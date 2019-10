Produktrückruf von allen Fleisch- und Wurstwaren von Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co. KG

Unser Lieferant Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co. KG ruft derzeit alle seine Produkte zurück. Bei Kaufland wurden nur in den Märkten in Schwalmstadt, Korbach und Biedenkopf Wilke-Produkte verkauft.

Kaufland hat sofort reagiert und die betroffenen Produkte aus dem Verkauf genommen. Da ein gesundheitliches Risiko nicht ausgeschlossen werden kann, sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und die betroffenen Produkte nicht verzehren. Die Produkte können in allen Kaufland-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons. Quelle: Kaufland (ots)

Anzeige: