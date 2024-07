„System nicht genügend Anwendungsspeicher“ auf dem Mac – so beheben Sie diesen Fehler

MacOS verfügt über eine robuste und zuverlässige Speicherverwaltung und bietet daher auch den Anwendern eine gute Stabilität. Dennoch kann es auch auf dem Mac zu Fehlern und Fehlermeldungen kommen. So kommt auch gelegentlich die Fehlermeldung „Ihr System hat keinen Anwendungsspeicher mehr“. Was bedeutet diese Meldung und wodurch wird dieser verursacht? Antworten auf diese Fragen und wie Sie dieses Problem am besten und einfachsten beheben, haben wir hier für Sie zusammengefasst und erläutert.

Was bedeutet die Fehlermeldung „Ihr System hat nicht genügend Anwendungsspeicher“? Die Daten der aktiven Prozesse werden im RAM, also dem Arbeitsspeicher, gespeichert und verwaltet. Wenn der RAM dann ausgenutzt ist, beginnt das System, die Daten auf das Hauptlaufwerk zu transferieren und dort zu speichern. So findet dann ein ständiger Austausch der Daten zwischen der Festplatte und dem RAM statt. In diesem sogenannten virtuellen Speicher und auf Ihrer Festplatte sollten daher immer mindestens 10 % Speicherplatz frei sein. Wenn nun auf Ihrer Festplatte nicht genug Speicherplatz frei ist, wird Ihnen diese Fehlermeldung angezeigt.

Ursachen für die Fehlermeldung Ursachen für das Auftreten dieser Fehlermeldung können folgende Punkte sein: Zu wenig Speicherplatz auf der Festplatte

Zu viele geöffnete Apps, die gleichzeitig auf den Speicher zugreifen (Multitasking)

Zu viele geöffnete Browser-Tabs ⁣

Apps, die zu viel Speicherplatz benötigen

So vermeiden Sie den Fehler „Ihr System hat nicht genügend Anwendungsspeicher“ Um diesen Fehler zu vermeiden, sollten Sie so viel Speicher wie möglich auf dem Mac freihalten. Dies ist aber nicht immer eine leichte Aufgabe und erfordert ständige Überwachung und Kontrolle. Die einfachere und bessere Methode ist es, mit einer Mac-App zur Reinigung. Diese von Apple zertifizierte App bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, um die Performance Ihres Mac auf Vordermann zu halten. Die App verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, über die Sie viele Optionen starten und anwenden können. Zudem können Sie die Anwendungen und den Speicher Ihres Mac mit dieser Lösung optimieren. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie die Anwendung verwenden: Hier können Sie die Reinigungs-Software downloaden und anschließend auf Ihrem Mac installieren. Starten Sie danach die Anwendung und gehen Sie zur Menüleiste Klicken Sie dann auf das App-Symbol Wählen Sie dort das Menü Speicher

Auf der linken Seite sehen Sie den Speichermonitor. Darin können Sie kontrollieren welcher Speicher Ihnen zur Verfügung steht. Außerdem sehen Sie darin welche Apps und Anwendungen viel Speicher verwenden und können an dieser Stelle auch direkt freigeben. Um alle Speicherprobleme auf einmal zu lösen, klicken Sie direkt auf „Speicher freigeben“. Manuelle Überprüfung des Anwendungsspeicher auf dem Mac Die manuelle Überprüfung des Anwendungsspeichers auf dem Mac erfordert einige Schritte mehr als mit einer speziellen App. Daher bietet diese Lösung eine bedeutende Erleichterung für Anwender. Selbst unerfahrene Anwender können mit der Lösung, die hier einfach erklärt wird, die Speicherverwaltung schnell und einfach steuern . Mit dieser Software entfallen die lästigen und mühsamen einzelnen Schritte.

Deinstallation und Optimierung mit einer App Eine App bietet den Anwendern eine einfache und effiziente Lösung um Ihren Mac zu optimieren und den notwendigen Anwendungsspeicher zu verwalten. Mühsame einzelne Schritte werden mit dieser App automatisiert und beschleunigen somit diese Arbeit. Testen Sie selbst diese App und bereinigen und optimieren Sie Ihren Mac.

----