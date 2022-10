Kundengewinnung leicht gemacht: 5 Tipps von Videomarketing-Experte David Wolff

David Wolff ist Experte für hochwertige Filmproduktionen zu unternehmensinternen Herausforderungen. Gemeinsam mit Sebastian Burmester leitet er Eva - Die Erklärvideo-Agentur. Ob Einarbeitung, Prozesserklärung oder Produktpräsentation: Gemeinsam entwickeln die beiden Gründer und Geschäftsführer maßgeschneiderte Lösungen, die Unternehmen dabei helfen, Wissen zu vermitteln, wichtige Kommunikationslücken zu schließen und Menschen zu begeistern.

Optimal im Unternehmen eingesetzt, ermöglichen sie es, in einem digitalen Umfeld auch in Zukunft weiterhin wettbewerbsfähig zu sein. Es ist kein Geheimnis: Professionelle Videoinhalte sind im Trend, denn als Marketingtool bieten sie die Möglichkeit, komplexe Sachverhalte verständlich und anschaulich darzustellen. Im Durchschnitt konvertieren Webseitenbesucher, die sich ein Video angesehen haben, rund 71 Prozent häufiger. Videos können aber noch mehr: Nicht nur schaffen sie dank zielgruppengerechter Ansprache eine enge Beziehung zum Kunden - sie ermöglichen auch spannende Einblicke hinter die Kulissen. Durch authentische Videos steigern Unternehmen ihre Glaubwürdigkeit und sorgen für mehr Engagement. Das wiederum führt zu mehr Klicks, Reichweitensteigerungen und viralen Effekten.

"Wenn es darum geht, einen höheren Umsatz zu erzielen, führt heutzutage kaum ein Weg an Videomarketing vorbei", betont David Wolff, Gründer und Geschäftsführer von Eva - Die Erklärvideo-Agentur. "Durch das Abspielen von Videos steigt die Verweildauer, weil der potenzielle Kunde sich intensiver mit dem Unternehmen auseinandersetzt. Und auch aus SEO-Sicht wirken sich Videoinhalte positiv auf die unternehmerische Präsenz aus." Tatsächlich haben Webseiten mit integrierten Videos deutlich höhere Chancen, bei Google auf Platz eins zu ranken. Es lohnt sich also, regelmäßig Videomaterial hochzuladen. Wie Unternehmen das Beste aus ihrem Videomarketing herausholen, um neue Kunden von sich zu überzeugen, hat David Wolff in fünf Tipps zusammengefasst.

Tipp 1: So können Videos zur Kundengewinnung eingesetzt werden

Grundsätzlich können Videos in jeder Vertriebsphase eingesetzt werden. Schon bei der ersten Kontaktaufnahme können sie dabei helfen, die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden zu gewinnen. So sehen Interessenten auf den ersten Blick, welche Mehrwerte sie erwarten. In E-Mails eingesetzt, können Videos die Klickrate deutlich verbessern. Aber auch in persönlichen Gesprächen helfen Videos dabei, kurz und knapp das Angebot des Unternehmens zu präsentieren. Auf Messen, am Point of Sale, im Rahmen von Präsentationen und an Ständen haben Videos einen verkaufsfördernden Effekt, denn sie sorgen nicht nur für Abwechslung, sondern steigern auch die Kundenzufriedenheit, indem sie den richtigen Umgang mit dem Produkt zeigen. Videoinhalte sind also in jeder Vertriebsphase ein extrem wirksames Werkzeug, um die eigene Marke ansprechend zu präsentieren - und so die Kundengewinnung zu erleichtern.

Tipp 2: Das muss bei der Videoproduktion beachtet werden

Bevor man loslegt, muss man seine Zielgruppe genau kennen. Das ist für die spätere Videoproduktion essentiell wichtig. Es gilt, die eigenen Ziele von Anfang an klar zu definieren, denn nur so kann das volle Potenzial ausgeschöpft werden. Auf keinen Fall sollte die Geschichte, die in dem Video erzählt wird, zu werberisch klingen. Stattdessen setzen Unternehmen besser auf Authentizität und Glaubwürdigkeit. Es gilt, den Zuschauer abzuholen, indem man seine Perspektive einnimmt und echte Mehrwerte liefert.

Tipp 3: Animiertes Video oder realer Dreh - was ist besser?

Ein realer Dreh ist die ideale Lösung für alle Unternehmer, die über ausreichend Kameraerfahrung verfügen, deren Zielgruppe aus Sympathie bei ihnen kauft oder deren Marke ihre Person ist. In allen anderen Fällen ist ein animiertes Video das Mittel der Wahl - und das nicht nur, weil es jeder Menge Übung bedarf, um vor der Kamera natürlich zu sprechen. Auch preislich ist ein animiertes Video im Vorteil, denn aufgrund des geringen Personaleinsatzes ist der Budgetbedarf rund viermal geringer als im Falle eines realen Drehs. Zudem gibt es Abläufe und Prozesse, die sich schlichtweg nur mit Hilfe einer Animation sinnvoll darstellen lassen.

Tipp 4: Diese Vorteile bringen Videos zur Mitarbeitergewinnung

Videos können aber noch mehr: Als Marketingtool auf Stellenportalen, in den sozialen Netzwerken und auf Karrierewebseiten sind sie hervorragend geeignet, um potenziellen Bewerbern schnell und effizient relevante Informationen zu vermitteln - und das auf unterhaltsame Art und Weise. Mit einem Video gelingt es Unternehmen, sich von anderen Arbeitgebern abzuheben und die eigene Arbeitgebermarke zu stärken.

Tipp 5: Das sollte man bei der Videoproduktion vermeiden

Videos sind am erfolgreichsten, wenn die Dinge kurz und prägnant auf den Punkt gebracht werden. Es sollten also nur die Kerninformationen enthalten sein. Eine Länge von 60 bis 90 Sekunden hat sich in den meisten Fällen als ideal erwiesen. Abgegriffene Plattitüden, falsche Versprechungen und leere Worthülsen sind fehl am Platz. Um dem Unternehmen ein glaubhaftes Gesicht zu geben, sind Authentizität und Glaubwürdigkeit gefragt.

Sie möchten mit Hilfe von Erklärvideos mehr Engagement, bessere Rankings und mehr Sichtbarkeit erzielen, um neue Kunden von sich zu überzeugen? Melden Sie sich jetzt bei David Wolff, um eine kostenlose Expertenberatung in Anspruch zu nehmen.

Quelle: EVA-Die Erklärvideo Agentur (ots)