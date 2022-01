Einfach und individuell: Wie Sie Ihre Handyhülle selbst gestalten

Eine persönliche und individuelle Handyhülle macht das eigene Smartphone zu einem echten Unikat. Problemlos lassen sich die verschiedensten Handyhüllen im Internet bestellen. Doch zu einem wahren Schmuckstück wird das Handy erst, wenn es sich in einer selbst gestalteten Handyhülle befindet. Worauf kommt es an, wenn man seine Handyhülle selbst gestalten möchte und welche Tipps sind sonst noch wichtig?

Warum Handyhülle selbst gestalten?

Das Gestalten einer persönlichen Handyhülle bietet gleich mehrere Vorteile. So kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen und sein Smartphone so gestalten, wie man gerne möchte. Dadurch kann das Gerät aus der allgemeinen Masse deutlich herausstechen. Jeder erkennt das Handy sofort und kann es dem Eigentümer zuordnen - das ist insbesondere dann hilfreich, wenn man sein Gerät vielleicht irgendwo vergessen hat. Mit einer individuell gestalteten Hülle gibt man der Außenwelt ein deutliches Statement und zeigt, wer man ist und was einen ausmacht.

Man kann ganz unterschiedliche Motive als eigene Handyhülle wählen. So kann man bei diversen Anbietern im Internet beispielsweise persönliche Fotos hochladen und diese auf die Handyhülle drucken lassen. So trägt man seine persönlichen Momente oder Andenken an seine Liebsten immer bei sich. Es muss aber nicht immer eine bestellte Hülle sein: Man kann auch selbst zum Bastler werden und seinem Handy eine individuelle Note verleihen. Nagellack, wasserfeste Stifte oder einfaches Tape können schon ausreichen, um aus einem Handy Ihr individuelles Smartphone zu gestalten.

Handyhülle selbst gestalten: 5 Tipps für das perfekte Ergebnis

Die richtige Handyhülle selbst zu gestalten, ist mit der richtigen Vorgehensweise keine große Herausforderung. Bereits mit einfachen Mitteln verleiht man seinem Smartphone Individualität. Allerdings sollte man dabei auf ein paar grundlegende Dinge achten, damit man auch mit dem Ergebnis am Ende zufrieden ist:

Größe

In erster Linie sollte man auf die richtige Größe achten. Nichts ist ärgerlicher, als Arbeit in eine Handyhülle zu investieren, die am Ende zu klein oder zu groß ist. Daher hier unbedingt die Maße des Modells berücksichtigen, bevor man beginnt. Abhängig davon, wie man seine Hülle gestalten möchte, sollten man hier für ausreichend Material sorgen.

Motiv

Man muss kein künstlerisches Ausnahmetalent sein, um seine Handyhülle zu gestalten. Dennoch sollte man sich vorher überlegen, welches Motiv auf der Rückseite seines Geräts haben möchte. Geometrische Formen sind immer wieder ein Klassiker und fügen sich gut ins Gesamtbild ein. Ebenso ist eine kreative Farbmischung immer ein Hingucker.

Material

Mindestens genauso wichtig wie das richtige Motiv ist das passende Material. Für vorgefertigte Hüllen gibt es in der Regel die Wahl zwischen Leder, Silikon und Kunststoff. Leder ist beständig und ein Naturprodukt, jedoch in der Regel teurer und nicht leicht zu reinigen. Silikon ist flexibel und schützt das Handy bei einem Aufprall. Doch die Gebrauchsspuren und Verfärbungen im Lauf der Zeit lassen sich nicht verhindern und sind sehr unschön. Hüllen aus Kunststoff sind meistens günstig und lassen sich besonders schön bedrucken, sind allerdings nicht so flexibel und schützen das Handy somit nicht beim Herunterfallen.

Fazit

Eine eigene Handyhülle zu erstellen, ist nicht nur möglich, sondern sehr kreativ. Damit kann man seinem Smartphone eine persönliche Note verleihen und ein Statement setzen. Mit ein paar einfachen Handgriffen und Tipps ist hier schnell die eigene Handyhülle kreiert - und man hat sich so von der Masse abgehoben.



