Welche Briefumschläge benötigt man in einer Firma, einem Geschäft?

Das ist gar nicht so einfach, da es viele unterschiedliche Formate an Briefumschlägen gibt. Privatpersonen kommen allgemein mit zwei Größen gut zurecht. Einem DL Längsformat oder dem traditionellen C6-Umschlag, je nach persönlicher Vorliebe. Bevor eine Firma Briefumschläge drucken lässt, muss erst einmal genau geklärt werden, was wird denn sonst noch, außer Standardbriefen, verschickt. Das können Kataloge. Prospekte, Broschüren, Produktbeschreibungen, Rechnungen, Speisekarten oder Flyer sein, aber auch kleine Warenproben. Da wäre es unsinnig, sich x-Umschläge auf Lager zu legen, sondern man sollte versuchen, mit möglichst wenigen Formaten auszukommen. Erstens sind die Umschläge bei größerer Stückzahl günstiger, zweitens braucht man sich nicht merken, welcher Briefumschlag für was gedacht ist.

Welche Briefumschläge braucht man denn wirklich?

Die Briefumschlag Größen sind mit einem Briefumschlagsrechner am leichtesten zu ermitteln. Während man auf der linken Seite die Umschlagsformate auswählen kann, werden rechts die Maße in Millimetern angezeigt. Hat man vorher das zu versendende Schriftmaterial ausgemessen, sieht man gleich welche Umschläge dafür benötigt werden. Lässt sich die Firma zukünftig Broschüren oder Flyer drucken, dann sollte für diese natürlich jeweils eine Größe gewählt werden, die in die bereits vorhandenen Briefformatgrößen passt. In Firmen wird vor allem „DIN lang“, mit odere ohne Sichtfenster genutzt. Aber ganz so einfach ist das mit DIN lang wiederum nicht, denn auch da gibt es unterschiedliche Maße.

DIN lang, was ist das überhaupt?

DIN lang steht für mehrere Formate und ist kein Teil der DIN-Norm. Hinter DIN lang verbergen sich das Papierformat 9,9 x 21 cm sowie zwei Briefumschlagsformate. Abgekürzt als DL und DL+, steht es einmal für einen Briefumschlag mit den Maßen 11 x 22 cm, auch C5/C6 genannt, sowie für einen Umschlag der Größe 11,4 x 22,9 cm, der auch als C6/C5 bekannt ist. Drucksachen und Flyer vom Endformat 10,5 x 21 cm oder 10 x 21 cm finden darin Platz. Lässt man sich Briefumschläge DIN lang bedrucken, so muss man einen Abgleich zwischen den Formaten C5/C6 und C6/C5 (DL+) vornehmen.

Weitere Umschlagsformate

Weiterhin hat man Umschlagsgrößen von C0 bis C10. Je größer die Zahl hinter dem C ist, desto kleiner ist der Briefumschlag. So hat beispielsweise C10 die Größe von 28 x 40 mm, C0 hingegen die Maße 917 x 1297 mm. Anders ausgedrückt passt ein A0-Blatt in einen C0 Umschlag, ein A1-Blatt in einen C1 Umschlag und so weiter.

Weitere Briefumschläge, außer der C-Reihe.



E4 280 x 400 mm



B4 250 x 353 mm



B5 176 x 250 mm



B6 125 x 176 mm

Bei den DL und DL+ Briefumschlägen kann man außerdem noch frei wählen, ob das Sichtfenster im Quer- oder Hochformat erscheinen soll.

Was es an speziellen Umschlagformaten sonst noch gibt

So gibt es einige dieser Umschläge mit Kartonverstärkung, wenn einmal Dokumente, Zeugnisse oder Zertifikate verschickt werden müssen, damit diese keinen Knick bekommen.

Will man beispielsweise einen Aktenordner versenden oder einen Stapel an Dokumenten, die einiges an Platz benötigen, so kann man sich helfen, indem man Versandtaschen mit seitlichen Dehnungsfalten benutzt, die das ermöglichen.

--