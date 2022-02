Online-Casino-Vergleich: Was sollte bei "neuen" Casino-Anbietern beachtet werden?

Online-Casinos sind im Jahr 2022 so beliebt wie nie zuvor und daran wird sich in den nächsten Jahren auch nichts ändern. Im Rahmen des neuen Glücksspielstaatsvertrags, der im Juli 2021 deutschlandweit in Kraft getreten ist, sind viele neue Casino-Anbieter in den Bereich des Online-Glücksspiels vorgedrungen. Was bei den neuen Anbietern beachtet werden sollte, erfahren Sie im folgenden Artikel.

Das Angebot sollte im Vorfeld genau studiert werden



Einen neuen Online-Casino-Anbieter zu finden, der nicht nur seriös ist, sondern auch mit einem guten Angebot überzeugt, ist gar nicht so einfach. Obwohl man im World Wide Web auf vielen Websites, wie zum Beispiel casinovergleich.eu/neue-online-casinos, jede Menge Tipps dazu findet, welcher neue Casino-Anbieter der beste ist, muss dies letztendlich jeder Casino-Enthusiast für sich herausfinden. Ein besonderes Augenmerk sollte bei der Suche nach dem passenden virtuellen Casino auf folgende Kriterien gelegt werden:



Wie ist die Website des Anbieters aufgebaut und wie ist die Usability?



Welche Games umfasst das Angebot und wie groß ist die Vielfalt?



Wird auch ein mobiles Spielangebot im Rahmen einer dedizierten Smartphone-App bereitgestellt?



Bevor Sie sich bei einem neuen Anbieter anmelden, ist es durchaus sinnvoll, sich mit der Usability der Website zu beschäftigen. Nur wenn an dieser Stelle eine einfache und intuitive Bedienung gegeben ist und auch das Design des Online-Casinos passt, werden Sie langfristig Freude am Spielen haben.



Ein guter Casino-Anbieter bietet vielfältige Zahlungsmöglichkeiten

Wer in einem guten Online-Casino spielen möchte, beschäftigt sich im Rahmen seiner Suche nach einem seriösen Casino-Anbieter mit jeder Menge Fragen, die mit dem gesamten Thema zusammenhängen. Was ist die beste Plattform und wo sollte man sich registrieren? Welche Bonusangebote und Aktionen sind besonders interessant? Bevor man sich mit diesen Fragen beschäftigt, sollte zunächst geklärt werden, wie man in einer virtuellen Spielhalle überhaupt um Echtgeld spielen kann. Denn eine Einzahlung vom Konto des Spielers ist stets erforderlich, wobei verschiedene Casino-Anbieter verschiedene Möglichkeiten des Geldtransfers zur Verfügung stellen. Bei einem neuen Casino-Anbieter sollten Sie darauf achten, dass PayPal-Zahlungen akzeptiert werden. In einer virtuellen Spielhalle stellt PayPal den sichersten Weg dar, um Zahlungen zu tätigen. Doch auch die folgenden Zahlungsmöglichkeiten können durchaus sinnvoll sein:

Kreditkarte



Sofortüberweisung



Skrill



Paysafecard



PayPal als Zahlungsanbieter ist deshalb so beliebt, da Überweisungen in der Regel in Echtzeit realisiert und dem Spielerkonto gutgeschrieben werden.

Die Seriosität neuer Anbieter lässt sich anhand von Kundenerfahrungen überprüfen



Ein äußerst wichtiger Punkt beim Spielen in einem neuen Online-Casino ist die Seriosität des Anbieters. Viele Casino-Anbieter befinden sich nicht in der Bundesrepublik und besitzen dementsprechend auch keine deutsche Glücksspiellizenz. Das stellt in der Regel kein allzu großes Problem dar, da auch ausländische Anbieter wie zum Beispiel in Malta an strenge Vorschriften und Auflagen gebunden sind. Um mehr über die Lizenz eines neuen Casino-Anbieters zu erfahren, hilft bereits ein Blick auf das Impressum auf der Website des Online-Casinos. Ein weiterer Indikator, dass es sich um eine seriöse virtuelle Spielhalle handelt, ist, wenn andere Spieler gute und lobende Worte über den jeweiligen Anbieter haben.

Fazit



Neue Casino-Anbieter gibt es viele. Um einen guten und seriösen Anbieter zu finden, sollte man deshalb einige wichtige Kriterien beachten. Ganz besonders ist dabei auch auf die Sicherheit zu achten - ist man bei verschiedenen Anbietern angemeldet, ist es wichtig auch verschiedene Passwörter zu verwenden und diese regelmäßig zu ändern.



