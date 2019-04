Flugzeug-Donnerbalken wird deutlich leiser

Forscher der Brigham Young University haben eine neue Flugzeugtoilette entwickelt, die den Lärm drastisch reduziert. Insbesondere für Kinder soll diese Innovation eine angenehmere Erfahrung darstellen. Durch das Abwinkeln der Rohre und das Bewegen einiger Komponenten haben die Wissenschaftler ein Modell hergestellt, das um die Hälfte weniger Lärm produziert als herkömmliche Flugzeugtoiletten.

Überzeugende Ergebnisse

"Menschen haben uns erzählt, dass ihre Kinder Angst davor haben, die Toilette eines Flugzeuges zu benutzen, weil diese so unheimliche Laute von sich gibt", erklärt Studienleiter Kent Gee. Bei ihrer Technologie haben sich die Forscher auf zwei wesentliche Aspekte konzentriert: In erster Linie haben sie den Abstand zum Spülventil erhöht. Dadurch wurde die Übertragung des Klangs in der gesamten Schale verringert. Der zweite Schritt besteht in einer Veränderung der Rohrwinkel.

Während normale Rohrleistungen in einem Winkel von fast 90 Grad schneiden können, haben die Forscher ein System mit stumpferen Winkeln designt. Dadurch konnte die Schärfe des resultierenden Rauschens verringert werden. Den Ergebnissen zufolge wurde der Geräuschpegel in einigen Fällen um mehr als die Hälfte reduziert, von etwa 16 Dezibel auf bis zu fünf Dezibel. Die Technologie kann einfach installiert werden, indem nur ein paar Teile entfernt werden. Auch auf Kreuzfahrtschiffen wäre eine Anwendung sinnvoll.

Quelle: www.pressetext.com/Carolina Schmolmüller