Was ist die 5 : 2-Diät und kann sie wirklich beim Abnehmen helfen?

Die 5 : 2-Diät ist eine Form des intermittierenden Fastens. Bei dieser Art von Diät essen Sie die meiste Zeit, fünf Tage die Woche, was Sie wollen. An den übrigen 2 Tagen beschränken Sie Ihre Kalorienzufuhr auf ein Viertel Ihrer täglichen Kalorienzufuhr. Für Erwachsene sind das etwa 500-600 kcal pro Tag.

500-600 kcal reichen aus, um nicht hungrig zu bleiben. Außerdem gibt es eine wichtige Regel, die Sie zusätzlich vor Hunger schützt: Die Reinigungsphasen sollten nicht aufeinander folgen. Sie sollten so aufgeteilt werden, dass dazwischen mindestens ein Tag mit vollen Kalorien liegt.

Ein üblicher Zeitplan für eine 5 : 2-Diät sieht folgendermaßen aus. Sie fasten montags und donnerstags, beschränken sich auf zwei oder drei kleine Mahlzeiten und essen in der übrigen Zeit wie gewohnt. Die Tage können verschoben werden. Fasten Sie zum Beispiel nur dienstags und freitags oder montags und samstags. Wählen Sie den Zeitplan, der Ihnen am besten passt. Achten Sie nur darauf, dass zwischen den Tagen mit Einschränkungen Pausen eingelegt werden.

Der Autor der Diät, der britische Wissenschaftsjournalist Michael Mosley, der seine Kreation in dem Buch The Fast Diet (Die schnelle Diät) bekannt machte, verfolgte genau dieses Ziel - die Menschen nicht mit anhaltenden Hungerstreiks zu quälen. Eine Ernährung, bei der nur gelegentlich Kalorien gezählt werden müssen, ist einfacher als eine herkömmliche Diät.

Wie wirksam ist die 5:2-Diät wissenschaftlich gesehen?

Es gibt nur wenige Studien speziell zu dieser Diät. Die Wissenschaft weiß etwas mehr über intermittierendes Fasten im Allgemeinen und die Daten können teilweise auf die 5 : 2-Diät übertragen werden.

Die 5 : 2-Diät hilft Ihnen beim Abnehmen auf die gleiche Weise wie eine normale tägliche Ernährung. In einer kleinen Studie haben Wissenschaftler herausgefunden, wie sich das Fasten an jedem zweiten Tag - also eine Diät ähnlich wie 5 : 2 - auf den Menschen auswirkt. Sie fanden heraus, dass die Teilnehmer nach 12 Wochen im Durchschnitt mehr als 5 Kilogramm zusätzliches Gewicht verloren hatten. Der größte Teil des Gewichts war verschwunden, vor allem die Fettmasse, und die Muskelmasse war fast unverändert.

Übrigens, wenn wir eine 5 : 2-Diät mit regelmäßiger Bewegung kombinieren, werden wir noch mehr Gewicht verlieren. Zumindest gilt dies für fettleibige Menschen.

Es gibt auch größere Studien. So haben Wissenschaftler in einer großen Meta-Analyse, die 11 Studien umfasste, Intervalldiäten, darunter 5 : 2, mit anderen Diäten verglichen. Sie kamen zu dem Schluss, dass intermittierendes Hungern zu genau der gleichen Gewichtsabnahme und Stoffwechselverbesserung führt wie dauerhafte strenge Diätbeschränkungen.

Es gibt zahlreiche Studien an Tieren und Menschen, die zeigen: Verschiedene Arten des Intervallfastens verbessern den Glukosestoffwechsel, senken den Insulinspiegel und erhöhen gleichzeitig die Empfindlichkeit der Zellen gegenüber diesem Hormon. Wissenschaftlich ausgedrückt bedeutet dies Folgendes. Intermittierende Diäten, einschließlich 5 : 2, sind wahrscheinlich eine wirksame Vorbeugung gegen Typ-2-Diabetes. Aus der Sicht der evidenzbasierten Medizin kann diese Behauptung jedoch noch nicht als schlüssig bezeichnet werden. Weitere Forschung ist erforderlich.

Die 5 : 2-Diät kann das Risiko einer koronaren Herzkrankheit verringern. Diese Beobachtungen wurden von den Experten des britischen National Health Service (NHS) gemacht. Aber auch hier gilt: Die Daten sind noch spärlich und weitere Forschung ist erforderlich.

Wer sollte die 5:2-Diät nicht ausprobieren? In den meisten Fällen ist Intervallfasten sicher. Aber für manche Menschen kann eine Kalorienbeschränkung, selbst von kurzer Dauer, schädlich sein. Solche Personen sollten bei der 5 : 2-Diät vorsichtig sein sollte:

Personen, bei denen bereits eine Essstörung diagnostiziert wurde;

Personen mit häufigen Unterzuckerungen;



schwangere Frauen und stillende Mütter;



Kinder und Jugendliche;



Menschen mit Typ-1-Diabetes;



Menschen, die untergewichtig sind oder denen es aus verschiedenen Gründen an Nährstoffen mangelt (z. B. an Vitaminen);



Frauen, die versuchen, schwanger zu werden, oder die Probleme mit der Fruchtbarkeit haben.



Wenn Sie eine 5 : 2-Diät ausprobieren möchten, wenden Sie sich am besten an Ihren Hausarzt. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie zu einer der aufgeführten Risikogruppen gehören oder wenn bei Ihnen eine Art von Diabetes diagnostiziert worden ist.



