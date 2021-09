So finden Sie das richtige Produkt

Das richtige Produkt oder die richtige Dienstleistung zu finden, ist manchmal schwieriger als gedacht. Die riesige Auswahl im Internet oder im Geschäft bringt die sprichwörtliche Qual der Wahl mit sich. Oft entscheidet man sich leider nicht für das richtige Produkt und ist dann unzufrieden. Hier zeigen wir ein paar einfache Tricks, wie man öfter auf Anhieb die richtige Kaufentscheidung trifft.

Kostenlose Angebote nutzen

Inzwischen bietet fast jeder digitale Dienst interessierten Kunden eine Möglichkeit, das Produkt erstmal kostenlos auszuprobieren. Meistens ist das Angebot ein kostenloser Probemonat, in seltenen Fällen kann man das Produkt bzw. den Dienst sogar noch länger testen. Das kennen Sie sicherlich schon von Streamingdiensten wie Netflix, Spotify oder Amazon Prime. Hier kann man sich erst einen Monat lang kostenlos vom Angebot überzeugen, Musik bzw. Serien und Filme streamen, und dann entscheiden, ob man das Abo kostenpflichtig weiterführen oder lieber kündigen möchte. Das sollte man auch unbedingt tun, denn vor allem bei Netflix merkt man schnell, dass es viele Serien und Filme gibt, die auf der Plattform (noch) nicht verfügbar sind.



Das gleiche Prinzip sollte man auch in anderen Bereichen der Entertainment-Branche anwenden: Online Casinos zum Beispiel unterscheiden sich wesentlich im Service, in der Vielfalt des Angebots und bei den Bonusaktionen. Auf Vergleichsseiten wie BonusFinder können Sie zum Beispiel herausfinden, wie Sie Ihren ersten 20 Euro Bonus bekommen können und auf welchen Seiten es überhaupt einen Bonus gibt. Dann können Sie den Bonus nutzen, um das Online Casino erstmal auszuprobieren und anschließend eine bessere Entscheidung zu treffen.



Bewertungen durchlesen



Zu so gut wie jedem bekannten Produkt und jeder Dienstleistung gibt es inzwischen Bewertungen und Rezensionen. Die bekannteste Seite für Kundenbewertungen ist wahrscheinlich Trustpilot. Hier bewerten Kunden Unternehmen auf einer Skala von 1 bis 5 Sternen und können eine ausführliche Rezension schreiben. Auf Amazon und anderen E-Commerce Websites gibt es meistens zu jedem einzelnen Produkt verschiedene Bewertungen. Auch diese sollte man sich durchlesen, bevor man etwas kauft.



Die richtige Reihenfolge vor einer Kaufentscheidung ist dabei wichtig: Wenn man etwas in einem Online-Shop kaufen möchte, den man nicht kennt, dann sollte man zuerst auf Trustpilot nachlesen, ob dieser vertrauenswürdig ist. Wichtig ist, dass man sich hier besonders die schlechten (1 Stern) Bewertungen und ausführliche gute Bewertungen durchliest. Bewertungen, die keinen ganzen Satz enthalten, sondern einfach nur 5 Sterne geben mit der Begründung „Gut“ oder ähnlichen kurzen Phrasen sind eher nutzlos. Ausführliche Bewertungen hingegen können Informationen darüber enthalten, was der Shop gut macht und was nicht so gut ist.



Wenn man einen Online-Shop gefunden hat, in dem man kaufen möchte, sollte man sich die Kundenbewertungen zum Produkt anschauen. Auch hier gilt, ausführliche negative Bewertungen können hilfreich sein, kurze Bewertungen bringen meistens nichts. Beim Durchschauen der negativen Bewertungen kann man wichtige Informationen bekommen, die einen Kauf eventuell ausschließen. Ein Beispiel: Man möchte ein Smartphone kaufen, die Akkulaufzeit ist einem sehr wichtig, die Kameraqualität eher weniger, da man kaum Fotos macht. Wenn viele negative Bewertungen die Akkulaufzeit bemängeln und die positiven Rezensionen hauptsächlich die Kamera loben, dann passt das Smartphone eher nicht. Dadurch kann es sein, dass ein Produkt sehr viele gute Bewertungen hat, aber nicht den Anforderungen entspricht, die man an das Produkt hat. Durch das Durchlesen der Rezensionen kann man daher zahlreiche Fehlkäufe vermeiden. Wichtig ist hier aber auch zu wissen, dass nicht immer alles, was im Internet geschrieben wird, auch stimmt. Man sollte deshalb sowohl die guten, als auch die schlechten Rezensionen hinterfragen.



