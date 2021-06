Grundlegender Leitfaden für die Verwendung von CBD bei Haustieren

CBD oder Cannabidiol, eine der aktiven Verbindungen der Cannabispflanze, hat wichtige heilende und medizinische Wirkungen für alle Säugetiere. Tierärzte verwenden es zur Behandlung einer Vielzahl von therapeutischen und Verhaltensproblemen wie Schmerzen, Entzündungen, Muskelkrämpfe, Krampfanfälle, neurologische und magenbezogene Störungen, Angstzustände, schlecht verheilte Verletzungen, Temperament und Gedächtnisprobleme.

Sie empfehlen es auch während der Genesung von Krankheiten oder Operationen, da CBD die Heilung beschleunigen kann. Alle Wirbeltiere haben ein Endocannabinoid-System, das die Systeme im Gleichgewicht hält. Daher könnten Haustiere die Fähigkeit haben, die gleichen Vorteile von CBD zu erfahren wie Menschen. Aufgrund der Ähnlichkeiten zwischen den Körperstrukturen von Menschen und einigen Säugetieren haben zahlreiche Tierärzte begonnen, CBD-infundierte Produkte für ihre Patienten zu verwenden. Heutzutage ist es mehr und mehr üblich, eine Behandlung mit CBD-Öl für Haustiere durchzuführen.

CBD und Hunde

Als Hilfsmittel für Menschen könnte CBD auch positive Auswirkungen auf Hunde haben, da diese zur gleichen Klasse wie Menschen gehören: Säugetiere. Es muss jedoch noch mehr Forschung betrieben werden, um die möglichen Auswirkungen von CBD auf Hunde zu bestimmen. Obwohl weitere Tests erforderlich sind, ist es unmöglich, die vielen Vorteile zu übersehen, die CBD-Öl für Tiere hat.

CBD-Öl ist dafür bekannt, dass es bei einer Reihe von Problemen hilft. Es hilft Menschen mit chronischen und starken Schmerzen, Krämpfen, Angstzuständen, Krebs, Essstörungen und psychotischen Störungen sowie Patienten mit Epilepsie. Da sich CBD als vorteilhaft für Menschen erwiesen hat, gibt es eine neue Welle von Menschen, die es als Medizin für ihre Haustiere, einschließlich Hunde, verwenden.

Wenn Ihr Hund Arthritis-Probleme, Krebstumore, Krampfanfälle, Hauterkrankungen, einen ungewöhnlich schwachen Magen hat oder unter Trennungsangst leidet und Ihr Zuhause zerstört, wenn Sie gehen, kann CBD helfen. Cannabidiol hat eine natürliche entzündungshemmende Wirkung und ist auch ein natürliches Schmerzmittel, daher kann es Schmerzen reduzieren, die Hunde aufgrund von Arthritis, Hüftdysplasie, Neuropathie und anderen Nervenproblemen, Entzündungen bei akuter Bauchspeicheldrüsenentzündung, allgemeinen Entzündungen, chronischen Entzündungen und Darmentzündungen haben. CBD stellt auch die normale Darmbeweglichkeit wieder her und hat antibiotische Eigenschaften; es ist ein starkes Antioxidationsmittel, möglicherweise viel stärker als die Vitamine C und E. Es vermindert die Produktion von entzündlichen Zytokinen, die Allergien, Überempfindlichkeit und Autoimmunität verursachen können. Darüber hinaus steigert CBD-Öl auch den Appetit, verringert die Übelkeit und fördert die kardiovaskuläre Gesundheit. Die Verwendung von CBD für Hunde wurde auch mit einer besseren Gesundheit des Gehirns in Verbindung gebracht.

Trotz allem, was erwähnt wurde, wird empfohlen, einen Arzt zu konsultieren, bevor Sie CBD-Produkte für Ihre Haustiere kaufen oder verwenden. Sie sollten auch die lokalen Gesetze für Cannabisprodukte in Ihrem Land überprüfen, da CBD nur in einigen Ländern legal ist.

Konsultieren Sie immer einen Fachmann



Es ist wichtig klarzustellen, dass es nicht empfehlenswert ist, Ihrem Hund etwas zu geben, ohne vorher mit einem Tierarzt gesprochen zu haben. Wenn Sie denken, dass CBD-Produkte helfen könnten, suchen Sie eine professionelle Meinung. Viele Menschen kaufen CBD für Haustiere, ohne Experten zu konsultieren; das Problem ist, dass sie nicht sicher wissen, welche Dosis richtig ist oder ob sie das richtige Produkt gekauft haben. Daher könnte die Behandlung nicht richtig durchgeführt werden.

Dinge, auf die Sie beim Kauf von CBD-Öl achten sollten

Sie müssen sicherstellen, dass das CBD-Öl, das Sie kaufen, zu 100% organisch und arm an THC ist, oder besser noch, keins enthält. Die meiste Zeit enthält CBD-Öl jedoch THC, denn es ist fast unmöglich, das eine ohne das andere zu extrahieren; stellen Sie daher sicher, dass Sie ein Produkt mit nicht mehr als 0,2% THC kaufen. Stellen Sie sicher, dass die Qualität des Öls ausgezeichnet ist, es muss rein und ohne schädliche Chemikalien sein. Eine goldene Regel bei der Wahl eines CBD-Öls für ihr Haustier lautet: Wenn Sie es selbst nicht einnehmen würden, geben Sie es auch nicht Ihrem Haustier.

Wenn es darum geht, zu entscheiden, welche Stärke Sie kaufen wollen, sollten Sie das besser mit Ihrem Tierarzt abklären.

CBD ist nicht psychoaktiv

Wie wir bereits erwähnt haben, ist CBD (Cannabidiol) eine Verbindung, die in Cannabis und Hanf gefunden wird, zusammen mit THC (Tetrahydrocannabinol), das auch in Cannabis (Marihuana) gefunden wird, und es ist diese Verbindung, die psychoaktive Eigenschaften hat. Die meisten CBD-Öle haben wenig bis gar kein THC und stammen in der Regel aus Hanf, nicht aus Marihuana. Das bedeutet, dass Ihr Hund von CBD-Öl überhaupt nicht high wird. CBD erzeugt Entspannung ohne Rauschzustände.

Vorteile der Gabe von CBD an Ihren Hund

Reduzierung von Angstzuständen

Es gibt mehrere Studien über CBD und seine Wirkung auf Stress und Angstzustände. Für Menschen wurde festgestellt, dass es die Angst sowohl bei gesunden Menschen als auch bei Menschen mit schweren Angststörungen reduziert. Es ist sehr effektiv bei Panikstörungen und posttraumatischen Belastungsstörungen.

Krebsbekämpfung

CBD und andere Substanzen, die in Hanf und Cannabis gefunden werden, haben eine zerstörerische Wirkung auf Tumore. Sie können das Wachstum von Krebszellen stoppen und das Absterben von Tumorzellen erhöhen, sowie den phagozytischen Zellen des Immunsystems helfen, den Tod von Krebszellen zu verursachen.

CBD tötet Krebszellen, indem es ihre Fähigkeit, Energie zu produzieren, blockiert, es kann auch helfen, die Wirksamkeit der konventionellen Krebsbehandlung zu erhöhen.

Behandlung von Krampfanfällen und Epilepsie

Statistiken besagen, dass bis zu 5 % der Hunde Krampfanfälle haben. Leider nehmen die meisten Hunde mit Anfällen Medikamente wie Phenobarbital und Kaliumbromid ein, die für die Leber und andere Organe Ihres Hundes extrem schädlich sein können. Und solche Medikamente wirken nicht einmal in allen Fällen.

Studien haben gezeigt, dass CBD bei medikamentenresistenter Epilepsie gut wirkt.

Schmerzlinderung

Die Cannabinoide in CBD wirken so gut zur Schmerzlinderung, dass Wissenschaftler es als eine neue Klasse von Medikamenten zur Behandlung chronischer Schmerzen bezeichnen. Studien zeigen, dass CBD sehr wirksam ist bei: der Verringerung von Schmerzen (einschließlich Neuropathie und nervenbedingten Schmerzen), der Verringerung der Auswirkungen von Entzündungen auf oxidativen Stress (der Degeneration und vorzeitige Alterung verursacht), der Verringerung von Entzündungen bei akuter Pankreatitis, der Verringerung von Entzündungen im Allgemeinen und der Verringerung von Darmentzündungen (im Zusammenhang mit Reizdarmerkrankungen).

Schützt das Nervensystem und hilft bei neurodegenerativen Erkrankungen

Bei älteren Hunden hat sich gezeigt, dass CBD das Gehirn vor dem durch freie Radikale und Toxine verursachten Zelltod schützt.

Für Hunde, die an Krankheiten und anderen Wirbelsäulen- und Nervenproblemen leiden, verspricht CBD positive Behandlungsergebnisse. Es ist auch hilfreich für Patienten mit amyotropher Lateralsklerose (ALS), Alzheimer und Parkinson, indem es Gehirnzellen vor Toxizität schützt.

