Tipps fürs Online Casino: So geht's zur richtigen Plattform

Digitale Spielbanken liegen im Trend der Zeit: Immer mehr Menschen frönen im heimischen Wohnzimmer spannenden Casinospielen. Für Neulinge erscheint es zuerst schwierig, den passenden Anbieter zu finden, denn die Auswahl ist groß – und sie wächst stetig an. Doch wer genauer hinsieht, wird schnell die Unterschiede entdecken und diese als Wegweiser nutzen, um seine persönliche Plattform zu finden.

Punkt 1: Die Lizenz



Absolut wichtig ist es, zuerst auf die Lizenz des jeweiligen Anbieters zu schauen, um sich zu vergewissern, dass es sich um ein seriöses Online Casino handelt. In Deutschland gelten europäische Lizenzierungen, die von Malta wird als besonders renommiert angesehen. Die Prüfkriterien der Malta Gaming Authority sind streng, nicht jedem Spielcasino gelingt es, sie zu passieren. Wer es aber geschafft hat, der gilt als verlässlich und bereit für den deutschen Markt. Da beim Glücksspiel immer gewisse Summen ins Spiel kommen, ist diese Absicherung nötig und gibt den Spielern ein Unterpfand, dass alles mit rechten Dingen zugeht.



Punkt 2: Die Spieleauswahl



Natürlich geht es beim Online Casino in erster Linie ums Spielen, dementsprechend muss der Spieleauswahl eine hohe Priorität zuteilwerden. Die Klassiker schlechthin sind Online Spielautomaten, die inzwischen Storytelling und kristallklaren Sound mit hochwertigen Grafiken verbinden. Aber auch Roulette darf nicht fehlen, hier entwickeln Anbieter immer wieder neue Variationen. Blackjack gehört ebenfalls zu den Must-Haves in jeder virtuellen Spielbank, ebenso wie spannende Cashgames und Turniere im Poker. Wird das Gesamtkonzept noch durch Baccarat, Keno, Craps und Bingo ergänzt, dann nähern wir uns fast schon der Perfektion.



Punkt 3: Die Qualität der Slots



Bezüglich der Spielautomaten hat sich eine große Marke auch im digitalen Bereich fest etabliert: Merkur steht auch im Netz für Qualität. Der Slot-Entwickler besitzt langjährige Erfahrung auf seinem Gebiet und hat bereits zahlreiche Evergreens kreiert, die das Spielerherz höherschlagen lassen. Es gilt also, nach der lachenden Sonne Ausschau zu halten, um optimalen Sound und liebevolle Designs zu finden. Das heißt allerdings nicht, dass Merkur auf diesem Sektor ohne Konkurrenz ist. Die schwedischen Entwickler von Netent gelten als das Maß aller Dinge mit Titeln wie Gonzo’s Quest.



Punkt 4: Das Bonussystem



Ein lockendes Bonussystem entfaltet sicher ebenfalls eine hohe Überzeugungskraft. Neulinge fühlen sich vor allem von diversen Willkommensboni angezogen, die durchaus mehrere hundert Euro betragen können. Diese werden allerdings häufig nur dann fällig, wenn der Spieler tatsächlich eine erste Einzahlung tätigt. Meistens verdoppelt das Casino dann das eingezahlte Geld oder es legt eine gewisse Summe obendrauf. Aber Achtung: Der Bonus ist rein zum Spielen da und kann nicht bar ausgezahlt werden. Doch manchmal gelingt es, damit echtes Geld zu gewinnen. In selteneren Fällen kommt es sogar zu einem Non Deposit Bonus, der ohne Bedingungen das Spielerkonto auffüllt. Es lohnt sich, danach Ausschau zu halten!



Punkt 5: Die Bonusbedingungen



Jedes Online Casino besitzt seine eigenen Bonusbedingungen, und es ist sehr empfehlenswert, diese einmal gründlich durchzulesen. Nur so besteht die Chance, eventuelle Haken und Ösen zu finden und sich genau so zu verhalten, dass hohe Gewinne möglich werden. Ziel des Spielers sollte es sein, mit verhältnismäßig wenig Geld und viel Bonus seinen Weg zu gehen. Dies gilt natürlich auch für alte Hasen der Szene, die ebenfalls ihre regelmäßigen Belohnungen wünschen. Dafür hat die Online-Casino-Welt so etwas wie den Reload Bonus, den Loyalty Bonus und den High Roller Bonus erfunden. Auch hier mischt jede Spielbank ihre Karten auf eigene Weise. Punkt 6: Die gezielte Suche Wer es vor der Einzahlung ganz genau wissen möchte, der klickt sich durch verschiedenen Bewertungs- und Vergleichsseiten, um herauszufinden, welche Spielbank "seine" ist. Das nimmt zwar etwas Zeit in Anspruch, führt aber auf geradem Weg zum Ziel. In übersichtlichen Tabellen lassen sich die unterschiedlichen Angebote am besten miteinander messen, sodass bald schon ersichtlich wird, welche Plattform am besten passt. Auch könnte es sich durchaus lohnen, einmal die Bekannten und Freunde zu fragen, wo sie am liebsten spielen. Das Publikum der Online Casinos ist inzwischen derart groß, dass sich bestimmt der eine oder andere Treffer ergibt.



