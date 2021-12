Tipps zum Shisha-Kauf: Darauf sollte man achten

Shisha rauchen ist mittlerweile zum absoluten Trend geworden: In nahezu jeder Stadt findet man mindestens eine Shishabar und viele Menschen besitzen auch privat eine Shisha. Kein Wunder, schließlich ist das Rauchen einer solchen Wasserpfeife aufgrund des Geschmacks und der kräftigen Rauchentwicklung ein ganz besonderes Erlebnis. Allerdings stellt sich dabei die Frage, worauf man beim Kauf einer Shisha überhaupt achten sollte. Welche Kriterien sind wichtig? Welche Preise sind in Ordnung? Um die Beantwortung dieser Fragen soll es im Folgenden gehen.

Der Preis und die Qualität

Shishas kann man zu den unterschiedlichsten Preisen erwerben, was nicht zuletzt auf teilweise gravierende Unterschiede hinsichtlich der Qualität zurückzuführen ist. So bestehen die Pfeifen beispielsweise aus unterschiedlichen Materialien, sind unterschiedlich gut verarbeitet, oder weisen andere Besonderheiten auf. Daher sollte man schon ein wenig Geld in die Hand nehmen, wenn man eine wirklich qualitativ hochwertige Wasserpfeife sein Eigen nennen möchte.

Grundsätzlich ist es so, dass man auf ein paar Aspekte achten sollte, die von einer guten Qualität zeugen: So sollte zum Beispiel die Rauchsäule der Shisha, sofern diese nicht aus Edelstahl besteht, beschichtet sein, um Rost vorzubeugen. Des Weiteren sollte das Glas der Bowl dick sein und über eine große Auflagefläche verfügen, damit genügend Stabilität gewährleistet wird. Ebenfalls wichtig ist, dass das Innenrohr der Rauchsäule aus Edelstahl besteht, Bowl und Base mithilfe eines Gewindes verbunden werden und alle Anschlussstücke abgedichtet sind.

Falls die Bowl verziert ist (man spricht hier von sogenannten Cuts), sollten auch diese ordentlich verarbeitet sein. Generell ist es ratsam, die Qualität der Materialien im Ganzen zu überprüfen, wenn man eine Shisha Wasserpfeife kaufen möchte.



Wie viele Personen werden mit der Shisha rauchen?

Es gibt Shishas mit einem, mit zwei und mit vier Anschlüssen - einige Modelle verfügen auch über drei. Was hier die richtige Entscheidung ist, hängt hauptsächlich davon ab, mit wie vielen Freunden man rauchen möchte und ob man die Shisha beispielsweise auch mal mitnehmen möchte. Wenn man allein raucht, ist man logischerweise mit einem Anschluss am besten bedient.

Wie groß soll die Shisha sein?

Grob lassen sich Shishas in drei Kategorien einteilen: kleine Shishas (bis ungefähr 40 Zentimeter), mittlere Shishas (bis ungefähr 65 Zentimeter) und große Shishas, die 65 Zentimeter und höher sind. Wie gut die Shisha raucht, hat erstmal nicht besonders viel mit der Größe zu tun - hier kommt es hauptsächlich auf den Kopf an und wie dieser vorbereitet wird. Allerdings ist es so, dass der Geschmack bei besonders großen Shishas oft weniger intensiv ausfällt, da der Weg schlichtweg länger ist.



Besondere Eigenschaften

Manche Wasserpfeifen verfügen über Features, die das Raucherlebnis nochmals verbessern. Dazu gehört zum Beispiel das sogenannte Closed Chamber System, auch Mehrkammersystem genannt. Dadurch lässt sich der alte und abgestandene Rauch in der Bowl auspusten, wodurch man stets frischen Rauch zieht, was den Geschmack nochmal optimiert. Darüber hinaus gibt es auch sogenannte Klicksysteme, die dafür sorgen, dass das Verbinden der Base mit der Bowl nochmal deutlich schneller und komfortabler vonstattengeht.

Der Vorteil dabei ist, dass die Abnutzung bei einem solchen Klicksystem deutlich geringer ausfällt und man auch einfach Zeit spart. Allerdings ist diese Funktion nicht zwingend notwendig, viele teure und hochwertige Shishas verfügen nichtsdestotrotz über ein herkömmliches Gewinde - solang dieses gut verarbeitet ist, ist das vollkommen in Ordnung.

