Studie: Kreditkartenkäufe wirken wie Suchtverhalten bei Drogenkonsum

Laut einer Studie lösen Kreditkarten in einem menschlichen Gehirn die gleiche chemische Reaktion aus, die bei Menschen beobachtet wird, die unter Suchtverhalten wie Drogenkonsum leiden, und können daher zu hohen Ausgaben führen. Dies berichtet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter ist auf deren deutschen Webseite dazu folgendes zu lesen: "„Die Belohnungsnetzwerke im Gehirn, die durch alle Arten von Belohnungen aktiviert werden, werden durch einen Kreditkartenkauf aktiviert“, zitiert „Daily Mail“ den Co-Autor der Studie, Professor Drazen Prelec. „Der Prozess, die Plastikkreditkarte in die Hand zu nehmen, ist mit angenehmen Einkäufen verbunden.“

Die Forschung wurde von einem Team von Wissenschaftlern des Massachusetts Institute of Technology (MIT) durchgeführt und in "Scientific Report" veröffentlicht. Das Team untersuchte Gehirnscans verschiedener Teilnehmergruppen: diejenigen, die persönliche Kreditkarten für alltägliche Einkäufe verwendeten, und diejenigen, die sich an Bargeld hielten. Und laut der Studie stimulieren Bargeldkäufe nicht die gleichen „Belohnungsnetzwerke“ im Gehirn.



„Insbesondere deuten unsere Erkenntnisse darauf hin, dass Kreditkarten-Cues zu einer Belohnungsnetzwerksensibilisierung im Striatum geführt haben, einem Unterscheidungsmerkmal von Auslösermechanismen, die in Studien zur chemischen Abhängigkeit von Substanzen aufgetreten sind“, so die Zusammenfassung der Studie. „Während wir sicherlich nicht behaupten, dass Verbraucher von Kreditkarten ‚abhängig‘ sind, kann eine Einschätzung der überlappenden physischen Substrate Einblicke in wichtige individuelle Unterschiede in Bezug auf die Anfälligkeit für extremere Formen von Kreditkartenüberausgaben geben.“

Forscher schließen nicht aus, dass die gleiche Reaktion durch irgendeine Art von „disruptiver Zahlungstechnologie“ verursacht werden könnte, was darauf hindeutet, dass neue Kaufmethoden oder digitale Währungen das „Belohnungsnetzwerk“ auf unerwartete Weise stimulieren und die Menschen dazu bringen können, von ihren alten finanziellen Gewohnheiten zurückzutreten.



Die Pandemie hat den Rückgang der Bargeldnutzung beschleunigt, und die Käufer wurden aufgefordert, kontaktlos zu bezahlen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Einige Experten vermuten, dass das Limit für eine einzelne Zahlung per Karte immer wieder steigen würde. "

Quelle: SNA News (Deutschland)