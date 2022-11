Das richtige Verhalten bei Brandfall am Arbeitsplatz

Ein Brand am Arbeitsplatz ist eine ernste Gefahr für die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter. Um sich und andere in einem Brandfall zu schützen, ist es wichtig, das richtige Verhalten zu kennen und zu befolgen. Denn auch wenn ein übersichtlicher Flucht- und Rettungsplan bereits eine gute Basis ist, gibt es noch mehr zu beachten:

Wenn man einen Brand bemerken sollte, sollte man sofort Alarm auslösen und den Raum verlassen. Es sollte nicht versucht werden, den Brand selbst zu löschen. Es sei denn, es handelt sich um ein derart kleines Feuer, sodass dies gefahrlos möglich ist. Zum Beispiel bei einem Papierkorbbrand. Wenn man sich in einem Raum befindet, in dem es brennt, sollte man versuchen, unter dem Rauch zu kriechen und hinter sich die Tür schließen. Es darf nicht auf den Feuerwehreinsatz gewartet werden. Stattdessen sollte man das Gebäude so schnell wie möglich verlassen. Wenn man mit anderen Menschen in Kontakt tritt, sollte man ihnen mitteilen, was passiert ist und sie darüber informieren, dass es einen Brand gibt. Ruhig bleiben hat oberste Priorität. Man sollte versuchen, die Situation so schnell wie möglich zu verlassen.

Die Folgen eines Brandes



Ein Brand am Arbeitsplatz hat oft weitreichende Folgen. Nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für die Betroffenen selbst. Die Folgen eines Brandes können materieller oder immaterieller Natur sein. Zunächst einmal ist natürlich das Wichtigste, dass niemand zu Schaden kommt. Doch auch wenn es keine Verletzten gibt, kann ein Brand große Folgen haben. So kann er zum Beispiel zu einer Gesundheitsgefährdung der Mitarbeiter führen, wenn giftige Dämpfe entstehen. Auch die Psyche der Betroffenen kann stark unter den Folgen eines Brandes leiden. Viele Menschen haben danach Angst vor Feuer und entwickeln eine sogenannte posttraumatische Belastungsstörung (PTBS). Auch für das Unternehmen hat ein Brand oft große Folgen. So kann er zum Beispiel Produktionsausfälle verursachen oder das Ansehen des Unternehmens in der Öffentlichkeit beschädigen. Auch die Kosten, die durch den Brand entstehen, können ein Unternehmen hart treffen.

Das richtige Verhalten bei einem Brand am Arbeitsplatz



Wenn ein Brand am Arbeitsplatz ausbricht, ist es wichtig, schnell und richtig zu handeln. Folgende Schritte sollten in diesem Fall unternommen werden:



Zuerst sollte der Alarm ausgelöst werden, um die anderen Mitarbeiter zu warnen.

Danach sollte man versuchen, den Brand selbst zu löschen, falls dies möglich ist. Dazu sollte man einen Feuerlöscher benutzen oder, falls vorhanden, einen Rauchverschluss schließen.

Wenn der Brand nicht gelöscht werden kann oder sich bereits ausgebreitet hat, sollte man das Gebäude sofort verlassen und die Feuerwehr alarmieren.

Beim Verlassen des Gebäudes sollte man auf jeden Fall Ruhe bewahren und die Treppe benutzen, statt mit dem Fahrstuhl zu fahren.

Sobald man draußen ist, sollte man sich in Sicherheit bringen und auf die Ankunft der Feuerwehr warten.