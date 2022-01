Auswandern aus Deutschland - ein zunehmender Trend

Schon immer wanderten hunderttausende Deutsche pro Jahr aus. Hat die Pandemie dafür gesorgt, dass es mehr geworden sind oder werden es künftig noch mehr werden? Dieser Frage geht die auf Auslandsversicherungen und internationale Mitarbeitereinsätze spezialisierte BDAE Gruppe in einem Beitrag der aktuellen Unternehmenspublikation "Leben und Arbeiten im Ausland" auf den Grund.

Die lebenswertesten Städte für Expats

Weitere Inhalte der Januar-Ausgabe des kostenfreien monatlich erscheinende Journals widmen sich unter anderem der Frage, in welchen Städten Expats ein besonders gutes Leben haben, worin die größten Risiken für international agierende Unternehmen dieses Jahr bestehen und welche Airlines die sozialsten Arbeitgebenden sind.

Auch internationale Gesundheitsthemen greift das Januar-Journal der BDAE Gruppe wieder auf. So lesen Interessierte beispielsweise, warum Suchmaschinen keine guten Ratgeberinnen in punkto Gesundheitsfragen sind, wie Chatbots Impfskeptiker überzeugen können und bis wann Neuseeland eine rauchfreie Nation werden will.

