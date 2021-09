So finden Sie die zuverlässigsten Online-Casinos

Besitzer eines Online-Casinos zu sein, ist derzeit definitiv ein lukrativer Job. Man kann viel Geld verdienen, wenn man es richtig macht. Leider betreiben nicht alle ihr Geschäft so, wie sie sollten und deshalb verschwinden viele von ihnen auch wieder sehr schnell. Als Ersatz kommen dann natürlich auch immer neue Namen auf den Markt. Momentan stehen über 1000 Online-Casinos zur Auswahl. Die richtige Auswahl zu treffen, ist keine leichte Aufgabe. Man muss alle wichtigen Punkte berücksichtigen, um sicherzustellen, dass unser eingezahltes Geld in sicheren Händen ist und unsere Gewinne vollständig ausgezahlt werden.

Die ersten Dinge, die man bei der Auswahl eines Online-Casinos beachten sollten, sind ziemlich einfach. Man sollte herausfinden, ob es Spieler aus dem Land akzeptiert, in dem man wohnt. Als Nächstes kommt der Ruf des Betreibers. Wichtig hierbei sind die Bewertungen der Webseite. Man kann seine Auswahl auch nach Sprache, Design und Verfügbarkeit des Kundensupports richten.



Lizenzierung



Online-Casinos, zumindest die seriösen, sind von unabhängigen und/oder staatlichen Behörden lizenziert. Es gibt mehrere solcher Behörden, über die man mehr im Netz recherchieren kann. Ohne jedoch etwas darüber zu wissen, genügt es zu sagen, dass man in Online-Casinos spielen sollte, die über eine Lizenz einer Organisation wie der Malta Gambling Authority, der UK Gambling Commission oder des Gibraltar Gambling Commissioner verfügen. Dies sind gehören zu den besten und strengsten Genehmigungen auf dem Markt und sind ein ausgezeichneter erster Schritt, um einen zuverlässigen Ort für Online-Glücksspiele zu finden.



Softwareanbieter



Diese müssen leistungsstark und sicher sein. Es ist wichtig, dass das zuverlässige Online-Casino mit sicheren Softwareanbietern betrieben wird, da diese für die Qualität des Online-Glücksspiels verantwortlich sind. Es gibt viele Softwareanbieter, aber nur einige von ihnen haben Respekt und Anerkennung gefunden, wie beispielsweise Microgaming, Cryptologic, Vegas Tech, RTG, Rival und Top Game Software.



Benutzererfahrungen



Während Online-Casinos selbst normalerweise keinen Abschnitt für Spielerkommentare auf der Webseite haben, gibt es viele seriöse Casino-Rezensionsseiten wie CasinosSchweizOnline.com, auf denen Spieler ihre Kommentare hinterlassen und ihre Erfahrungen teilen. Anhand dieser Erfahrungen kann man oft selbst schon einschätzen, ob dieses Casinos etwas für einen selber sind oder eher nicht.



Sicherheitssysteme



Diese müssen branchenweit zu den Besten gehören. Jedes Online-Casino, das sich selbst und seine Spieler respektiert, muss den höchstmöglichen Schutz der persönlichen Daten und Geldtransaktionen der Spieler bieten. Überprüfen Sie, ob das Online-Casino eine gute Datenschutzrichtlinie hat. Ein zuverlässiges Online-Casino ist eines, das ihnen genau erklärt, wie mit Spielerinformationen umgegangen wird. Diese sollten natürlich nie an Drittunternehmen weitergegeben werden.



Verantwortungsvolles Spielen

Ein zuverlässiges Online-Casino unterstützt immer verantwortungsbewusstes Spielen und fordert seine Kunden auf, nur innerhalb gewisser Limits zu spielen. Ein Online-Casino darf niemals Spielern Zugang zu den Dienstleistungen erlauben, die noch nicht 18 Jahre alt sind. Es tut außerdem alles, um Spielsucht zu verhindern.



Kundendienst



Es ist auch sehr empfehlenswert, bevor man anfängt zu spielen, zuerst den Kundenservice auszuprobieren. Dies ist wichtig, da dieser Service bei der Lösung von Streitigkeiten und Problemen mit dem Online-Casino helfen kann. Der Kundensupport ist der Service, der für Komfort und Spielerschutz bereitgestellt wird.



Zahlungsmethoden



Zuverlässige Online-Casinos bieten eine breite Palette an Zahlungsmethoden wie Kredit-/Debitkarten, Prepaid-Karten, die PaySafeCard, Skrill, Neteller, Trustly, POLi, Euteller, PayPal, Banküberweisung und andere Methoden, um Einzahlungen zu tätigen und Gewinne abzuheben. Bevor sich Spieler bei einem Online-Casino anmelden, sollten sie sich ehrliche und umfassende Bewertungen auf den anerkannten Bewertungsportalen ansehen. Sie können auch in Online-Glücksspielforen über das Online-Casino diskutieren, um herauszufinden, was andere Spieler von den Spielen und Dienstleistungen halten. Testen Sie zuerst ein Online-Casino, indem Sie sich für einen kostenlosen Bonus anmelden.



Spielauswahl



Jeder von uns hat wahrscheinlich ein Lieblingsspiel. Und höchstwahrscheinlich sucht man bei der Auswahl eines Casinos besonders nach diesem Spiel oder etwa nach Themen wie seinem Lieblingssport. Daher macht es auch Sinn, sich zunächst einmal kostenlos anzumelden und einige der Spiele auszuprobieren, bevor man selbst eigenes Guthaben einzahlt.



Kostenlose Angebote

Sie sind eine der besten Optionen für neue Spieler, da Sie kein Geld einzahlen müssen und das Casino Ihnen kostenloses Bargeld zur Verfügung stellt, um seine Spiele auszuprobieren. All das natürlich in der Hoffnung, dass es Ihnen gefällt und das Casino damit einen neuen Stammkunden gefunden hat. Natürlich verschenken die Casinos ihr Geld nicht einfach umsonst, daher gibt es einige Einschränkungen, damit Spieler diese Angebote nicht übermäßig nutzen können. Das Ziel von Online-Casinos, die diese Boni anbieten, ist es, den Spielern die Möglichkeit zu geben, ihre neuen Spiele auszuprobieren, in der Hoffnung, dass sie später eine Einzahlung mit echtem Geld vornehmen und weiterspielen.



Treueprogramme



Die besten Online-Glücksspielseiten verfügen über spezielle Treueprogramme, bei denen Spieler für ihre regelmäßige Spielteilnahme belohnt werden. Für Spieler die nur mit geringen Einsätzen spielen, liegt der Wert dieser Programme oft nicht im Gewinnen von Geld, sondern eher im Spielvergnügen. Viele moderne Casinos haben Set-ups, bei denen die Spieler das Gefühl haben, eine Art Videospiel zu spielen in dem sie verschiedene Level durchlaufen, neue Orte entdecken und dabei bescheidene, aber doch unterhaltsame und motivierende Belohnungen verdienen.



