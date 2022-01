Online Casinos in 2022 - Die besten Angebote im Überblick

Mit einem Online Casino lässt sich auch im neuen Jahr 2022 das Glück auf Erfolg versuchen – bei ohnehin vorhandenem Spielspaß je nach persönlichem Geschmack für die viele unterschiedlichen Spiele. Aber welches Online Casino ist empfehlenswert? Diese Frage stellen sich nicht nur Neueinsteiger, die auf Grund Corona-bedingter geschlossener Realwelt-Casinos eine Alternative im Web suchen. Auch Erfahrene sollten sich regelmäßig nach neuen Anbietern mit neuen Angeboten umschauen, um sicherzugehen, auch eines der besten zu erhalten. Ein kleiner Überblick über die besten Angebote am Markt und was es bei der Auswahl zu beachten gilt:

Das beste Angebot finden

Wer auf der Suche nach dem besten Angebot eines Online Casino Deutschland ist, der sollte die Wahl primär von seiner Spielweise abhängig machen: Spielt man regelmäßig, beispielsweise täglich? Oder hat man immer mal wieder Lust und spielt dann mehrere Stunden? Möchte man mit Kryptowährungen bezahlen oder mit einer bestimmten anderen Zahlweise? Spielt man mit einem VPN im Hintergrund? Welche Spiele spielt man am liebsten – oder möchte man gerne neue kennen lernen? All diese Fragen sollten vor Beginn der Suche weitestgehend beantwortet sein: Denn nicht jedes Online Casino bietet beispielsweise die Bezahlung mit Kryptowährungen an oder das Spielen via VPN. Auch bieten manche Anbieter tägliche Anreize, während andere einen großen Anreiz zu Beginn der Anmeldung geben. Hier sind vor allem die Boni wichtig:



Online Casino Boni: Große Unterschiede bei den Anbietern



Fast alle Online Casinos bieten Neukunden einen gratis Casino Bonus an, um die Attraktivität gegenüber der Konkurrenz zu erhöhen. Je nach Anbieter gibt es dabei unterschiedliche Modelle: Während das eine Casino beispielsweise einen täglichen absoluten Boni in Form von Freispielen gibt, setzen andere auf einen prozentualen Cashback bzw. Rakeback (Poker), tägliche Preise oder einen einmaligen großen Geldbonus bei Anmeldung. Da die Boni einen wichtigen Teil des Spielspaß ausmachen können – speziell die Freispiele – sollte bei der Anbieterauswahl sehr gut darauf geachtet werden.



Überblick über die besten Angebote 2022



Ein Blick auf große Vergleichsportale im Web entwirrt die große Vielfalt der Anbieter schnell und listet die einzelnen Boni und andere Attribute der vielen Online Casinos auf einen Blick übersichtlich auf: Bei Hyperino beispielsweise gibt es täglich 50 Freispiele, ohne dass diese an eine Einzahlung gebunden sind. Stake erlaubt wiederum das Spielen via VPN und hat einen 10% Rakeback, was folglich insbesondere für Pokerspieler interessant ist. ALF wiederum akzeptiert Kryptowährungen und bietet zusätzlich zu 200 Freispielen einen 500 € Bonus sowie 2500 Slots bzw. Automatenspiele. Auch Wazamga ist hier zu nennen, bis auf die Slots gibt es auch hier dieselben Boni bei Spielen in einer Dschungelatmosphäre. Wieder andere Anbieter, beispielsweise Cadoola, bieten sogar einen 800 € Bonus und 250 Freispiele sowie ein Treueprogramm.



Fazit



Angebotssuchende können bei der Auswahl eines Online Casino insbesondere darauf achten, den für sich passenden Bonus herauszusuchen. Viele Vergleichsportale bieten dafür entsprechende Filterfunktionen. Doch neben den Boni sollte auch nicht der Blick auf die erlaubten Zahlungsmittel sowie sonstige Konditionen getrübt werden. Nicht zuletzt spielen auch das Casino bzw. die Spielauswahl, das Design und die Atmosphäre sowie Besonderheiten wie das Spielen via VPN eine Rolle.



