Im Online Casino spielen: Das sollten Sie beachten

In Deutschland spielen jeden Tag zahlreiche Menschen in Online Casinos. Die Vielfalt ist enorm: Was einst mit Sportwetten begann, hat sich heute zu einem rentablen Geschäft entwickelt und umfasst wesentlich mehr als nur die Tipps für den nächsten Bundesliga-Spieltag. Heute ist es möglich, (fast) alles online zu spielen. Diese Entwicklung hat auch der Gesetzgeber erkannt. So werden Online-Casinos ab dem 01. Juli 2021 durch den Glücksspielstaatsvertrag in Deutschland komplett legalisiert. Bis dahin hat nur das Land Schleswig-Holstein Lizenzen vergeben.

Dass dennoch so viele Deutsche legal ihr Glück im Internet versuchen, hängt mit der EU zusammen. Grob gesagt: Eine Dienstleistung, die in einem Land legal ist, darf in einem anderen nicht verboten sein. Da viele Online-Casinos ihren Sitz im EU-Land Malta haben, dürfen auch deutsche Spieler bei diesen ausländischen Anbietern legal „zocken“.

Online-Casino-Vergleich: Darauf kommt es an

Schon heute – das muss man leider sagen – gibt es auch einige schwarze Schafe unter den vielen Online-Casinos. Doch das bedeutet nicht, dass Spieler die Finger vom Online-Glücksspiel lassen sollen, denn es gibt auch eine große Anzahl seriöser Anbieter. Daher ist ein Online-Casino-Vergleich wichtig und er wird ab dem 01. Juli 2021 noch wichtiger, wenn auch deutsche Online-Casinos um die Gunst der Spieler buhlen. Im Folgenden lesen Sie einige Tipps und Ratschläge, worauf Sie achten müssen.

Was hier besonders hilft sind Portale, auf denen User über ihre Casino-Erfahrungen über berichten. Das Prinzip dahinter kennen Sie von Wikipedia oder von Portalen, bei denen User über Ihren Aufenthalt in Hotels berichten. Häufig liest man in diesem Kontext, dass diese Bewertungen nicht aussagekräftig seien, weil sich nur die Leute melden, die sich beschweren wollen. Wer aber positive Erfahrungen gesammelt habe, der sehe das als selbstverständlich an und habe daher keinen Grund, sich zu äußern. Doch diese Sichtweise ist durch die Realität schon längst widerlegt worden: Sie unterschätzt die Bereitschaft der Menschen, auch loben zu wollen.

Das ist das Wertvolle an Portalen

Auf den Portalen zu den Online-Casinos tauschen sich registrierte User aus. Sie berichten von den neuesten Spielen, vom Spaß-Faktor und erzählen auch Trivia. Sie laden Gewinnfotos und Gewinnvideos hoch und lassen auf diese Weise die Community an ihren Erfahrungen teilhaben.

Die angemeldeten User berichten aber nicht nur über die einzelnen Spiele, sondern auch über die Casinos und deren Verhalten. Sie erzählen, wie der Anmeldevorgang aussieht, was dabei zu beachten ist; sie berichten über die Einzahlmöglichkeiten und welche die einfachste Methode ist; und sie berichten über ihre Erfahrung bei der Auszahlung. Sie schreiben über Casinos, die problem- und anstandslos zahlen und über die, die sich weigern und so viele Steine wie nur möglich in den Weg legen. Im Laufe der Zeit hat sich hier viel Wissen angesammelt, auf das alle zugreifen können.

Seriöse Portale werden redaktionell betreut

Nun stellt sich natürlich die Frage, welches Portal seriös ist. Hier können Sie sich auf einige Indizien verlassen. Das Portal sollte natürlich redaktionell betreut und jeder Kommentar daher überprüft werden. Dabei geht es nicht um Zensur, sondern um Qualität. Denn die Redaktion schaut auf die Glaubwürdigkeit, wie etwa, ob der Kommentar zu den sonstigen Bewertungen passt. So ist es nicht glaubhaft, wenn ein User alles mit fünf Sternen bewertet und sich anschließend negativ äußert. Bei solchen Fällen werden die User mit der Bitte angeschrieben, ihre Bewertung zu erläutern.

Außerdem verlangen seriöse Portale ein Mindestanzahl an Wörtern, damit der User angehalten wird, seine Meinung zu begründen. Ein einfaches „Sehr empfehlenswert“ oder „Finger weg!“ reicht daher nicht aus. Die Kommentare müssen immer so konkret geschrieben sein, dass ein außenstehender Dritter die Kritik oder das Lob nachvollziehen kann.

Weiterhin wird die Redaktion natürlich aufmerksam bei maltesischen IP-Adressen. Denn dann liegt der Verdacht nahe, dass Online-Casinos sich selbst bewerten. Solche Kommentare werden dann näher unter die Lupe genommen und – wenn nötig – ersatzlos gelöscht. Liegen diese Faktoren vor, kann sich der User und Interessent auf die abgegebenen Meinungen und Bewertungen der der Community verlassen.

