Kaffeegenuss am Morgen - Der perfekte Start in den Tag

Der morgendliche Kaffee gehört für viele zu den schönsten Dingen, die ein gerade erst begonnener Tag zu bieten hat. Ob zu einem ausgewogenen Frühstück oder für sich allein, herrlich dampfend frisch aus der Maschine, ist der Morgen-Kaffee der perfekte Start in den Tag. Wir haben einige Tipps, wie man seinen morgendlichen Kaffeegenuss noch schöner gestalten kann.

Die richtige Bohne macht den Unterschied

Bei der Auswahl der richtigen Kaffeebohnen für den Energieschub am Morgen sollte man einige Dinge beachten. Der Genuss eines guten Kaffees hängt sehr stark damit zusammen in welcher Form man ihn genießt. Für einen guten Espresso, der einen schnell auf Touren bringt, ist eine kräftige Röstung die richtige Wahl. Genießt man seinen Kaffee lieber als Lungo oder auch als Latte, dann bieten sich aromatisch etwas mildere Röstungen an. Die Auswahl an Kaffeebohnen ist sehr groß, weshalb man sich mit der Auswahl auch ruhig etwas Zeit lassen sollte. Kaffeevorteil bietet ein breites Sortiment an unterschiedlichsten Röstungen und Kaffeesorten.



Die Aromen sollten sich ergänzen

Nicht nur der Kaffee allein spielt eine Rolle bei der Auswahl der richtigen aromatischen Anmutung. Der Genuss wird auch stark dadurch beeinflusst, was man zum Kaffee reicht. Ist die heiße Tasse das einzige Frühstück, ist die Auswahl völlig vom individuellen Geschmack abhängig. Trinkt man das Heißgetränk jedoch zum Frühstück, sollte man vorher abwägen, welches Aroma am besten passt.

Frühstücken Sie eher deftig und lieben eine große Wurst- und Käseauswahl, dann ist es wichtig, dass der Kaffee mithalten kann. Deswegen raten wir bei deftigen Frühstückstischen zu kräftigen Aroma Strukturen. Kaffeebohnen die eher würzige, nussige Aromen haben, die sich kräftig in Szene setzen, ergänzen Deftiges ideal.

Für eher süße Frühstücker gelten wiederum andere Regeln. Steht auf ihrem Frühstückstisch eine große Auswahl an süßen Leckereien und Marmeladen, dann sollten Sie eher zu milderen Sorten greifen. Leichte, cremige Kaffees sind die richtige Wahl, um süße Geschmäcker zu ergänzen. Milde Röstungen sind besonders gut geeignet für Milchkaffees und übertönen die Aromen von Marmeladen und Zuckergebäck nicht.

Kaffee ist Ihr Frühstück

Auch für die Puristen unter uns gibt es einige Tipps, die den Kaffee am Morgen noch besser machen als er sowieso schon ist. Gerade wenn Sie am liebsten das pure Aroma genießen, ist die Auswahl der Kaffeebohne noch wichtiger. Man kann ruhig mal etwas Neues ausprobieren und sich von der Vielfalt inspirieren lassen. Variieren kann man nicht nur die Bohne, sondern auch die Art des Getränks. Es gibt z.B. auch einen Cold-Brew, ein Ristretto oder auch mal zusätzlich ein Schuss Sirup. Hier sind der Fanatsie keine Grenzen gesetzt.



Für die Puristen ist aber auch wichtig zu wissen, dass der Kaffee auf nüchternen Magen auch manchmal nicht allzu bekömmlich sein kann. Gerade besonders starke Sorten können auch mal unangenehme Nebenwirkungen haben. Zu viel Koffein auf leeren Magen macht oft hibbelig und nervös. Falls das der Fall ist, man aber trotzdem in keinem Fall auf den morgendlichen Genuss von Kaffee verzichten will, wäre ein entkoffeinierter Kaffee eine sehr gute Alternative. Die Zeiten in denen entkoffeinierter Kaffee qualitativ nicht mit herkömmlichen Bohnen mithalten konnte, sind lang vorbei. Inzwischen gibt es ganze Röstereien, die sich auf die feine Aromatik auch bei Kaffees ohne Koffein spezialisiert haben. Das bedeutet: Voller Genuss ohne unliebsame Nebenwirkungen.

Kaffee - der Kickstart in den Tag

Kaffee ist der perfekte Start in den Tag. Jeder, der das genauso sieht, kann mit den hier kurz zusammengefassten Tipps seine Liebe zum Kaffee noch vergrößern. Alle anderen können mit unseren Tipps den perfekten Einstieg finden und auch zum Kaffeeliebhaber werden.

----