angeboten, die Sie bei Online Casinos finden, sollten Sie stets genau auf die geltenden Konditionen achten. Ein 500% Bonus mag auf den ersten Blick viel lukrativer erscheinen als ein 50% Bonus, jedoch kann das Kleingedruckte den Spieß sehr schnell umdrehen. Am wichtigsten sind bezüglich der meisten Angebote die Umsatzbedingungen, die festlegen, wie oft ein Bonusbetrag oder Gewinne aus Freispielen eingesetzt werden müssen, bevor diese in Echtgeld umgewandelt und ausgezahlt werden können. Die Angebote eines Casinos sind übrigens mit die wichtigsten Entscheidungsfaktoren, denn hier unterscheiden sich die verschiedenen Anbieter teilweise gewaltig. Als besonderen Tipp sei angemerkt, dass gerade neue Online Casinos sehr großzügig sind, wenn es darum geht, potentielle Kunden mit Angeboten von sich zu überzeugen.



Spielesammlung, Zahlungsmethoden, Kundendienst und Co.

Wenn Sie ein sicheres, seriöses Online Casino mit für Sie passenden Angeboten gefunden haben, haben Sie die wichtigsten Aspekte bereits abgedeckt. Hinsichtlich der restlichen Aspekte gibt es zwar Unterschiede, jedoch sind diese in aller Regel nicht so gravierend. Klar, bei dem ein oder anderen Online Casino gibt es eine gigantische Spieleauswahl, während andere zwar eine große, aber nicht ganz so gigantische Spielesammlung zu bieten haben. Fast genau so verhält es sich mit den Zahlungsmethoden. Für die meisten Spieler spielt es einfach keine Rolle, ob nun zehn oder zwanzig Zahlungsmethoden zur Verfügung stehen. Schauen Sie am besten einfach nur, ob die von Ihnen gewählte Zahlungsmethode nutzbar ist. Wenn Sie nicht eine ganz ausgefallene Methode nutzen möchten, werden Sie in den meisten Fällen fündig. Der Kundendienst ist noch einmal eine Sache, wo man sagen kann, dass es schon deutliche Unterschiede gibt. Beispielsweise gibt es Anbieter, die 24 Stunden am Tag deutschsprachigen Kundendienst anbieten, der per Telefon, E-Mail und Chat erreichbar ist. Andere Anbieter bieten teilweise nur Support per E-Mail oder verfügen nur über englischsprachige Mitarbeiter. Hier sollten Sie etwas genauer schauen, denn mit dem Kundendienst werden Sie früher oder später Kontakt haben, spätestens dann, wenn Ihre Identität geprüft wird. Die Identitätsprüfung ist Teil der in der Lizenz festgelegten Regelungen. Sie dient Ihrer Sicherheit und beugt Betrug vor, kann aber dennoch teilweise nervenaufreibend sein, wenn der Kundendienst etwas zu bemängeln hat. Gute Kommunikationsmöglichkeiten spielen daher eine wichtige Rolle.

Fazit

Die Vielfalt, die der iGaming-Markt bietet, ist riesig. Es gibt zahlreiche Anbieter, die Ihnen das beste Spielerlebnis ermöglichen möchten, dass Sie sich vorstellen können. Trotzdem sind die Unterschiede im Endeffekt gar nicht so groß. Die kleinen, aber feinen Differenzen sollten Sie aber beachten. Die wichtigsten Aspekte sind die Sicherheit der Plattformen, die durch deren Lizenz sichergestellt ist, sowie die Angebote, die Ihnen Extra-Chancen auf Gewinne ermöglichen. Bis auf den Kundendienst sind viele der anderen Aspekte, wie Zahlungsmöglichkeiten und Spielesammlung für die meisten Spieler gar nicht so wichtig bzw. ähneln sich im Endeffekt relativ stark. Natürlich ist es auch wichtig, dass Sie bedenken, was Ihnen persönlich am wichtigsten ist. Sofern Sie alle beschriebenen Faktoren beachten, sollten Sie in der Lage sein, einen passenden Anbieter für Ihre persönlichen Ansprüche zu finden.



