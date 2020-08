Welche Festplatte ist die richtige?

Externe SSD oder HDD Festplatte – die Qual der Wahl

Bei den Festplatten unterscheidet man zwischen den



Eine HDD Festplatte speichert die Daten auf der Oberfläche einer rotierenden Scheibe. Eine SDD Festplatte kann man mit einem großen USB-Stick vergleichen, denn auch hier arbeiten ein Flashspeicher und ein vorgeschalteter SD-Ram zusammen. So ein SD-Ram ist gleich dem Arbeitsspeicher, der in Computern verbaut ist.

Bei der Speicherung von großen Datenmengen sind die HDD Festplatten immer noch das erste Mittel der Wahl. Sie sind nicht nur günstiger im Vergleich zu einer SSD, sondern es gibt sie mit größeren Kapazitäten zu kaufen.



Weitere Unterschiede und Eigenschaften von heutigen Festplatten werden auf Externe-Festplatte.de ausführlich erklärt.

SSD – schnell und effizient

Vor allem als Systemspeicher kommt die schnelle Zugriffsgeschwindigkeit von SSD Festplatten zum Tragen. Wer ein Programm startet, welches sich auf einer SSD befindet, wird in der Regel keine Ladezeit feststellen und kann sofort mit der Text- oder Bildbearbeitung beginnen. Diese Festplatten benötigen nicht nur wenig Strom, sondern kommen auch ohne mechanische Bauteile aus, was sie gegen Stöße relativ unempfindlich macht. Im Gegensatz zu einer HDD Festplatte, welche beim Herunterfallen immer einen Schaden davonträgt, sind die SDDs hier äußerst robust. Leider sind sie vergleichsweise teuer. Dafür sind sie aber kaum temperaturanfällig, können deutlich kleiner gebaut werden und arbeiten völlig geräuschlos.

Für normale Anwender reichen in der Regel die klassischen HDD Festplatten aus, etwa zum Ablegen der Fotos aus dem letzten Urlaub. Auch für große Datenmengen, die einmalig abgespeichert werden und dann mit der Festplatte zusammen zur Ablage in den Schrank wandern, sind HDDs bestens geeignet. Der große Vorteil der HDD Festplatten ist, dass sich bei Datenverlusten die Inhalte leichter wiederherstellen lassen und dass sie im Gegensatz zu den teuren SSDs schon für kleines Geld erhältlich sind.

SSDs kommen auf eine Geschwindigkeit von bis zu 550 Megabyte / Sekunde. HDDs dagegen bringen nur eine 120 Megabyte / Sekunde zustande. Hiermit ist der reine sequenzielle Datentransfer gemeint – also das reine Kopieren einer großen Datenmenge.

Preislich gesehen hat sich auf dem Festplattenmarkt in den letzten Jahren einiges getan, denn die Preise fallen kontinuierlich. So bekommt man mittlerweile auch SSDs mit einem TByte oder mehr auch unter 100,00 Euro.

In Geschwindigkeitstest wurde nachgewiesen, dass HDDs nicht an die Flashspeicher herankommen. Die mechanischen Vorgänge stellen in diesem Fall eine unüberwindliche Begrenzung dar.