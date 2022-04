Auf diese Dinge muss man bei der Nachhilfe-Suche achten!

Die Kinder kommen mit schlechten Noten nach Hause? Auch die Zeugnisse betreffend? Man versucht, ihnen das Wissen zu vermitteln, aber es stellt sich keine Besserung ein? Auch weil man an die eigenen Grenzen stößt, da man ja nun schon ein paar Jahre aus der Schule ist? Was dann zu tun ist, ist selbsterklärend. Man sucht einen Nachhilfelehrer für die Kinder, welche diese in den entsprechenden Fächern unterstützt und wieder auf den richtigen Weg bringt. Aber was muss man dabei beachten und berücksichtigen?

Die Vorteile der Hilfe von außen Der wichtigste Vorteil einer Nachhilfe ist der psychologische. Denn gerade durch den Nachhilfelehrer, sind viele Kinder nicht mehr so überfordert wie im Unterricht und fühlen sich wesentlich besser unterstützt. Dadurch wird das Selbstvertrauen der Kinder enorm gestärkt, da das Unterrichtsfach ganz anders dargestellt und aufgefasst wird als in der Schule. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich die ständigen Wiederholungen im Kopf festsetzen und abrufbereit sind. Das ist besonders wichtig, wenn dann die nächsten Klassenarbeiten anstehen. Durch den Nachhilfelehrer werden die verschiedensten Probleme angegangen. So auch das Problem des Verständnisses.

Auf was man achten sollte Nachhilfe wird auf mehreren Plattformen angeboten. Entweder im Internet, privat oder aber in Schulen. Wer sein Augenmerk auf Qualifikation und Verfügbarkeit legt, sollte immer entsprechend ausgebildete Institutionen wählen. Dort wird gewährleistet, dass zu genannten Terminen der Lehrer auch da ist und über das nötige Wissen verfügt. Bei privaten Angeboten kommt man zwar ein paar Euro preiswerter weg, doch es kann sein, dass es sich mit der Verfügbarkeit schwieriger gestaltet.

Auch die Auswahl des Lehrers ist wichtig. Hier sollte man als erstes darauf achten, dass dieser nicht zu weit vom Nachhilfeort weg wohnt. Sonst ist der Weg einfach zu lang und man braucht zu viel Zeit. Am besten ist es, wenn es das Tür-zu-Tür Angebot gibt, oder der Unterricht online stattfindet. Wie eben bereits angedeutet, muss man auch auf die Qualifikation des Lehrers achten. Dabei spielen Engagement, soziale Kompetenz, Geduld und Empathie eine große Rolle. Auch der bisherige Werdegang und seine Nachhilfeerfahrungen sind zu beachten. Ein weiterer Punkt ist die fachliche Qualifikation. Es nützt nichts, wenn man einen Deutschlehrer braucht, aber einen erwischt, der eher der Mathematikprofessor ist. Der aber wohl wichtigste Punkt, auf den geachtet werden sollte, ist die Fähigkeit, den richtigen Draht zum Schüler zu finden. Er kann über immenses Fachwissen verfügen, was nichts nützt, wenn er es nicht so vermitteln kann, dass der Schüler auch mitmacht und sich gut aufgehoben fühlt. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass man eine Probestunde vereinbart und auch auf sein Kind hört. Denn nichts ist schlimmer, als wenn beim Kind nichts hängen bleibt, man aber trotzdem weiterzahlt.

Nach der Schulzeit Auch nach der Schulzeit ist das Lernen nicht vorbei. Wer studieren geht und auch dort Probleme hat, kann sich ebenfalls Nachhilfe suchen. Dabei sollten die oben genannten Punkte ebenso eine Rolle spielen und als Auswahlkriterium fungieren. Natürlich kann im Studium auch eine Person gewählt werden, welche schon höher im Semester ist als man selbst. Das Fazit Wenn Nachhilfe erforderlich ist, sollte man schon genau abwägen, welchen Lehrer man wählt. Dabei spielen Punkte wie fachliche Kompetenz und Geduld ebenso eine Rolle, wie auch die Entfernung. Nicht zu unterschätzen ist es auch, dass ein guter Draht zwischen Schüler und Lehrer gegeben ist. Denn sonst bringt die beste Nachhilfestunde keinen Erfolg.

