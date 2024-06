Ein Unternehmen gründen - die ersten Schritte um den Traum vom eigenen Unternehmen wahr werden lassen

Der Wunsch vieler Menschen ist es, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen und selbstständig zu arbeiten. Immer mehr vor allem junge Menschen setzen ihr Vorhaben in die Tat um. Doch was manchmal einfach erscheinen kann, verlangt in Wirklichkeit viel Arbeit und Zeit von dem zukünftigen Unternehmer. Wenn er sich selbstständig machen möchte, kommen einige Schritte auf ihn zu, die wir uns heute genauer anschauen wollen.

Eine Idee entwickeln und einen Plan aufstellen Der erste Schritt, wenn jemand ein eigenes Unternehmen gründen will, ist, dass er sich Gedanken macht und eine Idee entwickelt. Dabei muss es sich um eine innovative und neue Idee handeln, damit sich der Unternehmer auf dem hart umkämpften Markt durchsetzen kann. Hilfreich ist es, wenn er sich mit anderen Unternehmern zusammentut und gemeinsam Ideen sammelt. Vor allem, wenn jemand noch neu im Gründer-Business ist, kann es eine große Herausforderung sein, ein Konzept zu entwickeln und einen ersten Businessplan aufzustellen. Auf dem Plan sollten genaue Ziele festgehalten werden, wann der Unternehmer was erreichen will und bis wann er für welche Aufgabe Zeit hat. Einen Anwalt an seine Seite holen Ein Anwalt kann bei den unterschiedlichsten rechtlichen Fragen helfen. Auch für den zukünftigen Selbstständigen ist es ratsam, sich bei der Entwicklung des eigenen Businesskonzepts einen Anwalt als Unterstützung an die Seite zu holen. Mit ihm können Fragen und Probleme geklärt werden, die sich bei der Planung eröffnen. Er kann den Klienten darüber aufklären, welche Risiken das Vorhaben birgt und worauf er besonders achten sollte. Daneben gibt der Anwalt Hinweise, welche Versicherungen für das eigene Unternehmen von Bedeutung sind und worauf man beim Thema Steuern besonders achten muss. Es ist keine Seltenheit, dass beim ersten Gründen Fehler passieren, wenn der Unternehmer noch unerfahren ist. Kommt es zu einem Prozess oder geht es sogar vor Gericht, muss auch hier der Anwalt hinzugezogen werden. Sich um die Finanzierung kümmern Der nächste Schritt ist, dass sich der Unternehmer Gedanken darüber macht, wie er sein Unternehmen finanzieren möchte und kann. Hat er in den letzten Jahren Geld gespart, kann ein Teil davon für die Umsetzung der ersten Ideen genutzt werden. Ist das nicht der Fall, muss er sich um eine andere Möglichkeit kümmern. Zum Beispiel lässt sich ein Kredit bei der Bank aufnehmen. Daneben kann der Unternehmer Messen besuchen und sich hier nach Investoren umschauen. Damit sie bereit sind, ihr Geld in das eigene Unternehmen zu investieren, müssen sie von der eigenen Idee überzeugt werden. Es ist also sinnvoll, wenn sich der Unternehmer ausgiebig auf Messen und Events vorbereitet. Termine bei verschiedenen Ämtern Als Letztes werden einige Besuche bei verschiedenen Ämtern nötig sein. Unter anderem sollte man sich beim Finanzamt beraten lassen. Hier kann unter anderem die eigene Steuernummer herausgefunden werden, wenn man diese nicht direkt zur Hand hat. Ein weiterer Termin wird für den Unternehmer nötig, wenn er sein Gewerbe anmeldet. Das ist Pflicht, denn ohne eingetragenes Gewerbe darf nicht regelmäßig Gewinn gemacht werden. Auch um einen Eintrag ins Transparenzregister muss sich der Gründer kümmern.

