Auffällige Wanddekorationen für das Schlafzimmer - was sollte man wählen?

Bei der Gestaltung Ihres Schlafzimmers können Sie sich von verschiedenen Einrichtungsstilen inspirieren lassen. Der Raum kann je nach Vorliebe gemütlich oder streng wirken. Welche Farben und Accessoires sollten Sie wählen?

Trendiges Schlafzimmer im Industriestil

Der Industriestil ist von der Architektur alter Fabrikgebäuden inspiriert. Bei der Einrichtung einer Wohnung in einem solchen Stil lohnt es sich, eine begrenzte Farbpalette zu wählen und die Anzahl der Dekorationen auf ein Minimum zu beschränken. Die Wände lassen sich am besten mit roten Ziegeln und Strukturbeton verkleiden, die im Schlafzimmer die Wand hinter dem Bett schmücken können. Auf dem Hintergrund einer mit Rohstoffen bearbeiteten Wand lohnt es sich, ein beeindruckendes Gemälde auf Leinwand mit abstrakten Motiven aufzuhängen. Auch ein Poster, auf dem ein Akt abgebildet ist (Akt-Poster), ist geeignet. Ein dezentes Bild in Schwarz und Weiß verleiht dem Schlafzimmer eine intime Atmosphäre. Zusätzlich zu den Wanddekorationen können Sie auch Holzkisten oder Lampen aus schwarz lackiertem Stahl verwenden. Sie können auch Elemente aus alten Gebäuden in Ihr Schlafzimmer einbauen, wie z. B. eine Bahnhofsuhr oder Straßennamenschilder oder andere Aufschriften, die früher informativ waren.

Skandinavisches Schlafzimmer - wie dekoriert man es?

Der skandinavische Stil ist nach wie vor sehr beliebt. Helle, gemütliche Innenräume laden zur Entspannung nach einem anstrengenden Tag ein. Um ein Schlafzimmer im skandinavischen Stil einzurichten, empfiehlt es sich, helle Farben zu wählen - Weiß, Grau und Pastelltöne sind geeignet. Die Möbel sollten aus natürlichen Materialien wie Holz oder Korbweide hergestellt sein. Von den Ländern des Nordens inspirierte Innenräume können mit einer Vielzahl von gerahmten Bildern und Postern kühn dekoriert werden. Die Gemälde können Illustrationen, lustige Grafiken, Blumen-, Tier- und typografische Motive enthalten. Unterstützen Sie die Arbeit talentierter Grafikdesigner oder entscheiden Sie sich für Digitaldrucke auf Papier, Leinwand, Metall oder PVC. Neben der Wanddekoration können Sie auch bunte Kissen als Ergänzung zu Ihrem Bett, sowohl Baumwoll- oder Juteteppiche und Körbe aus natürlichen Materialien verwenden.

Glamour-Schlafzimmer Wanddekor

Ein im Glamour-Stil eingerichtetes Schlafzimmer gleicht dem Inneren eines modernen Palastes. Allgegenwärtiger Glitzer, Glamour und Eleganz lassen das Interieur mit Luxus assoziieren. Das Schlafzimmer sollte in hellen Farben gehalten sein, z. B. Weiß mit einem Zusatz von Beige und Silber. An den Wänden hängen Spiegel im barocken Rahmen und Gemälde auf Leinwand. Über dem Kopfteil des Bettes kann ein auffälliges Triptychon mit floralen Motiven angebracht werden. Anstelle eines mehrteiligen Gemäldes können Sie auch eine selbstkomponierte Sammlung von Zeichnungen oder Grafiken wählen. Bilder in silbernen oder weißen Rahmen sollten symmetrisch an die Wand gehängt werden, um die Ordnung und Eleganz des Innenraums zu unterstreichen. Als Schlafzimmerbeleuchtung im Glamour-Stil eignen sich klassische Lampen mit Schirmen und mit Acryl-Kristallen verzierte Kronleuchter.

