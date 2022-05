Nicht wie Kevin Kühnert: Makler verrät 5 Tricks, wie man die Traumwohnung bekommt

Der Ansturm auf dem Wohnungsmarkt ist groß und freier Wohnraum wird immer seltener. Wohnungsbesichtigungen gleichen heute fast schon einem Bewerbungsgespräch - wer sich nicht ausreichend vorbereitet, verliert gegen die Konkurrenz.

"Auch bei der Wohnungsbesichtigung gilt: Der erste Eindruck zählt. Sympathie ist zwar nicht ausschlaggebend, aber überzeugend. Wer noch ein paar weitere Regeln beachtet, kommt seiner Traumwohnung einen großen Schritt näher", erklärt Benjamin Dau, Immobilienmakler aus Berlin. In diesem Beitrag verrät er 5 Tricks dazu, was man mitbringen sollte, wenn man schon bald den Schlüssel zur neuen Wohnung in den Händen halten will.

1. Eine ordentliche Vorbereitung ist das A und O

Bei einer Wohnungsbesichtigung verhält es sich wie mit einer Prüfung: Richtig vorbereitet besteht man erfolgreich. Bevor es zur Besichtigung geht, sollten deshalb alle wichtigen Unterlagen bereitliegen. Denn wer erst bis zum Termin wartet und mit leeren Händen erscheint, wird kaum punkten. Kein Makler oder Vermieter hat Zeit, auf Unterlagen zu warten. Die Wahl fällt in diesem Fall immer auf die optimal vorbereiteten Besucher.

2. Wichtige Dokumente zusammensuchen

Zu den unerlässlichen Dokumenten zählt einerseits die Selbstauskunft. Optimalerweise füllt ein Interessent diese bereits im Voraus aus und sendet sie an den Makler oder Vermieter. Weitere notwendige Dokumente sind die SCHUFA-Auskunft, Gehaltsnachweise der letzten drei Monate sowie die Mietschuldenfreiheitsbescheinigung, in der der ehemalige Vermieter bestätigt, dass Mietzahlungen stets pünktlich verrichtet wurden. Wichtig: Auch wenn heutzutage vieles per Smartphone funktioniert, Vermieter und Makler bevorzugen ausgedruckte Dokumente.

3. Am Telefon gezielt Fragen stellen

Häufig werden Besucher bei der Besichtigung vor vollendete Tatsachen gestellt: eine Massenbesichtigung. Um dieses Szenario zu vermeiden, kann ein Interessent im Voraus den Makler oder Vermieter kontaktieren und ihn um Auskunft bitten: Handelt es sich um Einzel- oder Gruppentermine? Ist es möglich, die Wohnung allein zu besichtigen und den Vermieter persönlich kennenzulernen? Das zeugt von Interesse und die Chancen auf den Wohnungsschlüssel steigen.

4. Authentisch auftreten

Steht der Besichtigungstermin vor der Tür, geht vielen Menschen eine Frage durch den Kopf: Was ziehe ich an? Sich komplett zu verstellen und das schickste Outfit zu wählen, ist hierbei nicht zwingend von Vorteil. Zu groß ist das Risiko, dadurch unnatürlich und steif zu wirken. Sinnvoller ist es, so zu erscheinen, wie man sich auch im Alltag wohlfühlt. Natürlich sollte nicht der Griff zur Jogginghose erfolgen, doch es gilt klar: Authentizität erregt Sympathie.

5. Unseriöse Angebote unterlassen

Wenn es nach vielen Malen noch nicht mit der Traumwohnung geklappt hat, sinkt oft die Hoffnung. Doch das ist kein Grund, einem Makler oder Vermieter unseriöse Angebote zu unterbreiten, getreu dem Motto "Wenn Sie mir die Wohnung geben, dann zahle ich Ihnen den Urlaub oder lade Sie zum Essen ein". Solche Angebote verursachen das Gegenteil und sind nicht notwendig. Wer die genannten Tipps berücksichtigt, der erhält ganz gewiss die Schlüssel zu seiner Traumwohnung.

Als Geschäftsführer der Mayer & Dau Immobilien GmbH vermietet und verkauft Benjamin Dau im Auftrag seiner Kunden Immobilien jeder Art. Dabei legt er hohen Wert auf fachkundige Beratung und individuelle Betreuung. Seine Expertise fußt dabei auf seiner langjährigen Berufserfahrung. So absolvierte er bereits in jungen Jahren eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann und -gutachter. Zudem erweiterte er seinen Horizont durch eine Lehre zum Hotelfachmann, die er auf Anraten seines Vaters abschloss. Heute blickt die Mayer und Dau Immobilien GmbH auf zahlreiche Kooperationen mit renommierten Partnern und diverse branchenspezifische Auszeichnungen zurück. Weitere Informationen unter: https://mayer-dau.de/

Quelle: Benjamin Dau (ots)