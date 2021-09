Studie zeigt: Menschen könnten 130 Jahre und älter werden

Wie alt kann der Mensch werden? Die belegten Rekorde liegen um die 120 Jahre. Eine neue Studie geht davon aus, dass der Mensch sogar 130 Jahre und älter werden kann. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Menschen können laut einer neuen wissenschaftlichen Studie ein Alter von 130 Jahren oder gar noch mehr erreichen – auch wenn die Chancen dafür extrem gering sind. Statistiker verschiedener Forschungseinrichtungen haben in einer gemeinsamen Studie Daten von rund 1100 Hochbetagten – Menschen ab 105 Jahren – aus 13 Ländern ausgewertet. Gemeint sind damit Menschen ab 105 Jahren. Diese wurde am Mittwoch in der Fachzeitschrift Royal Society Open Science publiziert.

Ab 110 Jahren Sterberisiko 50:50

Die Höchstgrenze für die menschliche Lebensspanne wird in der Forschung seit langem kontrovers diskutiert. Laut der Forscher ist es eher schwierig und selten, ein Alter von 110 Jahren zu erreichen. Dann käme es jedoch, laut dieser jüngsten Studie zu dem Phänomen, dass das Sterberisiko eines Menschen ab einem gewissen Alter nicht mehr ansteige, sondern konstant bei einer Wahrscheinlichkeit von etwa 50:50 liege.

Für jemanden, der bereits 110 Jahre alt sei, sei die Chance, ein weiteres Jahr zu leben, „als ob man eine Münze wirft“, sagte der Statistik-Professor Anthony Davison vom Schweizer Institut für Technologie (EPFL).

„Wenn die Münze Kopf zeigt, leben Sie bis zu Ihrem nächsten Geburtstag, wenn nicht, sterben Sie irgendwann innerhalb des nächsten Jahres.“

130 Jahre alte Menschen noch in diesem Jahrhundert

Kürzlich war in einigen Studien die Ansicht vertreten worden, Menschen könnten theoretisch auch 150 Jahre alt werden. Davison wies darauf hin, dass die neue Studie auf einer breiteren statistischen Basis fuße als bisherige Erkenntnisse. Der Datensatz umfasste Angaben zu Hochbetagten aus Frankreich, Italien und der Schweiz über einen Zeitraum von mehreren Jahren.

Möglicherweise werde es im Laufe dieses Jahrhunderts Menschen geben, die 130 Jahre alt werden, sagte Davison. Das hänge auch von medizinischen und sozialen Fortschritten ab.

Bislang führt die Französin Jeanne Calment die Statistik der Lebensdauer an. Sie starb 1997 mit 122 Jahren. Der derzeit älteste lebende Mensch ist die Japanerin Kane Tanaka, die aktuell 118 Jahre alt ist."

Quelle: SNA News (Deutschland)