Mit neuen Reisen ins neue Jahr!

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu und das neue Jahr steht vor der Tür. Der Jahreswechsel ist oft mit vielen neuen Vorsätzen verbunden und sorgt dafür, dass neue Ziele und Ambitionen verfolgt werden. Zu den Top 3 der Neujahrsvorsätze zählen, mehr Bewegung und Sport zu machen, eine gesündere Ernährung und Stress am Arbeitsplatz zu vermeiden. Wir möchten Sie daher dazu ermutigen, sich im Jahr 2023 etwas Zeit für sich selbst zu nehmen und sich eine Auszeit zwischen langen Arbeitszeiten zu gönnen. Und was eignet sich dazu besser, als eine Reise zu planen, um etwas Abstand zum Alltag in der Heimat zu gewinnen? Wir möchten Ihnen daher im Folgenden ein wenig Inspiration für Ihre Urlaubsplanung bieten.

Urlaubsmöglichkeiten

Wenn Sie eine Auszeit benötigen und verreisen möchten, eignen sich dazu diverse Urlaubsoptionen. Die Gestaltung und Planung Ihrer Reise hängt natürlich von Ihren persönlichen Interessen ab. Wir möchten Ihnen aber die beliebtesten Urlaubsmöglichkeiten vorstellen.

1. Urlaub am Strand

Was eignet sich besser als ein entspannter Urlaub im Warmen. Sonne, Meer und Strand - das hört sich besonders verlockend an, um dem Alltag in Deutschland zu entkommen. Dazu eignen sich besonders die im Süden gelegenen Länder Europas, wie zum Beispiel Spanien, Portugal, oder Griechenland. Wenn Sie etwas mehr Zeit haben, bieten sich auch Asien oder Mittel- und Südamerika für eine entspannte Fernreise ins Warme an.

2. Aktivurlaub in der Natur

Wenn Sie Ihren Urlaub mit dem Neujahrsvorsatz für mehr Bewegung und Sport verbinden wollen, empfehlen wir Ihnen eine Reise in naturbelassene Gebiete. Dazu eignen sich für deutsche Reisende vor allem die Berge in den Nachbarländern Österreich und der Schweiz. Sowohl im Sommer als auch im Winter warten hier aufregende Freizeitaktivitäten auf Sie.



3. Wellness Urlaub

Wenn Sie nur ein paar Tage entspannen und es sich gut gehen lassen möchten, eignet sich natürlich auch ein entspannter Wellness-Aufenthalt in einem Hotel oder in einer Therme. Dazu müssen Sie keine weite Anreise zurücklegen, denn hier finden Sie selbst in Deutschland verlockende Angebote, die zum Entspannen einladen.

Anreisemöglichkeiten

Wenn Sie sich für ein passendes Reiseziel mit Ihren gewünschten Urlaubsaktivitäten entschieden haben, ist es an der Zeit Ihre Pläne umzusetzen und Ihren Urlaub zu organisieren. Legen Sie also den Zeitraum fest und entscheiden Sie im Anschluss, wie Sie Ihre Destination erreichen möchten:

1. Bahn

Die Bahn ist ein beliebtes Verkehrsmittel, wenn Sie innerhalb Deutschlands oder in eines der Nachbarländer verreisen möchten. Hier müssen Sie sich um nichts kümmern und Sie können sich während der Fahrt entspannt zurücklehnen.

2. Auto

Mit dem eigenen Fahrzeug ist man selbstverständlich immer am flexibelsten und unabhängigsten unterwegs. Allerdings darf man lange Autofahrten nicht unterschätzen, da diese viel Konzentration erfordern.

3. Flugzeug

Für weite Reisen bietet sich das Flugzeug an, damit Sie Zeit sparen und langen Anreisezeiten entgehen können. Beachten Sie dazu auch die Anreise zum Flughafen, da diese vor allem an großen Airports zur Herausforderung werden können. Wenn Sie beispielsweise vom größten Flughafen Deutschlands, dem Flughafen Frankfurt, verreisen möchten und mit dem eigenen Fahrzeug anreisen möchten, empfehlen wir Ihnen, sich rechtzeitig über das günstig Parken am Frankfurt Airport zu informieren.

Vergessen Sie nicht, sich Zeit für sich selbst und für Ihre Liebsten einzuplanen, um eine gute Work-Life-Balance zu finden.

