Mit der richtigen Marketing-Strategie zum Erfolg - Experte verrät 5 Tipps, mit denen Fachfirmen jetzt online Kunden überzeugen

Immer mehr Fachfirmen, Möbelhäuser und Küchenstudios erkennen, dass digitale Maßnahmen der Schlüssel zu planbarer und zuverlässiger Kundengewinnung sind. Damit steigt jedoch auch der Konkurrenzdruck und es wird stetig wichtiger, sich von der Masse abzuheben - doch wie gelingt das?

"Ich sehe täglich Betriebe, die Werbeanzeigen stumpf von ihren Konkurrenten kopieren und nichtssagende Botschaften verbreiten - damit gewinnt man keine Kunden", sagt Marvin Flenche. Der Unternehmerberater optimiert die Marketing- und Vertriebsstrategien von Fachfirmen rund ums Haus und hat dabei längst erkannt, dass sich in der Umsetzung die Spreu vom Weizen trennt. Im folgenden Artikel stellt er die fünf wichtigsten Tipps vor, mit denen Fachfirmen ihr Online-Marketing aufs nächste Level bringen.

1. Ein Ziel für die Werbekampagne setzen

Vor dem Start einer Werbekampagne sollte klar sein, welches Ziel verfolgt wird. Möchte man mehr Anrufe erhalten und Kundentermine vereinbaren? Sollen Interessenten auf der Website ihre E-Mail-Adresse hinterlassen, um weitere Informationen zu erhalten - oder bestenfalls gleich den Newsletter bestellen? Oder geht es um höhere Bekanntheit in der Region und mehr Besucher im Ladengeschäft? Manchmal ist auch die Website noch zu wenig bekannt, sodass etwas gezielte Werbung ihre Sichtbarkeit steigert.

2. Werbebotschaft auf die Zielsetzung abstimmen

Der Inhalt der Werbeaktion orientiert sich am Ziel der Kampagne. Besteht das Ziel darin, mehr Besucher in die eigenen Räumlichkeiten zu bringen, so macht man den Kunden die Ausstellung schmackhaft - sind womöglich neue Modelle oder Kollektionen eingetroffen? Oder gibt es Messeneuheiten und innovative Geräte vorzuführen?

Selbst ein Firmenjubiläum oder eine Erweiterung des Sortiments können gute Gründe sein, Leute auf das Gelände einzuladen. Stehen dagegen telefonische Beratungstermine als Ziel fest, so zeigt man in der Werbebotschaft den Beratungs- und Erklärungsbedarf des Angebots auf.

3. Von Aktionen der Konkurrenz abheben

Wenn alle das Gleiche tun, sticht niemand hervor. Das gilt auch für Werbe- und Marketingmaßnahmen. Schließlich nehmen Menschen sämtliche Werbekampagnen wahr, die in ihrem Umfeld stattfinden. Wenn nun alle Möbelhäuser ähnliche Aktionen anbieten, so wird keine von ihnen mehr sonderlich attraktiv wahrgenommen.

Viel besser ist es, sich etwas Individuelles einfallen zu lassen, das sogar konträr zur Aktion der Konkurrenz steht: Lädt diese ihre Kunden beispielsweise zu Vor-Ort-Beratungen ein, könnte die digitale Beratung via bequemer Online-Termine ein Vorteil sein, mit dem sich andere wiederum abheben können.

4. Aufsehen erregen

Von Standardwerbung und Stockfotos haben die meisten Leute inzwischen genug. Jetzt sind authentische Bilder gefragt: Das Inhaber-Paar beim Brutzeln im Küchenstudio, die Handwerker des Betriebs bei der Montage, das Verkaufsteam beim Entspannen auf der Wohnlandschaft - nette Atmosphäre und freundliche Gesichter kommen einfach gut an. Sehr gerne darf es auch unterhaltsam und humorvoll zugehen.

5. Verschiedene Strategien testen

Nicht alle Werbemaßnahmen funktionieren immer und überall gleich gut. Deshalb ist es sinnvoll, für die unterschiedlichen Zielsetzungen jeweils verschiedene Aktionen auszuprobieren. Nur so finden Unternehmen heraus, was für den eigenen Betrieb derzeit am besten passt.

Marvin Flenche und Alexander Thieme haben die A&M Unternehmerberatung GmbH gegründet. Die Agentur ist auf Handwerksbetriebe spezialisiert und ermöglicht es Unternehmen, mit Hilfe von Onlinemarketing Planbarkeit und Wachstum durch mehr Kundenanfragen und qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen. Weitere Informationen über: https://www.am-beratung.de

Quelle: A&M Unternehmerberatung GmbH (ots)