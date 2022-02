Wie können Sie Ihr digitales Leben in Ordnung bringen?

Sein Leben in Ordnung zu bringen und gnadenlos auszusortieren, was nicht mehr gebraucht wird, ist in den letzten Jahren sehr in geworden. Es scheint zunächst eine überwältigende Aufgabe, beispielsweise den Kleiderschrank in Ordnung zu bringen. Doch sobald Sie es hinter sich haben, fühlen Sie sich unendlich erleichtert.

Nun werfen Sie einmal einen Blick auf Ihr digitales Leben. Besonders in den letzten zwei Jahren haben wir unser Leben einmal mehr und intensiver in die virtuelle Welt verlagert. Anstatt sich mit Freunden und Freunden und Familie zu treffen, trifft man sich per Videochat. Es wird nicht mehr im Büro gearbeitet, sondern daheim. Der Besuch im Casino fällt aus, aber dafür könnte man zum Beispiel das Casino Ggbet besuchen. Ehe man sich versieht, sind die smarten Geräte voller Apps, ihr Desktop übersät mit Screenshots und in seinen E-Mails findet man auch nichts mehr. Dies sollte ein Hinweis sein, sein digitales Leben ein wenig aufzuräumen.



Trennen Sie sich von unnötigen Apps



Apps können zwar etwas Wundervolles sein, doch die meisten tendieren dazu, sich etliche Apps zuzulegen und am Ende nur einen Bruchteil davon wirklich zu nutzen. Eine App kann heute der neueste Schrei sein und in einem Monat nutzen Sie die hippe App gar nicht mehr. Werfen Sie einen Blick sowohl auf Ihr Handy als auch Ihr Tablet, falls Sie eines haben. Entfernen Sie jede App, die Sie in den letzten vier Monaten nicht genutzt haben. Mit einem Apple-Gerät können Sie es für die Zukunft einstellen, automatisch nicht genutzte Apps zu entfernen.



Doppelte Dateien und unscharfe Fotos



Haben auch Sie Dateien mit beinahe ein und demselben Namen? Möglicherweise handelt es sich nur um unterschiedliche Versionen einer Datei. Brauchen Sie wirklich alle fünf davon? Behalten Sie nur die Endversion, falls die Datei noch irgendeinen wichtigen Bezug für Sie hat. Versuchen Sie sich ebenfalls von Dateien zu trennen, die keinerlei Relevanz mehr für Sie haben. Dies könnten beispielsweise Bewerbungsformulare sein, die Sie vor ein paar Jahren heruntergeladen haben. Es ist zwar ein wenig mühselig, jeden Ordner nach Dateien durchzugehen, doch wird es sich lohnen. Sie werden vor allem an Speicherplatz gewinnen.



Sie sollten ebenfalls regelmäßig Ihre Fotos durchsehen. Unscharfe Fotos werden Ihnen eine Freude bringen und doppelte Fotos benötigen Sie genauso wenig. Auch diese nehmen unnötig Speicherplatz weg, weshalb Ihr Gerät mit der Zeit langsamer wird.



Organisieren Sie Ihre E-Mails



Wie viele E-Mails haben Sie in Ihrem Postfach gespeichert? Welche E-Mails haben Sie davon wirklich gelesen und wie alt sind sie? Die Anzahl der E-Mails in Ihrem Postfach sehen Sie täglich auf einen Blick. Bei manchen sind es nur ein paar tausend, bei anderen weit über 20.000. Bei einer solchen Anzahl ist es schwer, den Überblick zu behalten.



Gehen Sie bei Ihren E-Mails doch zunächst den ersten Schritt: melden Sie sich von allen Newslettern ab, die Sie gar nicht lesen. Häufig melden wir uns bei Newslettern nur an, weil wir die 10 % Rabatt auf den ersten Einkauf erhalten wollen. Letztlich bestellen wir doch nicht mehr regelmäßig in jenem Onlineshop. Darüber hinaus ändern sich Interessengebiete. Vielleicht waren Sie vor Jahren noch daran interessiert, täglich Ihr Horoskop zu lesen. Heute landet das Horoskop jedoch gleich im Mülleimer Ihres Postfachs. In dem Fall können Sie sich auch dort austragen. Denken Sie daran, Sie können sich jederzeit zu den Newslettern wieder anmelden, falls erneutes Interesse besteht.



Im zweiten Schritt sollten Sie Ihre E-Mails kategorisieren. Es ist zwar praktisch, wenn jede E-Mail in den Posteingang kommt, doch wenn sich Mails von Familie und Beruf miteinander vermischen, verlieren Sie auch hier den Überblick. Zu schnell kann es geschehen, eine E-Mail einfach zu übersehen. Sobald Sie dies eingerichtet haben, versuchen Sie sich täglich ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um Ihre E-Mails zu ordnen. In diesem Zeitraum können Sie sich direkt von nicht mehr wichtigen E-Mails rechtzeitig trennen. Andernfalls geht das Problem mit dem überfüllten Postfach von vorne los.



Schmälern Sie Ihre Konten



Für so ziemlich jede Plattform hat heute jeder Mensch einen Nutzernamen und ein Passwort. Das betrifft auch Apps. Aber welche Konten nutzen Sie noch wirklich? Haben Sie zufällig Nutzernamen und Passwörter für Plattformen oder Apps gespeichert, die es nicht mehr gibt?



Es mag nach einer Kleinigkeit aussehen, doch kann auch die schiere Menge an Kontodaten überwältigend sein. Stellen Sie sich eine Liste mit sämtlichen Kontodaten für jegliche Plattformen zusammen. Bestimmen Sie am Ende, welches Konto Sie wirklich noch benötigen. Löschen Sie Konten für Apps, die Sie nicht mehr länger nutzen. Auch hier gilt es im Hinterkopf zu behalten, dass Sie sich jederzeit ein neues Konto erstellen können - falls sie zu einer entledigten Plattform wieder zurückfinden. Wenn Sie die Möglichkeit haben, über eine App Zugang zu mehreren Apps zu haben, nutzen Sie diese. Das erspart Ihnen tausend verschiedene Konten für die unterschiedlichsten Zwecke. Alles an einem Ort zu haben, bewahrt Sie vor erneutem digitalen Chaos.



