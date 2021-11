Diese Fehler sollten bei der Hochzeitsplanung vermieden werden

Die Hochzeit naht mit großen Schritten. Viele Brautpaare planen bereits seit Monaten den großen Tag, der auf jeden Fall perfekt über die Bühne laufen soll. Damit der Tag aber auch unvergesslich wird, sollten einige Dinge bei der Planung beachtet werden.

Gäste rechtzeitig einladen

Jede Hochzeit steht und fällt mit den Gästen. Es spielt nicht nur die Gästeliste eine wichtige Rolle, sondern auch Hochzeitskarten nehmen einen hohen Stellenwert ein. Wer seine Karten gestalten möchte, sollte rechtzeitig damit loslegen, denn hierfür muss einiges an Zeit eingerechnet werden.

Es kann durchaus viel Spaß machen die Karten zu gestalten, aber es kann auch schweißtreibend werden, wenn zu viele kleine Details vorhanden sind. Lieber ein wenig zurückschrauben, sich auf das Wesentliche konzentrieren und die Hochzeitskarten rechtzeitig den Gästen übergeben. Idealerweise sollten die Einladungen schon acht bis neun Monate vor der Hochzeit überreicht werden, damit Anfahrten, freie Tage und Hotelbuchungen eingeplant werden können. Die Anzahl der Hochzeitsgäste ist ebenfalls ausschlaggebend. Oftmals muss die Location schon lange vor der eigentlichen Trauung gebucht werden. Und da muss bereits eine ungefähre Anzahl der Hochzeitsgäste bekannt sein. Es macht einen großen Unterschied, ob die Location für 50 oder für 100 Gäste ausreichen soll. Es empfiehlt sich an dieser Stelle vor dem Buchen der Location die Gästeliste zu erstellen, dass ein grober Überblick gegeben ist. Vieles lässt sich anhand dieser Gästeliste einfacher planen.



Der Tag sollte nicht komplett durchgetaktet sein

Brautpaare wünschen sich die perfekte Hochzeit, bei der nichts dem Zufall überlassen wird. Nun ist es aber so, dass Hochzeiten durch Gäste leben. Und wo Menschen zusammenkommen, können sich auch Fehler zeigen. Wer zu genau plant und alles auf die Minute genau durchführen möchte, wird rasch merken - das geht sich nicht aus. Es kann immer zu Verzögerungen kommen. Lieber die Zeiten ein wenig großzügiger rechnen, dann kommt während der Feier auch kein Stress auf.

Fotos und Musik sollten nicht auf Sparflamme laufen

Damit die Hochzeit unvergesslich wird, haben Musik und Fotos eine wichtige Funktion. Die schönsten Momente können mit Fotos festgehalten werden. Da empfiehlt es sich schon, dass beim Fotografen nicht gespart wird. Die Fotos sollten hochwertig aussehen, sollten beim Freude machen. Viele Fotografen bieten sogenannte Packages an, in denen Fotobücher, Videos und auch Fotoboxen enthalten sind. Wer sich für den richtigen Fotografen entscheidet, hat einfach mehr davon. Denn dann ist ein Profi am Werk, der das richtige Gespür und ausreichend Erfahrung mitbringt, damit die Fotos bei der Hochzeit auf jeden Fall gelingen.

Die Stimmung ist auf jeder Hochzeit von großer Bedeutung. Es bringt nichts, wenn Musik im Hintergrund läuft. Die richtige Musik im richtigen Moment kann Berge versetzen. Ist die Stimmung gerade ein wenig im Keller, kann ein DJ mit Hochzeitsspielen die Gäste wieder beleben. Ein guter DJ weiß genau, was die Gäste gerade brauchen

