Deutschland reguliert Online-Casinos

Deutschland gehört zu einer Handvoll europäischer Nationen, in denen Online-Glücksspiele derzeit noch illegal sind. Daher verlassen sich deutsche Bürger derzeit ausschließlich auf Offshore-Plattformen, um ihre Wettgewohnheiten zu erfüllen. Das könnte sich jedoch bald ändern, da die Regierung plant, den boomenden iGaming-Markt bis Ende 2021 zu regulieren.

Da es in Deutschland noch kein reguliertes Online Casino gibt, ist es ein blühender Markt für illegale Casinos. Die meisten Online-Casinos, die in Deutschland tätig sind, werden in Malta, Großbritannien, Gibraltar oder Curacao reguliert. Dies ist keine schlechte Nachricht für die Zocker, da sie eine große Auswahl an renommierten Online-Casinos zur Verfügung haben. Obwohl die neuen Regelungen die deutsche Glücksspielindustrie revolutionieren sollen, planen die Behörden, das Verfahren weiterhin unter Kontrolle zu halten.



Was bieten die neuen Regelungen?

Der neue Glücksspielstaatsvertrag oder GlüNeuRStV regelt die Aktivitäten im Bereich des Online-Glücksspiels. Allerdings muss jedes der 16 Bundesländer einzeln zustimmen, bevor das Gesetz in Kraft treten kann. Die Formalitäten wurden bereits im April 2020 abgeschlossen und das Gesetz wird voraussichtlich ab dem 1. Juli 2021 in Kraft treten.

Gemäß der neuen Gesetzgebung können deutsche Casinos Video-Slots, Poker und Sportwetten anbieten. Allerdings dürfen die Betreiber während der Übergangszeit keine anderen Casino-Spiele wie Roulette und Blackjack anbieten. Betreiber, die gegen diese Bedingungen verstoßen, werden hochgenommen und ihre Lizenzen entzogen. Während Sportwetten weitgehend erlaubt sind, gibt es bestimmte Einschränkungen. Zum Beispiel sind Wetten auf Live-Events auf den nächsten Torschützen oder das Endergebnis beschränkt. Diese Regelung wurde jedoch von der Vereinigung der Glücksspielbetreiber stark kritisiert.



Video-Slots unterliegen nach der neuen Regelung einem Einsatzlimit von EUR 1 pro Spin. Dies gilt einzeln für Tischspiele und schließt Autospins und Jackpots nicht ein. Zusätzlich wird jede der 16 deutschen Landesbehörden das letzte Wort darüber haben, was in ihrem Zuständigkeitsbereich legal ist und was nicht. Die Regierung hat auch neue Einschränkungen für die Werbung vorgeschlagen. So dürfen die Betreiber zwischen 6 Uhr morgens und 21 Uhr abends nicht für ihre Marken werben. Einige Privatsender sind jedoch gegen diese Entscheidung, da dies zu geringeren Werbeeinnahmen führen wird.

Was ist legal, was nicht?

Es gibt zwar keine explizite Liste dessen, was erlaubt ist, aber ein paar Produkte wurden von der Gesetzgebung exklusiv festgelegt.



Poker - Obwohl es im Staatsvertrag nicht ausdrücklich erwähnt wird, ist Poker in den meisten Verordnungen und Gesetzen ein lizenzierbares Casino-Spiel. Sportwetten - Gemäß dem Staatsvertrag sind Sportwetten Wetten mit festen Quoten auf den Ausgang oder einen Teil eines Sportereignisses. Video-Spielautomaten - Spielautomaten werden durch den Federal Trade Regulation Act geregelt, der den Rahmen für den Betrieb vorgibt.

Lotterie - Der Staatsvertrag definiert Lotterien als ein Glücksspiel, bei dem die Mehrheit der Menschen die Chance hat, im Austausch für bestimmte Zahlungen nach einem bestimmten Plan geldwerte Vorteile zu erhalten.

