Die Sonnen- und Schattenseiten von UV Gel Nagellack

Du hast schon vieles über UV Gel Nagellack gehört? Das Produkt hat sowohl seine Fans, als auch Kritiker. Doch Du schwankst immer noch zwischen den beiden Gruppen? Weißt nicht, ob Du es liebst oder hasst, weil Du einfach zu wenig darüber weißt? Na dann ist es Zeit, Deine Zweifel zu zerstreuen!

Der UV Gel Nagellack erobert gerade die Nagel-Welt. Kein Wunder. Das Produkt hält lange und ist günstiger als Acryl-Nägel. Trotzdem hat er seine Kritiker, welche hartnäckige Gegner von Gelnägeln sind. Doch haben sie recht? Musst Du UV Gel Nagellack den Rücken kehren? Natürlich nicht!

Was ist der UV Gel Nagellack?

Der UV-Gel-Nagellack ist ein Kunststoff, welcher unter der UV-Lampe aushärtet. Das heißt, dass er nicht lufttrocknet. Er kann sowohl transparent sein oder Farbpigmente beinhalten. Das Produkt eignet sich perfekt für die Nagelverlängerung. Man muss sich also nie mehr über zu kurze Fingernägel ärgern. Bei einer Maniküre mit Gelnagellack werden diese so lang, wie man es möchte!

Vorteile von UV Gel Nagellack

Die Nagelverlängerung ist jedoch nicht der einzige Vorteil von UV Gellack. Dieser hält vor allem auf Dauer. Im Vergleich zu herkömmlichen Nagellacken oder UV-Lack hält er sogar einige Wochen länger. Und zusätzlich hat er eine äußerst harte Oberfläche. Was heißt das? Kein Absplittern! Man erfreut sich so lange an schönen Nägeln, bis diese herauswachsen.

Der UV-Gellack hält Schmutz und Wasser stand. Bedeutet – auch verschiedene Chemikalien, welche man bei der Arbeit oder zum Putzen nutzt, machen die Fingernägel nicht kaputt. Hingegen normaler Lack oder Shellack kommt in solchen Situationen schnell ab. Was heißt das? Mehr Geld in der Tasche! Man muss nämlich nicht so oft die Maniküre auffrischen!

Nachteile von UV Gel Nagellack

Doch auch UV-Gelnagellack hat seine Schattenseiten. Gel-Nägel entfernen ist nicht gerade einfach. Bei normalem UV-Lack reicht etwas Aceton, hier ist es schwieriger. Man braucht nämlich einen Nagelfräser, um sein Nageldesign zusammen mit einer dünnen Schicht des Nagelbettes abzuschleifen.



Entfernt man die Gelnägel dann, merkt man schnell, dass die Fingernägel etwas schwächer und brüchiger sind. Aus diesem Grund erfordern sie einer zusätzlichen Pflege mit feuchtigkeitsspendenden Cremes und Nagelöl. Wenn die eigenen Nägel von Natur aus nicht so stark sind, lieber eine traditionelle Maniküre wählen. UV Gel Nagellack besteht dann den Test nicht.

Ist UV Gel Nagellack also gut oder schlecht für Dich? Letztendlich liegt die Entscheidung nur bei jedem Selbst. Denn nur jeder selbst kennt seinen Körper und seine Nägel am besten.

----