Was sind die Vorteile eines Luftreinigers? 

Wie der Besitz dieser leistungsstarken Geräte unserer Gesundheit auf verschiedene Weise zugute kommt. In den letzten zwei Jahren ist das Bewusstsein für Gesundheit und Wohlbefinden gestiegen. Die Pandemie und die anhaltenden Quarantänen haben die Menschen für die Bedeutung ihrer Gesundheit sensibilisiert. Die Menschen werden ermutigt, eine gesunde Atmosphäre für sich und ihre Lieben zu schaffen und aufrechtzuerhalten; daher konzentrieren sie sich darauf, ihren sicheren Ort (Zuhause) frei von jeglicher Gefahr zu halten.

Wie können Sie Ihren Haushalt von Gefahren befreien?

Ja, das Tragen einer Maske und die ständige Reinigung von Oberflächen ist eine Möglichkeit, Sie und Ihre Familien vor COVID-19 und anderen Viren zu schützen, aber sie schützen Sie nicht vor Luftverschmutzung in Innenräumen. Laut einer Studie der US-Umweltschutzbehörde zur Innenraumluftqualität ist Innenraumluft fünfmal so stark verunreinigt wie Außenluft. Innenräume haben chemische Toxine, die als flüchtige organische Verbindungen bezeichnet werden. VOC sind für unsere Gesundheit gefährliche Gasemissionen, die hauptsächlich von chemischen Haushaltsprodukten wie Farben, Möbeln und Reinigungslösungen emittiert werden. Formaldehyd ist ein Beispiel für eine gefährliche VOC; eine hohe und konstante Belastung mit HCHO (seiner chemischen Formel) kann Krebs verursachen. Saubere Luft ist nicht nur wesentlich, sondern lebensnotwendig für uns alle.

Trotzdem denken viele von uns, dass eine gute Innenraumluftqualität unmöglich ist, weil selbst der sterilste Raum immer noch Schmutzpartikel enthalten kann, die mit Bakterien gefüllt sind, welche unserer Gesundheit schaden könnten. Aufgrund der Auswirkungen schlechter Innenraumluftqualität sind Luftreiniger in Innenräumen unerlässlich, da sie die Schadstoffkonzentration verringern. Hochwertige Luftreiniger beseitigen die meisten kleinen Verunreinigungen, die Gesundheitsrisiken wie Atemwegsinfektionen, COVID-19, Asthma, Allergien und mehr auslösen. Die Beseitigung von Innenraumschadstoffen ist nicht der einzige Vorteil, den Luftreiniger bieten; dieses Gerät hat verschiedene Vorteile, die jeder kennen sollte:



Was sind die Vorteile eines Luftreinigers?

Die Beseitigung von Staub

Schadstoffe wie Staub kommen häufiger in Häusern vor als anderswo, weil sie in schlecht belüfteten Räumen eingeschlossen sind. Trotz seines Aussehens als einfacher Reizstoff zieht Staub Milben, Bakterien und Viren an, die alle bei Menschen zu allergischen Reaktionen führen können. Ein Luftreiniger beseitigt diese in der Luft schwebenden Partikel aus der Raumluft, verhindert gleichzeitig allergische Reaktionen und trägt zur Linderung von Krankheiten und anderen Atemwegserkrankungen bei.

Die Beseitigung von Keimen

Während die meisten Luftreiniger arbeiten, um giftige Schadstoffe aus der Luft oder irgendwelche Giftstoffe zu entfernen, die in Ihr Haus gelangen können, enthalten einige Luftreiniger UV-GI-Licht, das ihnen ermöglicht, Mikroorganismen noch schneller und effizienter zu sammeln und abzutöten. Luftreiniger mit UV-GI-Lichttechnologie sterilisieren 99,99% der Partikel und beseitigen ungesunde Organismen, Viren und Bakterien.



Die Beseitigung von über die Luft übertragbaren Krankheiten

Durch die Luft übertragbare Krankheiten wie Erkältungen, Grippe und sogar COVID-19 werden leicht durch winzige Keime verbreitet, die in der Luft schweben. Die Wahrscheinlichkeit, infiziert zu werden, wenn ein Familienmitglied krank ist, ist hoch, und dies geschieht, weil jeder die gleiche Luft atmet, die mit Bakterien und Viren kontaminiert ist. Luftreiniger, die mit HEPA-Filtern ausgestattet sind, fangen die Bakterien, die in der Luft schweben, ein und beseitigen sie. Luftreiniger beseitigen die Quelle von über die Luft übertragbare Krankheiten und durch deren Beseitigung schützen Sie Ihre Familie und sich selbst.

Mit all den Vorteilen für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden, die Luftreiniger bieten, ist dies nur ein allgemeiner Überblick darüber, was sie tun. Luftreiniger erleichtern Ihnen das Leben, indem sie die Gefahren von in der Raumluft schwebenden Giftstoffen, reduzieren und Sie sicher und gesund halten.

