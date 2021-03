Wie wird die Blockchain-Technologie in der Vermögensverwaltung eingesetzt?

Die heutige vernetzte Welt ermöglicht es Unternehmen, einfacher zu arbeiten, und setzt sie gleichzeitig Risiken aus, die sich aus ihrer gegenseitigen Abhängigkeit ergeben. Wenn Unternehmen neue Werte schaffen und Risiken reduzieren möchten, müssen sich ihre Systeme an die neuen Interaktionen anpassen, die durch neue Technologien eingeführt werden.

Durch die Integration von Unternehmensnetzwerken in Blockchain-Technologie können verschiedene Systeme problemlos interagieren. Blockchain ist heutzutage ein Wort mit viel Aufsehen und viele interessieren sich dafür, wie kauft man Bitcoins, aber was ist das? In diesem Artikel wird erläutert, wie Blockchain funktioniert und wie es bei der Vermögensverwaltung helfen kann.

Was ist Blockchain?

Blockchain ist ein verteiltes Hauptbuch, mit dem Transaktionsdaten dauerhaft und manipulationssicher aufgezeichnet werden. Eine Blockchain fungiert als Datenbank, die von Servern verwaltet wird, die zu einem Peer-to-Peer-Netzwerk gehören. Diese Computer im verteilten Netzwerk führen jeweils eine Kopie des Hauptbuchs mit dem Ziel, einen Single Point of Failure (SPOF) zu verhindern.



Anfangs waren Blockchains mit digitalen Währungen verbunden, heute werden sie jedoch in vielen Branchen getestet. Unternehmen verwenden sie, um verteilte Datenbanken zu erstellen und zu verwalten und Aufzeichnungen für digitale Transaktionen zu führen.



Wie Blockchain funktioniert



Jedes Blockchain-Hauptbuch verfügt über zwei Arten von Datensätzen - einzelne Transaktionen und Blöcke. Das System erstellt den ersten Block, der aus einem Header und Daten besteht, die sich auf Transaktionen beziehen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums stattfinden, und verwendet den Zeitstempel des Blocks, um eine Zeichenfolge zu erstellen, die als Hash bezeichnet wird.



Die folgenden Blöcke im Hauptbuch verwenden den Hash des vorherigen Blocks, um ihre eigenen zu berechnen. Bevor jedoch ein neuer Block zur Kette hinzugefügt wird, überprüft das System seine Authentizität im Konsens. Dies bedeutet, dass die Mehrheit der Knoten im Netzwerk zustimmen muss, dass der Hash des neuen Blocks korrekt berechnet wurde. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Kopien des verteilten Hauptbuchs denselben Status haben.

Sobald Sie der Blockchain einen Block hinzugefügt haben, kann dieser als Referenz für die folgenden Blöcke verwendet werden, Sie können ihn jedoch nicht ändern. Der Konsensprozess verhindert Versuche, die Daten zu stören. Wenn jemand versucht, einen Block auszutauschen, ändern sich auch alle anderen Hashes in der Kette. Er sendet eine Warnung an andere Computer im Netzwerk, dass ein Problem vorliegt, und verhindert das Hinzufügen neuer Blöcke, bis die Störung eintritt gelöst.



Blockchain kann zwar als Datenbank verwendet werden, ist jedoch im Vergleich zu anderen Datenbanken nicht gut. Daher nehmen Unternehmen wie Big Chain vorhandene Datenbanken und fügen ihnen Blockchain-Funktionen hinzu. Sie arbeiten hauptsächlich in JSON, das auch mit PostgreSQL arbeiten kann, obwohl sie MongoDB als Basisdatenbank verwenden und darüber hinaus Blockchain-Funktionen hinzufügen.



Wie wird Blockchain in der Vermögensverwaltung angewendet?

Wenn wir über digitale Vermögensverwaltung sprechen, sind die Sicherheit und Ausfallsicherheit der Transaktionsdaten unerlässlich. Dies wird immer schwieriger zu erreichen, da sich die Transaktionskanäle diversifizieren und Unternehmen Transaktionen aus einer Vielzahl digitaler Quellen verwalten, nicht nur traditionelle Banküberweisungen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie eine Blockchain Ihnen dabei helfen kann, Transparenz und Ausfallsicherheit Ihrer Transaktionsdaten zu erreichen:



Ermöglicht die offene Zusammenarbeit



Mit Blockchain können Sie ein System erstellen, das aus der Technologie und den Prozessen von Drittanbietern und internen Systemen besteht und sich bei den Vermögensverwaltungsaktivitäten um eine einzige Wahrheitsquelle dreht. Dies erleichtert das Hinzufügen neuer Partner durch Transaktionen, die von der Blockchain verwaltet werden.



Erzeugt Vermögens- und Transaktionstransparenz



Da Transaktionen, die in einer Blockchain ausgeführt werden, unveränderlich sind, wird ein genauer, unveränderlicher Datensatz erstellt, den Vermögensmanager verwenden können, um die Transaktionen zu überprüfen. Vermögensverwaltungsorganisationen verwenden diese Aufzeichnungen, um ihre Leistung und Risiken im Rahmen ihrer Planungszyklen zu analysieren. Auf diese Weise können Vermögensmanager vertrauliche Daten wie den Vermögensverlauf auf sichere und flüssige Weise mit relevanten Anbietern und Partnern teilen.



Erzwingt Konsistenz



Diese Technologie stellt konsistente Aufzeichnungen sicher, indem sichergestellt wird, dass keine Zweifel bestehen, da der Block von den Knoten mit einem vereinbarten Konsens überprüft werden muss. Daher werden inkonsistente Daten vermieden. Wenn es nicht in der Blockchain ist, ist es nie passiert.



Wenn es um Vermögensverwaltung oder verwaltete Finanzdienstleistungen geht, wird ein verteiltes Hauptbuch wie Blockchain die Branche stören und einige Zwischenrollen überflüssig machen. Blockchain kann dem Investitionsbanking zugute kommen, indem es Back-Office-Prozesse und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften automatisiert, die Abwicklungszeit für Transaktionen erheblich verkürzt, die Transaktionssicherheit verbessert und Betrug reduziert.



Vorteile von Blockchain für Vermögensverwaltung



Blockchain kann als nächster Trend in der Vermögensverwaltung angesehen werden. Die Frage bleibt, welche Vorteile Blockchain für die Fintech-Industrie bringen kann. Sie beinhalten:



Verbesserte Sicherheit



Einer der besten Vorteile der Blockchain besteht darin, dass sie die Datensicherheit verbessert. Durch das Anbieten einer unveränderlichen Aufzeichnung aller Transaktionen werden die herkömmlichen Sicherheitsmethoden gestört. Jeder Block wird verschlüsselt, bevor er mit den anderen verknüpft wird. Dies minimiert die Auswirkungen einer Datenverletzung, indem die Datensätze auf mehrere Knoten verteilt werden.



