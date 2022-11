Welche Kleidungsstücke sollten die Basis Ihrer Garderobe bilden?

Im Zeitalter der Fast Fashion gibt es nicht viel Kleidungsstücke, die über einen längeren Zeitraum dem Wandel der Mode standhalten. Doch einige Basics sollte jede Garderobe beinhalten. Und diese Basics können meist auch mehrere Jahre lang getragen werden. Man kann sie in vielen Kombinationen tragen und sie bilden das Gegenstück zu markanteren Pieces.

Was sind Fashion-Basics überhaupt?

Basics sind Kleidungsstücke in meist dezenten Farben, die sich gut kombinieren lassen und die von einer gewissen Zeitlosigkeit gekennzeichnet sind. Sie bilden die Grundlage eines Outfits und lassen ausgewählten Key-Pieces den Raum, den diese benötigen. Beim Kauf von Fashion-Basics lohnt es sich zwar, auf gute Qualität zu achten, da die Kleidungsstücke nicht wirklich aus der Mode kommen. Allerdings ist es nicht nötig, Basics von teuren Designer-Marken zu kaufen, da man hier vor allem für die Marke bezahlt und das Design sich nicht groß von Wordans Großhandel Kleidung unterscheidet.

Das weiße Shirt

Jeder Modeblog und jeder Fashion-Influencer zeigt auch gelegentlich weiße Shirts. Diese bilden einfach die perfekte Grundlage, um sie mit auffälligeren Pieces zu kombinieren. Das weiße Shirt kann im Winter unter dem Cardigan getragen werden, im Sommer zu Shorts und im Herbst beispielsweise zu einer Jeansjacke. Sowohl Frauen als auch Männer können das weiße Shirt hervorragend kombinieren. Im Sommer kann das weiße Shirt beispielsweise mit einem Tüllrock zu einem femininen Outfit kombiniert werden.

Shirts aus Baumwolle, Leinen oder Viskose sind am besten geeignet, da Shirts aus diesen Materialien normalerweise recht lange halten und nicht direkt nach zwei Wochen aussehen wie Lumpen.

Das Shirt mit horizontalen Streifen

Shirts mit horizontalen Streifen kommen wohl auch nie so wirklich aus der Mode. Die Shirts werden auch Ringelshirts genannt und sind der ideale Start für ein lässiges Outfit. Die Idee, dass diese Ringelshirts nur mit maritimen Farben und bei maritimen Looks getragen werden können, hat längst ausgedient.

Ringelshirts findet man meist mit schwarzen oder blauen Streifen auf weißem Grund, aber auch andere dezente Farben sind immer wieder anzutreffen. Wer etwas mutiger ist, sorgt in Kombination mit einem edlen Outfit für einen gewissen Stilbruch. Ansonsten passt das Ringelshirt auch einfach gut zur Jeans und komplettiert ein einfaches, lässiges Outfit.

Die Hemdbluse

Die Hemdbluse dürfte vor allem in Kleiderschränken von Frauen zu finden sein. In einem angenehmen Hellblau oder Weiß sind Hemdblusen vielfältige Kleidungsstücke. In unseren Augen ist die Hemdbluse ein absolutes Must-Have, denn sie kann gerade in Layering Looks richtig gut zur Geltung kommen. Auch Business Looks für das Büro und offizielle Anlässe kommen in der Regel nicht ohne Hemdbluse aus.

Mit einer weißen Hemdbluse kann man in viele Richtungen gehen: Für einen eher androgynen Look eignen sich gerade und schlichte Schnitte gut. Wer es lieber etwas femininer hat, kann stattdessen auf Bluse mit Volants oder Schluppe setzen. Eine Grundregel sollte weder beim Hemd noch bei der Hemdbluse außer Acht gelassen werden: Das Kleidungsstück muss gebügelt sein, sonst wird der ganze Look zerstört.

Das „Kleine Schwarze“

Für Casual Looks und Business Looks haben wir Ihnen jetzt einige Basics vorgestellt. Doch welches Basics eignet sich hervorragend für die Abendgarderobe und allgemein eher elegante Outfits? Richtig, das „Kleine Schwarz“. Das elegant geschnittene schwarze Kleid sollte in jeder Garderobe zu finden sein und lässt sich mit Make-up und Accessoires auf den jeweiligen Anlass anpassen.

